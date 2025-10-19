МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь

NI: США используют конфликт Талибана и Пакистана для возвращения на авиабазу Баграм

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно источникам издания, в последние недели Пакистан нанес серию ударов по территории Афганистана, объяснив это борьбой с террористическими группировками, укрывающимися на афганской стороне границы. Однако наблюдатели считают, что ситуация может иметь более глубокий геополитический подтекст, пишет The National Interest.

По мнению аналитика Брэндона Уэйхерта, нынешнее противостояние между Исламабадом и Кабулом открывает для Трампа уникальное окно возможностей. Белый дом, вероятно, попытается использовать ослабление позиций талибов, чтобы договориться о размещении небольшого контингента американских военных в Баграме для проведения антитеррористических операций.

Ранее Трамп уже намекал на желание вернуть Баграм, называя его «ключом к стабильности в регионе». Несмотря на первоначальный отказ талибов обсуждать присутствие США, продолжающиеся атаки Пакистана могут вынудить Кабул искать внешнюю поддержку, включая американскую.

В то же время Исламабад, по словам автора, стремится укрепить отношения с Вашингтоном. Пакистанские власти опасаются чрезмерной зависимости от Китая. Для Пакистана возвращение американцев в Баграм может стать выгодным в логистическом и политическом плане: оно позволит возродить транспортные маршруты через пакистанскую территорию и усилить позиции Исламабада в противостоянии с Индией.

Кроме того, присутствие американских войск в Афганистане одновременно заставит Пекин выстраивать более осторожную линию поведения в отношении Исламабада, опасаясь утратить влияние на Пакистан из-за возвращения США.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что размещение даже ограниченного числа американских военных в Афганистане связано с серьезными рисками. В стране по-прежнему действуют многочисленные антиамериканские группировки, включая «Аль-Каиду» и ИГИЛ (запрещены в РФ).

Несмотря на опасность, Трамп, как отмечает издание, по-прежнему убежден, что возвращение Баграма под контроль США даст Вашингтону уникальные разведывательные возможности – прежде всего для наблюдения за западными регионами Китая.

Ранее движение «Талибан» объявило об успешном завершении операции против Пакистана. Страны-соседи Афганистана выступили против возвращения США в Баграм. Афганистан также пообещал не пустить США на авиабазу Баграм.