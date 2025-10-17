Bloomberg: Трамп анонсировал вторую встречу с Путиным в Будапеште

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский президент Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Bloomberg.

Переговоры состоятся после того, как, по мнению агентства, «первая встреча в августе на Аляске не принесла ощутимого прогресса по урегулированию конфликта на Украине».

Трамп сообщил о решении после двухчасового телефонного разговора с Путиным, заявив, что стремится добиться мира. Однако издание отмечает, что новые переговоры снижают давление на Москву, которое в последние недели усиливалось из-за недовольства Трампа затягиванием окончания войны.

Беседа с Путиным состоялась накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США в последнее время выражал более теплое отношение к Зеленскому, что контрастирует с его прежней холодной позицией по отношению к украинскому лидеру, отмечает Bloomberg. Украинская сторона надеется, что обострение разногласий между Трампом и Путиным подтолкнет США к усилению давления на Россию.

Тем не менее Трамп пока не дал согласия на передачу Украине ракет Tomahawk и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России. «Tomahawk нужны и самим США», – заявил Трамп журналистам. По поводу санкций он отметил, что их введение «может состояться через неделю или две».

В Кремле предупредили, что поставки Tomahawk Украине нанесут значительный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также подорвут перспективы мирного урегулирования. Эксперты считают, что Путин использует переговоры для затягивания поставок оружия Киеву и отсрочки введения энергетических санкций против России. Место проведения встречи – Будапешт – может вызвать скепсис у европейских союзников, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен тесными связями с Москвой и критикой антироссийских санкций.

Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским итоги беседы с российским лидером. Президент США ранее назвал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным продуктивным.