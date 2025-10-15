Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Путин выразил надежду на стабильное обеспечение топливом зимой
В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин выразил надежду на успешное прохождение отопительного сезона.
«Все очень своевременно и складно. Надеюсь, что все так и будет», – сказал Путин, комментируя доклад министра энергетики Сергея Цивилева, передает ТАСС.
На совещании Цивилев представил информацию о подготовке регионов к зимнему периоду и обеспечению их необходимыми запасами топлива.
Напомним, на фоне похолодания и старта отопительного сезона суточные поставки газа российским потребителям в сентябре достигли рекордных 1 млрд куб. метров.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил о необходимости пересмотреть действующие правила запуска отопления.