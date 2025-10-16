Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает любые формы давления, принуждения и незаконных санкций в отношении своего сотрудничества с Россией, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Китай твердо отвергает любые формы принуждения и давления.

Лю Пэнъюй добавил, что взаимодействие между странами на основе международного права является законным и должно уважаться. Такое сотрудничество, по его словам, не вредит интересам других государств и должно быть защищено.

Ранее представитель посольства отмечал, что Китай готов к торговой войне с США, но сохраняет открытость к диалогу. В дипмиссии также заявили, что Соединенные Штаты не могут одновременно требовать урегулирования международных конфликтов и угрожать экономическими мерами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти.

Индийские власти подчеркнули, что при импорте энергоносителей руководствуются защитой интересов собственных потребителей.

Таблоид Telegraph сообщил, что Трамп планирует создать так называемый «фонд победы» для Украины за счет введения пошлин на китайские товары.