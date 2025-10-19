  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    19 октября 2025, 02:12 • Новости дня

    МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Катара сообщил об итогах очередного раунда переговоров между представителями Афганистана и Пакистана, посредниками между которыми выступали Катар и Турция.

    «В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между странами», – приводит ТАСС сообщение со страницы МИД Катара в соцсети X.

    Напомним, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщал, что в катарской столице пройдет встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при очередной эскалации вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане, а также пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.

    17 октября 2025, 20:24 • Новости дня
    NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм
    NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм
    @ Sayed Mominzadah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне пограничных столкновений между Пакистаном и Афганистаном, находящимся под контролем движения «Талибан», Вашингтон может попытаться извлечь из кризиса стратегическую выгоду и вернуть под американский контроль авиабазу Баграм в Кабуле.

    Согласно источникам издания, в последние недели Пакистан нанес серию ударов по территории Афганистана, объяснив это борьбой с террористическими группировками, укрывающимися на афганской стороне границы. Однако наблюдатели считают, что ситуация может иметь более глубокий геополитический подтекст, пишет The National Interest.

    По мнению аналитика Брэндона Уэйхерта, нынешнее противостояние между Исламабадом и Кабулом открывает для Трампа уникальное окно возможностей. Белый дом, вероятно, попытается использовать ослабление позиций талибов, чтобы договориться о размещении небольшого контингента американских военных в Баграме для проведения антитеррористических операций.

    Ранее Трамп уже намекал на желание вернуть Баграм, называя его «ключом к стабильности в регионе». Несмотря на первоначальный отказ талибов обсуждать присутствие США, продолжающиеся атаки Пакистана могут вынудить Кабул искать внешнюю поддержку, включая американскую.

    В то же время Исламабад, по словам автора, стремится укрепить отношения с Вашингтоном. Пакистанские власти опасаются чрезмерной зависимости от Китая. Для Пакистана возвращение американцев в Баграм может стать выгодным в логистическом и политическом плане: оно позволит возродить транспортные маршруты через пакистанскую территорию и усилить позиции Исламабада в противостоянии с Индией.

    Кроме того, присутствие американских войск в Афганистане одновременно заставит Пекин выстраивать более осторожную линию поведения в отношении Исламабада, опасаясь утратить влияние на Пакистан из-за возвращения США.

    Тем не менее, эксперты предупреждают, что размещение даже ограниченного числа американских военных в Афганистане связано с серьезными рисками. В стране по-прежнему действуют многочисленные антиамериканские группировки, включая «Аль-Каиду» и ИГИЛ (запрещены в РФ).

    Несмотря на опасность, Трамп, как отмечает издание, по-прежнему убежден, что возвращение Баграма под контроль США даст Вашингтону уникальные разведывательные возможности – прежде всего для наблюдения за западными регионами Китая.

    Ранее движение «Талибан» объявило об успешном завершении операции против Пакистана. Страны-соседи Афганистана выступили против возвращения США в Баграм. Афганистан также пообещал не пустить США на авиабазу Баграм.

    17 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Египет объяснил отсутствие России на саммите мира по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин получили приглашения на саммит по Газе, но время на подготовку к мероприятию оказалось весьма ограниченным, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    Россия была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время брифинга в Нью-Дели, передает ТАСС. По его словам, сроки подготовки встречи были сжатыми, что повлияло на участие ряда стран.

    По его словам, Россия, а также Китай были приглашены, их поддержка прав палестинцев ценна, игнорировать такие крупные страны Египет не мог.

    Дипломат добавил, что Египет регулярно взаимодействует с главами внешнеполитических ведомств России и Китая, подчеркивая их значимость в решении палестинского вопроса.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе. Он также призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    16 октября 2025, 20:02 • Новости дня
    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от аятоллы Хаменеи

    Али Лариджани в ходе визита в Россию встретился с Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана.

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе визита в Россию он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    «Сегодня вечером… Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

    Как писала газета ВЗЛЯД, ранее стало известно, что после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона через администрацию президента России передала Ирану послание о нежелании начинать новую войну.

    Кроме того, 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года.


    16 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Израиль заявил о проблемах реализации сделки по Газе из-за вопроса возврата тел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переход к следующему этапу соглашения по Газе оказался невозможен из-за споров между Израилем и ХАМАС относительно возврата тел погибших заложников, пишет портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников и одного чиновника из США.

    Израильские власти сообщили США о невозможности перехода к следующему этапу соглашения по Газе из-за недостаточных усилий ХАМАС по поиску тел погибших израильских заложников, передает РИА «Новости».

    Портал Axios со ссылкой на израильских чиновников отмечает, что, по мнению израильской стороны, ХАМАС мог бы быстро вернуть от 15 до 20 тел, несмотря на сложности с обнаружением некоторых останков.

    В сообщении подчеркивается, что израильская сторона настаивает на более активных действиях ХАМАС для поиска тел, иначе процесс реализации соглашения по Газе застопорится.

    Американский чиновник заявил порталу: «ХАМАС вернет все тела, но это займет время». США намерены продолжить работу по этому вопросу и не допустить срыва соглашения.

    Один из советников администрации США сообщил, что власти предложат палестинцам вознаграждение за информацию, которая поможет найти тела погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также была передана Красному Кресту в Газе.

    18 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    Al Arabiya сообщил об эвакуации экипажа атакованного танкера у Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Судно под камерунским флагом, пострадавшее у берегов Йемена, было покинуто экипажем из двадцати шести человек после взрыва на борту, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Экипаж нефтяного танкера, который был атакован у побережья Йемена, полностью эвакуирован, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Arabiya. Инцидент произошел недалеко от побережья Йемена – источники телеканала уточняют, что судно находилось под флагом Камеруна, а на его борту произошел взрыв.

    Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что после взрыва танкер подал сигнал бедствия. По данным телеканала, на борту находились 26 человек, все они были эвакуированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена. Хуситы ранее заявили о потоплении судна Magic Seas в Красном море. Член экипажа танкера Sounion пострадал в результате атаки хуситов.

    16 октября 2025, 09:28 • Новости дня
    Эрдоган поддержал участие войск Турции в группе по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара выразила готовность рассмотреть возможность участия турецких военных в создаваемой международной оперативной группе для урегулирования ситуации в Газе, сообщает газета Turkiye.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность отправки турецких военных в составе международной оперативной группы в Газу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye.

    Выступая на заседании центрисполкома правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон поинтересовался у него, готовы ли турецкие военные войти в такую группу. «Почему бы нет? Нас можно включить в этот военный механизм, который будет создан в Газе. Но главное, на каких условиях мы будем там находиться», – сказал турецкий лидер.

    Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит добиваться создания независимого палестинского государства и, вероятно, примет участие в военных механизмах, которые развернутся в Газе. Он добавил, что региону еще предстоит восстановление, а несмотря на появление определённого доверия, нельзя считать ситуацию в Газе окончательно урегулированной.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, отметил, что Израиль, несмотря на перерывы в боевых действиях, может вновь сконцентрироваться на Ливане, Сирии и Иране. По его словам, следующий этап урегулирования в Газе предполагает вывод израильских войск после развертывания международной оперативной группы. Фидан считает, что если цель – справедливая система, Турция обязательно должна войти в такой механизм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция добилась внесения изменений в документ по урегулированию ситуации в Газе. Турция ранее требовала исключить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из саммита по Газе. Турция взяла на себя обязательства по восстановлению инфраструктуры сектора Газа.

    17 октября 2025, 09:42 • Новости дня
    Нарышкин заявил о недопустимости военных баз в Афганистане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия подчеркивает важность сохранения независимости Афганистана и выступает против размещения военных баз на его территории, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде.

    По его словам, позиция России заключается в необходимости того, чтобы Афганистан оставался независимым государством без размещения военных баз на его территории, передает ТАСС.

    «Позиция Российской Федерации состоит в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на территории этой страны», – подчеркнул Нарышкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СВР Сергей Нарышкин отметил значительные усилия России по обеспечению безопасности на евразийском пространстве. СВР пообещала рассекретить документы, связанные с милитаристским прошлым Японии. Нарышкин заявил, что государственность Украины находится на грани краха.

    18 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    КПП «Рафах» решили контролировать ПНА и миссия ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинская национальная администрация и сотрудники европейской миссии будут обеспечивать безопасность на палестинской стороне пограничного пункта «Рафах», сообщил губернатор египетской провинции Северный Синай Халед Мугауир.

    По его словам, силы безопасности Палестинской национальной администрации и сотрудники миссии Евросоюза будут контролировать палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между Египтом и сектором Газа, передает ТАСС. Мугауир добавил, что пункт «Рафах» имеет две стороны: со стороны Египта и со стороны сектора Газа. «Ответственность за палестинскую его часть несут ПНА и миссия ЕС», – заявил Мугауир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников была передана Красному Кресту в Газе.

    18 октября 2025, 10:44 • Новости дня
    Афганистан и Пакистан анонсировали переговоры в Дохе для урегулирования конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В катарской столице ожидается встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика, сообщил официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид.

    По его словам, делегации Афганистана и Пакистана планируют провести в субботу переговоры в столице Катара, сообщает ТАСС. Муджахид заявил: «Как было согласовано ранее, сегодня в Дохе должны состояться переговоры с пакистанской стороной. В связи с этим высокопоставленная делегация «Исламского эмирата [Афганистан]» во главе с министром обороны Мохаммадом Якубом выехала в Доху».

    Муджахид также сообщил, что ночью пакистанские вооруженные силы вновь нанесли удары с воздуха по гражданским районам в провинции Пактика, в результате чего погибли и получили ранения несколько мирных жителей. Он подчеркнул, что Кабул расценивает эти действия как провокационные, однако для сохранения достоинства и целостности своей переговорной группы афганским войскам было приказано воздержаться от проведения новых военных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов. Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов.

    17 октября 2025, 09:18 • Новости дня
    Глава МИД Египта назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Глава МИД Египта Абдель Аты назвал причину задержки передачи тел заложников Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой, а не по вине ХАМАС, заявил в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    По его словам, процесс возврата тел заложников из Газы осложнен из-за значительных разрушений, а не из-за отказа ХАМАС выполнять условия перемирия, передает ТАСС.

    Абдель Аты отметил: «Мы все еще ждем передачи останков [заложников], потому что это очень сложный процесс, и не потому, что ХАМАС не выполняет свои обязательства, а из-за проблем с материально-техническим обеспечением».

    По словам Абдель Аты, на территории Газы наблюдаются огромные разрушения, множество обломков и взрывных устройств, что существенно затрудняет поисковые работы и передачу тел Израилю. Министр подчеркнул, что для завершения этой процедуры потребуется дополнительное время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля заявили о трудностях в переговорах по Газе из-за вопроса возврата тел погибших. В аэропортах США и Канады прозвучали заявления в поддержку ХАМАС. Армия обороны Израиля получила два тела заложников ХАМАС от Международного комитета Красного Креста.

    18 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Reuters: Танкер под флагом Камеруна подал сигнал бедствия у берегов Йемена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер, находившийся под камерунским флагом, оказался в чрезвычайной ситуации после взрыва и подал сигнал бедствия в районе побережья Йемена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Танкер, шедший под флагом Камеруна, подал сигнал бедствия после взрыва на борту у побережья Йемена, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters и британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на морской безопасности.

    Инцидент произошёл примерно в 110 километрах южнее города Ахвар. После взрыва команда судна сообщила о планах покинуть корабль и запросила помощь.

    В Аденском заливе начата поисково-спасательная операция. Подробности о причинах взрыва или пострадавших пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в этом же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    18 октября 2025, 10:18 • Новости дня
    Восемь афганских спортсменов погибли после удара ВВС Пакистана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восемь спортсменов из местных афганских команд по крикету погибли, а еще четверо пострадали во время авиаудара по провинции Пактика, сообщает национальная спортивная федерация крикета Афганистана.

    Как сообщает РИА «Новости», национальная спортивная федерация крикета Афганистана заявила о гибели восьми игроков и ранении еще четверых после авиаудара пакистанской авиации по уезду Ургун в провинции Пактика. Инцидент произошел, когда спортсмены возвращались домой после товарищеских матчей в городе Шарана, и их автомобиль оказался под обстрелом с воздуха.

    Кроме того, по данным местных источников, пакистанская армия атаковала дом жителя, занимавшегося мясной торговлей, в результате чего погибли шесть мирных жителей, среди них двое детей. Еще семь человек получили ранения, передает портал Tolo news.

    После произошедшего афганские силы безопасности были приведены в полную боевую готовность вдоль линии Дюранда – границы, не признанной Кабулом. Федерация крикета Афганистана после инцидента заявила об отказе от участия в дальнейших трехсторонних соревнованиях с Пакистаном и Шри-Ланкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан нанес удар по позициям в Афганистане. Дональд Трамп заявил о готовности остановить войну между Афганистаном и Пакистаном. Пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов.

    18 октября 2025, 15:08 • Новости дня
    Израиль вернул в сектор Газа тела 15 палестинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская сторона передала палестинской очередную партию тел погибших, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа в субботу.

    От Израиля получено 15 тел погибших, их передали при содействии Красного креста, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    На некоторых телах обнаружены следы жестокого обращения.

    Общее количество тел, которые были возвращены в сектор Газа с начала действия соглашения о прекращении огня, достигло 135.

    Ранее СМИ сообщали, что Германия направила своих трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля, чтобы контролировать перемирие с ХАМАС и координировать гуманитарную помощь.

    До этого ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. Также ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    18 октября 2025, 14:31 • Новости дня
    Бундесвер отправил троих военных Бундесвера в Израиль для обеспечения перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трех невооруженных военнослужащих из Германии направят на юг Израиля для контроля за перемирием с ХАМАС и координации гуманитарной помощи, сообщил таблоид Bild со ссылкой на минобороны Германии.

    Бундесвер отправит трех невооруженных военнослужащих на юг Израиля для обеспечения режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС, а также для очистки региона от последствий войны и содействия гуманитарной помощи, передает РИА «Новости». Как сообщает Bild со ссылкой на минобороны Германии, два штабных офицера и бригадный генерал прибудут в район операции на следующей неделе. Они будут работать в гражданско-военном координационном центре под руководством США.

    По данным издания, немецкие военные будут находиться в форме, но без оружия. Центр, в котором будут служить около 200 представителей разных стран, располагается на юге Израиля рядом с сектором Газа и пока еще формируется.

    Основные задачи немецких военных – контроль за выполнением режима прекращения огня, участие в ликвидации последствий боевых действий и координация всех гуманитарных процессов в регионе. Кроме того, центр займется подготовкой к созданию Международных сил по стабилизации в секторе Газа, что предусмотрено второй фазой мирного плана президента США Дональда Трампа. В министерстве обороны Германии уточнили, что речь идет о вопросах интеграции, обучения и логистики.

    Мандат бундестага для участия Германии не требуется, так как участие в вооруженной операции не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту в Газе.

    19 октября 2025, 00:40 • Новости дня
    Армия Израиля получила в Газе еще два тела погибших заложников от МККК

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, войска ЦАХАЛа в секторе Газа недавно получили от Международного Комитета Красного Креста (МККК) еще два гроба, в которых, как заявлено, находятся тела двух погибших заложников.

    «Гробы были забраны Красным Крестом у ХАМАС на юге Газы. Армия обороны Израиля намерена осмотреть их, затем украсить их израильскими флагами и провести короткую церемонию под руководством военного раввина», – пишет Times of Israel.

    Издание уточняет, что останки затем доставят судебно-медицинский институт Абу-Кабир в Тель-Авиве для идентификации с целью подтверждения их принадлежности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, судмедэксперты Израиля 15 октября завершили  процедуру идентификации трех заложников, чьи тела были возвращены палестинским движением ХАМАС.

    При этом глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что передача останков погибших заложников из Газы затягивается из-за масштабных разрушений и сложностей с логистикой.

    Днем ранее ХАМАС заявило о планах передать Красному Кресту останки израильского заложника.

