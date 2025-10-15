Ученые: Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня

ИКИ: Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня

Tекст: Мария Иванова

Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала лета достиг «красного уровня» – значения 8 по 10-балльной шкале, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

По состоянию на 12 часов дня по Москве индекс оказался на отметке 8,1, что стало первым превышением этого порога с 20 июня. Специалисты отмечают, что показатель характеризует интегральную мощность солнечных вспышек за последние двое суток, при этом недавние события влияют на индекс больше событий, произошедших полтора-два дня назад.

Рост активности Солнца отмечается с вечера предыдущего дня: за это время произошло 11 вспышек, две из которых относились к сильному уровню M, а одна стала второй по мощности за последние четыре месяца. Ученые объясняют такой скачок увеличением площади и усложнением магнитной структуры солнечных пятен. Для сравнения, уровень 9 индекс фиксировал 14 мая этого года после двух подряд мощнейших вспышек класса X, а максимальное значение 10 наблюдалось 3 октября прошлого года на пике текущего солнечного цикла.

Модели прогнозируют, что уже в четверг начнется геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности: до Земли дойдут первые выбросы плазмы, покинувшие Солнце три дня назад. Основное воздействие на магнитосферу ожидается с пятницы по воскресенье, в этот период также могут появиться интенсивные полярные сияния.

Ранее в среду ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса, которые ожидаются в этот день.

Накануне ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.

А днем ранее специалисты зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за один день.