Разговор между Путиным и Трампом вызвал резонанс в мировых СМИ
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом вызвал широкий резонанс в мировых СМИ.
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом 16 октября 2025 года стал заметным событием в международной политике, что было зафиксировано в исследовании Brand Analytics и ИИ-инструмента «Тренд детектор исследования», передает ТАСС.
В исследовании отмечено, что реакция западных СМИ выявила несколько тенденций: разницу подходов Европы и США к конфликту на Украине, укрепление связей между Россией и Китаем, а также растущую многовекторность Глобального Юга.
Американские СМИ уделили внимание изменению позиции Трампа по ракетам Tomahawk, выбору Будапешта для возможной встречи и влиянию разговора на позицию Украины. Axios сообщил, что команда Зеленского была удивлена новостью о переговорах и планах саммита, узнав об этом сразу после прилета на авиабазу Эндрюс. Также подчеркивалась напряженность между администрацией Трампа и республиканским Сенатом по вопросу новых санкций против России. Трамп заявил, что «может быть не идеальное время» для новых санкций, демонстрируя, по мнению Brand Analytics, стремление оставить пространство для диалога с Москвой.
Европейские СМИ отреагировали критичнее, сосредоточив внимание на угрозах для безопасности Украины и Европы, критике выбора Будапешта и призывах к усилению обороны.
Итальянские СМИ отметили юридические сложности возможного визита Путина из-за ордера МУС. Китайские государственные СМИ заняли нейтральную позицию, ограничившись фактологическим изложением событий без оценочных суждений, тогда как на коммерческих платформах появились более аналитические материалы.
СМИ стран Глобального Юга, включая индийские, арабские, турецкие, бразильские и южноафриканские издания, придерживались информативного стиля и избегали резких оценок.
Публикации фокусировались на основных результатах переговоров, а официальные лица этих стран воздержались от комментариев.
Индийские и арабские СМИ выделили нейтральность в трактовке позиции России и США, а El Pais связал встречу с дипломатическим контекстом переговоров Трампа и Зеленского.
