Песков: Путин пока не рассказал кабмину советы Черномырдина по подготовке к зиме
Президент России Владимир Путин еще не поделился с правительством рекомендациями экс-премьера Виктора Черномырдина по подготовке к зимнему периоду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Владимир Путин пока не передал членам кабинета министров советы бывшего главы правительства Виктора Черномырдина. Эти рекомендации касались подготовки к осенне-зимнему периоду, передает ТАСС.
Пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, рассказав, что президент еще не поделился этими наставлениями. Он отметил, что глава государства расскажет о них, как только появится такая возможность.
Накануне Владимир Путин на совещании пообещал Министерству энергетики ознакомить их с рекомендациями Черномырдина, данными в 1990-х годах. Президент не стал публично озвучивать эти важные наставления.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.
Путину потребовал от правительства жестко исполнять решения по обеспечению регионов топливом в зимний период.