    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    15 октября 2025, 13:10 • Новости дня

    Ученые: Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня

    ИКИ: Индекс вспышечной активности впервые с начала лета достиг красного уровня

    Tекст: Мария Иванова

    Значение индекса активности солнечных вспышек в понедельник впервые за четыре месяца превысило красный уровень, что связано с резким ростом солнечной активности.

    Индекс вспышечной активности на Солнце впервые с начала лета достиг «красного уровня» – значения 8 по 10-балльной шкале, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    По состоянию на 12 часов дня по Москве индекс оказался на отметке 8,1, что стало первым превышением этого порога с 20 июня. Специалисты отмечают, что показатель характеризует интегральную мощность солнечных вспышек за последние двое суток, при этом недавние события влияют на индекс больше событий, произошедших полтора-два дня назад.

    Рост активности Солнца отмечается с вечера предыдущего дня: за это время произошло 11 вспышек, две из которых относились к сильному уровню M, а одна стала второй по мощности за последние четыре месяца. Ученые объясняют такой скачок увеличением площади и усложнением магнитной структуры солнечных пятен. Для сравнения, уровень 9 индекс фиксировал 14 мая этого года после двух подряд мощнейших вспышек класса X, а максимальное значение 10 наблюдалось 3 октября прошлого года на пике текущего солнечного цикла.

    Модели прогнозируют, что уже в четверг начнется геомагнитный отклик на всплеск солнечной активности: до Земли дойдут первые выбросы плазмы, покинувшие Солнце три дня назад. Основное воздействие на магнитосферу ожидается с пятницы по воскресенье, в этот период также могут появиться интенсивные полярные сияния.

    Ранее в среду ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса, которые ожидаются в этот день.

    Накануне ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца.

    А днем ранее специалисты зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за один день.

    14 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой, после которой ведущий трансляции заявил, что SpaceX «не собиралась сегодня возвращать Starship».

    Испытательный полет продолжался 1 час и 6 минут. В ходе запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, передает ТАСС.

    Также компании удалось повторно запустить двигатель Raptor, а инженеры проверили улучшения, которые были внедрены для повышения надежности аппарата при возвращении.

    После приводнения корабля на поверхности воды была замечена огненная вспышка. «Мы не собирались сегодня возвращать Starship», – заявил ведущий трансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship был произведен с космодрома Starbase в штате Техас.

    15 октября 2025, 08:12 • Новости дня
    Ученые нашли новый способ строить базы на Луне

    Ученые ГЕОХИ РАН проверили лазерное спекание реголита для строительства на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Российские ученые проанализировали лазерное спекание лунного реголита для строительства на Луне, что позволяет избежать доставки материалов с Земли.

    Российские ученые проанализировали новые методы для лунного строительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

    Они изучили лазерное спекание и плавление лунного реголита, что исключает доставку связующих материалов с Земли. Эта технология является перспективным направлением для возведения сооружений на Луне.

    «Ученые лаборатории геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) проанализировали применение методов лазерного спекания и плавления лунного реголита для строительства на Луне. 3D-печать с использованием лунного реголита является наиболее перспективным подходом к потенциальному созданию лунной базы», – говорится в сообщении Минобрнауки.

    Младший научный сотрудник ГЕОХИ РАН Иван Агапкин отметил высокую точность лазерного спекания при 3D-печати. Но технология требует больших энергозатрат и тщательной подготовки грунта. Скорость такой печати уступает солнечным и микроволновым методам.

    Ранее в среду сообщалось, что в России была запатентована космическая система с искусственной гравитацией.

    Россия намерена отправить к Луне семь станций до 2036 года.

    Между тем Канада объявила о планах построить лунный атомный реактор.

    15 октября 2025, 10:10 • Видео
    Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

    Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    13 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Первый снег начался в Москве

    В Москва прошел первый снег перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-востоке Москвы выпал первый снег при температуре плюс четыре градуса, что совпало с кануном православного праздника Покров.

    Первый снег выпал на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».

    Столбики термометров в столице при этом показали плюс четыре градуса Цельсия.

    Осадки появились накануне православного праздника Покров Пресвятой Богородицы, который традиционно отмечается 14 октября.

    Согласно народным приметам, ранний снег на Покров предвещает продолжительную и многоснежную зиму. Москвичи гадают, сбудется ли эта примета.

    На прошлой неделе сообщалось что циклон «Барбара» накроет Москву и принесет в город первый снег.

    В ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, но он не будет сохраняться долго из-за отсутствия устойчивых погодных условий, отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Кроме того, он дал прогноз на предстоящую зиму в столице.

    15 октября 2025, 00:56 • Новости дня
    Ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за сильной солнечной активности за последние несколько месяцев к Земле направляется большое количество плазмы, пик проявления которой придется на 15 октября, отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Очень много уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды – пока 2-3 месячные», – сообщили ученые в Telegram-канале лаборатории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.

    Земля 12 октбяря оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце. Крупный протуберанец, наблюдавшийся на восточном краю Солнца, 14 октября оторвался и устремился в космос, пройдя на расстоянии около 20 млн км от звезды, сообщили ученые.


    12 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Ученые сообщили о новых вспышках на Солнце вечером

    Tекст: Ольга Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирован рост активных областей, что может привести к появлению новых вспышек уже в ближайшее время.

    Рост активных областей на Солнце зафиксирован специалистами, к вечеру ожидается возобновление солнечных вспышек, передает РИА «Новости». По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на поверхности звезды наблюдается появление новых пятен.

    Ученые отмечают, что сами по себе пятна не опасны, однако их внезапное появление связано с выбросами сильных магнитных полей с большими запасами энергии из глубин Солнца. В лаборатории добавили, что этот процесс может привести к вспышкам.

    «К вечеру возобновятся вспышки. Звезда начнет сжигать энергию», – говорится в официальном сообщении ИКИ РАН. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и предупреждают о возможном влиянии вспышек на магнитосферу Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце.

    В воскресенье лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что гигантский протуберанец невиданных размеров образовался на северо-востоке Солнца.


    14 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца

    ИКИ РАН: Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный протуберанец, наблюдавшийся на восточном краю Солнца, оторвался и устремился в космос, пройдя на расстоянии около 20 млн км от звезды.

    Один из крупнейших протуберанцев 2025 года оторвался от Солнца, избежав прямого удара по Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Выброс произошел в ночь на среду после нескольких дней наблюдения на восточном краю звезды.

    Ученые пояснили, что Солнце выбрасывает такие структуры в космос как единственный способ от них избавиться. По расчетам, плазменное волокно могло бы уже на следующий день задеть планету краем, а в случае удержания до пятницы – нанести прямой удар.

    Напомним, 1 июня прямой удар меньшего протуберанца вызвал магнитные бури уровня G4, длившиеся около четырех суток. Сейчас плазменное волокно удалилось от Солнца на 20 млн километров. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей, не задев ни одну из планет.

    «Хороший тайминг, трудно отрицать», – отметили в лаборатории.

    Накануне ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце.

    На Солнце 12 октября сформировался гигантский протуберанец.

    Земля оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце.

    13 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Канада объявила о планах построить лунный атомный реактор

    СВС: Канада планирует создать лунный атомный реактор

    Tекст: Мария Иванова

    Канадское космическое агентство выделило финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Канада рассчитывает создать ядерный реактор для установки на Луне, передает ТАСС.

    По информации канала CBC, Канадское космическое агентство выделило компании Canadian Space Mining Corporation 1 млн канадских долларов (710 тыс. долларов США) на разработку реактора на низкообогащенном уране. Еще 500 тыс. канадских долларов (357,1 тыс. долларов США) получила компания MDA Space, ранее создавшая манипуляторы Canadarm для МКС, на разработку средств автономного управления установкой на Луне.

    Ожидается, что если проект будет успешным, канадский реактор могут отправить на Луну в рамках одной из миссий программы Artemis, которой руководит НАСА при участии Канады. Ранее издание Politico сообщало, что США могут ускорить создание собственной лунной АЭС на фоне планов России и Китая. В директиве НАСА отмечается, что страна, первой построившая АЭС на Луне, сможет установить «запретную зону», ограничив возможности других государств.

    В то же время 8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о строительстве лунной электростанции для проведения фундаментальных исследований. Российская электростанция станет частью Международной научной лунной станции, запуск которой намечен на 2036 год. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее подчеркнул, что Россия намерена построить на Луне первую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.

    Глава Роскосмоса объяснил важность использования ядерной установки для бесперебойной работы лунной базы.

    Ранее Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс» для осуществления дальних космических миссий.

    14 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship произведен с космодрома Starbase в штате Техас, сообщила компания SpaceX.

    Старт состоялся в 18.24 по местному времени (02.24 мск), передает ТАСС.

    В ходе 11-го испытательного полета корабль должен вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме этого, инженеры SpaceX намерены протестировать обновления, которые должны помочь добиться возвращения прототипа на стартовую площадку.

    Ожидается, что испытательный полет продлится около часа и завершится приводнением Starship в водах Индийского океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе SpaceX завершила десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом Starship приводнением в Индийском океане. В 2025 году три предыдущие попытки закончились потерями аппарата.

    13 октября 2025, 10:41 • Новости дня
    Ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили о вспышке класса М на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечная активность резко возобновилась, вызвав мощные вспышки класса М, зафиксированные в двух гигантских центрах по 150 тыс. километров.

    На Солнце, вопреки всем прогнозам, возобновились сильные вспышки класса М, передает Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили: «Трудно добавить что-то к заголовку. Так это выглядит на телескопах». Сейчас звезда демонстрирует полноценный системный всплеск активности.

    В центре солнечного диска активно горят два мощных центра, каждый около 150 тыс. километров. Это более десяти диаметров Земли, где Солнце сжигает энергию, выброшенную из глубины и продолжающую поступать. Специалисты отмечают, что быстрое восстановление активности после бурного начала октября стало неожиданностью.

    Текущий уровень вспышек составляет M1.0 – M2.0. Четырехмесячный максимум M6.4 был зафиксирован 28 сентября, и есть вероятность его превышения. Отклик геомагнитных индексов на этот системный всплеск ожидается примерно со среды или четверга.

    Напомним, анкануне сообщалось, что на поверхности Солнца зафиксирован рост активных областей.

    Земля попала под воздействие солнечной активности раньше срока.

    На Солнце ранее сформировался гигантский протуберанец.

    15 октября 2025, 03:28 • Новости дня
    Синоптик объяснил, почему в России не осталось регионов с теплой погодой

    Tекст: Ирма Каплан

    Череда периодов со сменой теплой погоды на очень теплую для осени заканчивается, погода в России переходит в зимний режим даже в южных регионах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», – отметил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

    По его словам, если анализировать по абсолютным значениям, практически не осталось регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно.

    «Сейчас уже и на юге европейской территории России температура +16...+18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», – сказал он.

    Приморский край, по словам синоптика, оставался единственным регионом с теплом до +18 градусов, но и там температура скоро существенно понизится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, туристическую группу, застрявшую в горах Сочи из-за плохой погоды, эвакуировали на вертолете и доставили на базу в поселке Навагинка.

    В январе 2026 года жителей России ожидают частые смены погоды с чередованием резких оттепелей и похолоданий, а зима будет холоднее прошлой, спрогнозировал  Вильфанд.

    14 октября 2025, 13:41 • Новости дня
    Новейший российский радиолокатор для спутников испытали на самолете

    В РКС провели летные испытания радиолокатора для спутников «Кондор-ФКА»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейший радиолокатор Х-диапазона, ставший основой современной серии российских спутников-радаров, успешно прошел летные испытания на борту самолета в рамках подготовки к запуску новых аппаратов для круглосуточного наблюдения Земли.

    Холдинг «Российские космические системы» (РКС), входящий в Роскосмос, успешно испытал на самолете новый радиолокатор Х-диапазона, который станет основой для будущих спутников-радаров, передает ТАСС.

    Заместитель генконструктора РКС Александр Мордвинов заявил: «Мы спроектировали макет радиолокатора, проверили работоспособность его ключевых компонентов и успешно провели летные испытания на самолетном носителе».

    Он подчеркнул, что все электронные модули и программное обеспечение были созданы в РКС.

    Испытания подтвердили высокие характеристики приборов, заложив промышленную технологию производства космических радиолокационных комплексов. Новый радиолокатор основан на активной фазированной антенной решетке, все его части разработаны инженерами РКС. Сейчас на орбите работают два спутника «Кондор-ФКА», а третий аппарат массой 1050 килограммов запланирован к запуску в 2026 году.

    «Кондоры-ФКА» могут наблюдать Землю круглосуточно и при любой погоде, проникая сквозь облака, что делает их незаменимыми для мониторинга. Эти спутники используются для составления точных карт ледовой обстановки. Это позволяет эффективно прокладывать маршруты судов по Северному морскому пути даже в условиях полярной ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка столкнулась с российской космической обороной.

    Президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом обратил внимание на подготовку США к размещению средств перехвата в космосе.

    Ранее российские ученые рассчитали параметры ключевого узла плазменного двигателя наноспутников.

    14 октября 2025, 06:10 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождливый и прохладный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москвичей во вторник ожидает облачная и дождливая погода с дневной температурой воздуха до шести градусов и западным ветром до 11 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    Во вторник москвичей ждет облачная погода с дождями и температурой до плюс 6 градусов, передает ТАСС, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Днем столбики термометров поднимутся до 4-6 градусов тепла, а в ночь на среду температура может опуститься до плюс 2 градусов.

    Ожидается западный и юго-западный ветер, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до 7 градусов, а ночью возможны заморозки до ноля градусов. Специалисты советуют жителям региона быть готовыми к сырой и прохладной погоде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптики ранее прогнозировали этот рекорд. Метеорологи также сообщили о скором наступлении бабьего лета в столице.

    15 октября 2025, 08:29 • Новости дня
    Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду

    ИКИ РАН: Солнце достигнет пика активности, ожидаются X-вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована вторая по силе за четыре месяца вспышка, при этом ожидается достижение максимального балла X.

    На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Специалисты ожидают, что в течение дня возможны события максимального балла Х.

    Это событие произошло на фоне значительного усиления солнечной активности, которое прогнозировалось ранее. Фоновое излучение Солнца за сутки выросло в четыре раза и уже приближается к уровню М, формируя потоки рентгеновского излучения, как при сильных вспышках.

    Около получаса назад была зафиксирована вспышка уровня М4.8, ставшая вторым по мощности событием за последние четыре месяца. Впервые с начала лета сегодня может быть достигнут уровень вспышек Х.

    Ранеев среду ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября.

    Накануне ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца. А днем ранее они зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за день.

    14 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Мантуров сообщил о будущем росте производительности труда в Роскосмосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате запуска нацпроекта «Космос» в отрасли ожидается значительное ускорение проектирования и рост производительности труда в Роскосмосе, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

    По его словам, мероприятия национального проекта «Космос» позволят ежегодно увеличивать производительность труда в Роскосмосе на 15%, передает ТАСС.

    По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, благодаря этим инициативам время проектирования изделий в космической отрасли сократится на 30%. Он подчеркнул, что такие показатели позволят повысить эффективность работы госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изучение сигналов из других галактик вошло в национальный проект по освоению космоса. Миссия «Венера-Д» стала частью этого нацпроекта. Роскосмос начал выполнять задачи в рамках национального проекта по освоению космоса.

    15 октября 2025, 06:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали дождь со снегом в среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду в столице ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, температура поднимется до пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

    В среду в Москве ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. Температура воздуха днем составит от трех до пяти градусов тепла.

    Синоптики прогнозируют, что в ночь на четверг столбики термометров в столице могут опуститься до минус одного градуса. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление достигнет 746 мм ртутного столба.

    В Московской области в среду днем воздух прогреется до одного-шести градусов. При этом в ночь на четверг температура в регионе может упасть до минус двух градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик спрогнозировала рекордное атмосферное давление в Москве. Синоптик сообщила о скором начале бабьего лета в Москве. Позже в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление.

    «Большая сделка» Лукашенко с США не обойдется без России

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа. Сам Трамп вроде бы тоже к этому готов и формально даже принял приглашение погостить в Минске. Возможный договор между двумя президентами не может не вызывать некоторой обеспокоенности. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

