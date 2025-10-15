Минобороны сообщило о ликвидации дронов ВСУ над Белгородской областью

Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»

Tекст: Ирма Каплан

На видео, которое размещено в соцсетях, Вячеслав Федорищев и Юрий Жидков подходят к камню с изуродованной мемориальной табличкой под деревом и губернатор пытается узнать, что это за камень. Жидков невнятно отвечает про закладку памятника, про будущий монумент, но Федорищев настойчиво повторяет «Что это?!»

«Камень», – наконец, отвечает Жидков.

«Просто камень?» – уточняет губернатор.

«Да», – говорит Жидков.

«Уволен ***», – заявляет Федорищев, сильно хлопает Жидкова по плечу и уходит.

Позже губернатор написал объяснение инциденту и добавил, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». Жидков действительно в одном из комментариев выразил недоумение произошедшим и отметил, что всегда можно найти, к чему придраться.

«Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой. «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснился Федорищев.