Ученые ИКИ предупредили о мощнейших вспышках X-класса в среду

ИКИ РАН: Солнце достигнет пика активности, ожидаются X-вспышки

Tекст: Мария Иванова

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за четыре месяца, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Специалисты ожидают, что в течение дня возможны события максимального балла Х.

Это событие произошло на фоне значительного усиления солнечной активности, которое прогнозировалось ранее. Фоновое излучение Солнца за сутки выросло в четыре раза и уже приближается к уровню М, формируя потоки рентгеновского излучения, как при сильных вспышках.

Около получаса назад была зафиксирована вспышка уровня М4.8, ставшая вторым по мощности событием за последние четыре месяца. Впервые с начала лета сегодня может быть достигнут уровень вспышек Х.

Ранеев среду ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября.

Накануне ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца. А днем ранее они зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за день.