МИД Катара сообщил о договоренности Афганистана и Пакистана прекратить огонь
МИД Катара сообщил об итогах очередного раунда переговоров между представителями Афганистана и Пакистана, посредниками между которыми выступали Катар и Турция.
«В ходе раунда стороны договорились о немедленном прекращении огня и создании механизмов для установления мира и укрепления стабильности между странами», – приводит ТАСС сообщение со страницы МИД Катара в соцсети X.
Напомним, официальный представитель афганского правительства Забихулла Муджахид сообщал, что в катарской столице пройдет встреча делегаций Афганистана и Пакистана, где ключевым вопросом станут недавние авиаудары в провинции Пактика.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при очередной эскалации вооруженные силы Пакистана нанесли удар по позициям в Афганистане, а также пакистанские войска захватили 19 афганских погранпостов. В результате авиаудара ВВС Пакистана погибли восемь афганских спортсменов.