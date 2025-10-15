В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.0 комментариев
Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду
ИКИ РАН: Солнце достигнет пика активности, ожидаются X-вспышки
На Солнце зафиксирована вторая по силе за четыре месяца вспышка, при этом ожидается достижение максимального балла X.
На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Специалисты ожидают, что в течение дня возможны события максимального балла Х.
Это событие произошло на фоне значительного усиления солнечной активности, которое прогнозировалось ранее. Фоновое излучение Солнца за сутки выросло в четыре раза и уже приближается к уровню М, формируя потоки рентгеновского излучения, как при сильных вспышках.
Около получаса назад была зафиксирована вспышка уровня М4.8, ставшая вторым по мощности событием за последние четыре месяца. Впервые с начала лета сегодня может быть достигнут уровень вспышек Х.
Ранеев среду ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября.
Накануне ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца. А днем ранее они зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за день.