  • Новость часаТрамп объявил о том, что страны БРИКС покидают объединение из-за его пошлин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Западе перешли к отъему китайской электроники
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на советский анекдот о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    На Мадагаскаре власть перешла к военным
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    24 комментария
    15 октября 2025, 00:57 • Новости дня

    Ученые предупредили о рекордных солнечных вспышках 15 октября

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за сильной солнечной активности за последние несколько месяцев к Земле направляется большое количество плазмы, пик проявления которой придется на 15 октября, отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Очень много уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды – пока 2-3 месячные», – сообщили ученые в Telegram-канале лаборатории.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце сентября на поверхности Солнца зафиксировали две вспышки класса М, одна из которых длилась 42 минуты.

    Земля 12 октбяря оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце. Крупный протуберанец, наблюдавшийся на восточном краю Солнца, 14 октября оторвался и устремился в космос, пройдя на расстоянии около 20 млн км от звезды, сообщили ученые.


    14 октября 2025, 03:59 • Новости дня
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship завершился приводнением в Индийском океане и огненной вспышкой, после которой ведущий трансляции заявил, что SpaceX «не собиралась сегодня возвращать Starship».

    Испытательный полет продолжался 1 час и 6 минут. В ходе запуска корабль вывел из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы Starlink, передает ТАСС.

    Также компании удалось повторно запустить двигатель Raptor, а инженеры проверили улучшения, которые были внедрены для повышения надежности аппарата при возвращении.

    После приводнения корабля на поверхности воды была замечена огненная вспышка. «Мы не собирались сегодня возвращать Starship», – заявил ведущий трансляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship был произведен с космодрома Starbase в штате Техас.

    Комментарии (20)
    12 октября 2025, 08:30 • Новости дня
    «Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах
    «Эффект Скруджа» оказался не только обидным стереотипом о богачах
    @ Disney

    Tекст: Ирма Каплан

    Психологи говорят, что «эффект Скруджа» может больше, чем несправедливый стереотип о мелочных и алчных богачах, так как исследования показали, что есть четкая связь между ростом благосостояния и неэтичным поведением, таким как мошенничество и воровство.

    Было доказано, что богатые люди в большей степени сосредоточены на собственных интересах и меньше сочувствуют страданиям других. Было бы легко предположить, что богатство превращает хороших людей в эгоистичных личностей. Но, по словам доктора Стива Тейлора, психолога из Лидского университета Беккета, может быть и наоборот.

    «Стремление к богатству связано с состоянием разочарования и неудовлетворенности. Счастливые люди, как правило, не стремятся стать богатыми», – сказал он Daily Mail.

    В ходе исследования психологи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что представители высшего класса чаще лгут во время переговоров, мошенничают ради победы и одобряют неэтичное поведение на работе.

    Другие исследования показали, что люди из низших социально-экономических групп, как правило, испытывают больше сочувствия к страданиям других людей, чем их богатые коллеги. Но не только социальный класс может предсказать, насколько эгоистичным будет чье-либо поведение. Например, водители более дорогих автомобилей с меньшей вероятностью снижают скорость перед пешеходами или пропускают других водителей.

    По словам доктора Тейлора, те же черты характера, которые делают человека эгоистичным, повышают вероятность стремления к богатству. Эти черты представляют собой группу личностей, известных как Темная триада, которая включает психопатию, нарциссизм и макиавеллизм.

    Хотя исследования неизменно показывают, что люди с такими чертами характера стремятся к социальной власти и становятся богаче, исследования также показывают, что они менее счастливы.

    «Некоторые люди испытывают состояние сильного психологического отчуждения. Их психологические границы настолько сильны, что они чувствуют себя оторванными от других людей и мира из-за отсутствия эмпатии или эмоциональной связи с другими», – сказал он.

    Доктор Тейлор отмечает, что этот «недостаток», вызванный личностью Темной триады, подталкивает некоторых к попыткам заполнить пустоту, накапливая статус и власть.

    «Людей с нарциссическими и психопатическими чертами характера сильно привлекает богатство. Они относятся к другим людям как к объектам, которые могут быть полезны только в том случае, если они могут помочь удовлетворить их желания. Они пытаются компенсировать свое чувство нехватки, пытаются что-то добавить к себе, чтобы почувствовать себя более полноценными. Они пытаются заполнить пустоту внутри себя», – объяснил психолог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психолог Деулин заявил, что склонность к эксплуатации автомобилей с громким выхлопом часто сопровождается выраженными деструктивными чертами личности, включая психопатию и садизм.

    Ученые из Сербии обнаружили связь между психопатией и верой в то, что животные не достойны жалости из-за того, что люди имеют моральное превосходство над ними.

    Комментарии (25)
    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов

    The Guardian: Ученые признали массовую гибель кораллов необратимой

    Ученые объявили о начале массового вымирания коралловых рифов
    @ Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Массовое обесцвечивание кораллов, охватившее более 80% рифов в более чем 80 странах с января 2023 года, свидетельствует о начале долгосрочного сокращения коралловых экосистем, угрожая средствам к существованию сотен миллионов человек, пишет The Guardian.

    Земля достигла первого катастрофического климатического переломного момента, говорится в отчете, который цитирует The Guardian.

    Документ, подготовленный 160 учеными из 23 стран, предупреждает: если не снизить глобальное потепление до 1,2°C как можно быстрее, коралловые рифы в теплых водах исчезнут практически полностью. Авторы подчёркивают, что это ставит под угрозу средства к существованию сотен миллионов людей, зависящих от рифов.

    В докладе отмечается, что массовое обесцвечивание кораллов происходит с января 2023 года и стало самым масштабным за всю историю наблюдений – пострадали более 80% рифов в 80 странах. Учёные утверждают, что рифы уже оказались в «неизведанной зоне», и этот процесс может привести к их окончательному исчезновению, если средняя температура поднимется выше 1,2°C по сравнению с XIX веком. Сейчас глобальное потепление уже достигло примерно 1,4°C.

    Профессор Тим Лентон из Университета Эксетера заявил: «Мы больше не можем говорить о переломных моментах как о будущем риске. Первый переломный момент – массовая гибель коралловых рифов – уже начался». Он подчеркнул, что это напрямую затрагивает сотни миллионов людей и привёл в пример Карибский бассейн, где рифы находятся на грани исчезновения из-за морских волн жары и заболеваний.

    Однако некоторые ученые, в том числе профессор Питер Мамби из Университета Квинсленда, считают, что отдельные рифы могут выжить и при двух градусах потепления, хотя «рифам требуется радикальное снижение выбросов и активное локальное управление». Он опасается, что общество преждевременно «откажется от рифов», если уверует в их неминуемую гибель.

    Авторы подчеркивают, что Земля близка к новым опасным порогам – утрате ледников Гренландии и Западной Антарктики, развалу океанских течений и деградации Амазонии. Тем не менее, доклад даёт надежду: существуют и «положительные переломные точки» – например, массовое внедрение электромобилей, – которые способны ускорить сокращение выбросов и спасти уязвимые экосистемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. Ширшова Филипп Сапожников заявил, что потепление климата и подъем уровня Мирового океана к концу XXI века могут вызвать затопление ряда российских прибрежных территорий.

    Эксперты отметили, что Европа сталкивается с колоссальными убытками из-за экологических изменений.

    Океанологи предупредили о нарастающей опасности купания на мировых пляжах.

    Комментарии (12)
    12 октября 2025, 04:10 • Новости дня
    Ученые из Швеции развенчали миф об успешных отношениях у хороших парней

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопреки голливудским сюжетам ромкомов, от «Когда Гарри встретил Салли» до «Бриджит Джонс», новое исследование шведских ученых показало, что мужчины с покладистым характером имеют меньше шансов найти себе спутницу жизни.

    Исследование ученых из Швеции показало, что «хорошие парни» реже вступают в отношения, чем «плохие», пишет Daily Mail со ссылкой на Times. Покладистость оказалась менее привлекательной для женщин, чем напористость и самоуверенность.

    Профессор психологии Университета Умео Филип Форс Коннолли заявил: «У приятных мужчин было меньше шансов завести партнершу, но уверенный в себе мужчина-экстраверт может получить положительные отзывы при знакомстве с потенциальными партнершами».

    Опросив 3800 взрослых в Швеции, Дании и Австралии и протестировав их на наличие «большой пятерки» черт характера – открытости, добросовестности, экстраверсии, сговорчивости и невротизма, выяснилось, что экстравертированные мужчины имели значительно больше шансов вступить в отношения. А чем приятнее мужчина, тем меньше вероятность найти партнершу.

    Соавтор исследования Микаэль Гуссен отметил, что приятность связана с удовлетворенностью отношениями, но черты, помогающие их завязать, не всегда приносят удовлетворение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новое исследование британо-американских ученых показало, что общими чертами инцелов (неспособных найти сексуального партнера, несмотря на желание) людей стали слабое психическое здоровье и случаи травли в прошлом.

    Кроме того, психологи предупреждают, что те, у кого ярко выражена склонность к соперничеству, могли быть воспитаны родителями с токсичными нарциссическими чертами.

    Психолог назвал три прозвища для любимых, обрекающих отношения на провал.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 20:27 • Новости дня
    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих

    Пензенский университет разработал приложение со звуковым навигатором для слабовидящих

    В России создан звуковой навигатор для слабовидящих
    @ Яков Андреев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мобильное приложение от Пензенского государственного университета с помощью звуковых сигналов помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве и избегать препятствий.

    Ученые Пензенского государственного университета разработали мобильное приложение для слабовидящих, сообщают РИА «Новости».

    Основной функцией программы стала система звукового зрения: камера смартфона анализирует окружающую среду, формирует 3D-модель и преобразует ее в звуковые сигналы. Звуки разного тона информируют пользователя о расстоянии до объектов, их цвете и наличии препятствий.

    Как пояснила руководитель исследования Ирина Бурукина, «объекты, расположенные ближе, озвучиваются высоким тоном, удаленные – низким. Это помогает слабовидящим ориентироваться без визуального контакта».

    В приложении используются специальные методики обработки видеоданных, выделяющие ключевые особенности пространства, что способствует более безопасному передвижению. Для работы достаточно запустить программу, навести камеру на объект и через несколько секунд получить звуковое описание через наушники или динамик.

    Пилотное тестирование подтвердило удобство использования и точность приложения. Программа уже зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. В будущем планируется интеграция нейросетей для повышения точности обработки данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Южного федерального университета разработали способ превращать минерал брушит в костную ткань с помощью кальция и белка для ускорения приживления имплантатов.

    Специалисты Балтийского федерального университета предложили покрывать наночастицы золота и платины натуральной аминокислотой, чтобы сделать препараты для МРТ безопаснее для клеток.

    Комментарии (0)
    12 октября 2025, 18:24 • Новости дня
    Ученые сообщили о новых вспышках на Солнце вечером

    Tекст: Ольга Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирован рост активных областей, что может привести к появлению новых вспышек уже в ближайшее время.

    Рост активных областей на Солнце зафиксирован специалистами, к вечеру ожидается возобновление солнечных вспышек, передает РИА «Новости». По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на поверхности звезды наблюдается появление новых пятен.

    Ученые отмечают, что сами по себе пятна не опасны, однако их внезапное появление связано с выбросами сильных магнитных полей с большими запасами энергии из глубин Солнца. В лаборатории добавили, что этот процесс может привести к вспышкам.

    «К вечеру возобновятся вспышки. Звезда начнет сжигать энергию», – говорится в официальном сообщении ИКИ РАН. Специалисты продолжают мониторинг солнечной активности и предупреждают о возможном влиянии вспышек на магнитосферу Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Земля оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце.

    В воскресенье лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что гигантский протуберанец невиданных размеров образовался на северо-востоке Солнца.


    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 07:17 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рост Южно-Атлантической аномалии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Магнитное поле Земли над Южной Атлантикой ослабло и увеличилось, это явление известно как Южно-Атлантическая аномалия, она угрожает спутникам, сообщили в Европейском космическом агентстве.

    С 2014 года аномалия значительно увеличилась, указали в ЕКА, передает РИА «Новости».

    По данным исследования, площадь аномалии сейчас составляет почти половину площади континентальной Европы.

    Расширение аномалии происходит неравномерно, преимущественно в сторону Африки. По их словам, спутники, пролетающие над этой зоной, подвергаются повышенным дозам радиации, что может привести к сбоям в работе, отключению электроэнергии и повреждению критически важного оборудования.

    Профессор геомагнитизма Крис Финли заявил, что в этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее.

    За последние 11 лет специалисты зафиксировали и другие изменения в магнитном поле Земли, такие как ослабление поля на севере Канады и смещение магнитных полей на запад и восток. Эти процессы могут представлять угрозу для электронной и технической инфраструктуры по всему миру, включая системы воздушных судов при полетах на большой высоте.

    В сентябре планета Земля за четыре дня прошла через поток возмущенной плазмы от корональной дыры, агеомагнитные индексы стабилизировались в зеленой зоне.

    В январе 2024 года исследователи нашли на Луне валуны со странными магнитными свойствами.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 09:59 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ сделать МРТ безопаснее для пациентов

    Ученые БФУ создали безопасные наночастицы золота и платины для МРТ

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты Балтийского федерального университета предложили покрывать наночастицы золота и платины натуральной аминокислотой, чтобы сделать контрастные препараты для МРТ безопаснее для клеток.

    Специалисты Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) вместе с коллегами из Института химии растворов и Ивановского государственного химико-технологического университета нашли способ сделать вещества для МРТ более безопасными, передает РИА «Новости». Их результаты опубликованы в зарубежном издании Journal of Molecular Liquids.

    Как пояснили ученые БФУ, при МРТ используются контрастные агенты на основе тяжелых металлов, которые могут быть токсичны для клеток организма. Для повышения их биосовместимости исследователи «замаскировали» наночастицы золота и платины оболочкой из натуральной аминокислоты L-тирозина. Поскольку эта аминокислота естественна для человека, клетки организма легче принимают такие «спрятанные» частицы.

    Аспирант БФУ Марк Смирнов рассказал: «Взаимодействие тирозина с золотыми наночастицами вызывает »сжатие« молекулы, а с наночастицами платины – »растягивание«. Платина сейчас считается перспективным противораковым средством, но ее взаимодействие с аминокислотами ранее не изучалось».

    По мнению Смирнова, дальнейшее исследование подобных наночастиц позволит создавать новые биомедицинские решения. Он отмечает, что такие подходы дадут возможность заранее прогнозировать ответ иммунной системы, что открывает путь к новым терапевтическим стратегиям.

    Сейчас научная группа работает с другой аминокислотой – триптофаном, испытывая наночастицы золота разной формы: стержни, звезды и сферы. Это может расширить область применения безопасных контрастных агентов и ускорить разработку новых методов диагностики и лечения.

    Напомним, в понедельник стало известно что ученые из Ростова разработали новый материал для создания «умных» костных имплантатов.

    Ранее специалисты СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 02:54 • Новости дня
    Слабая магнитная буря уровня G1 началась на Земле

    Tекст: Антон Антонов

    На Земле зафиксировано начало слабой магнитной бури, уровень которой оценивается как «слабый», сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

    Мощность возмущения магнитного поля Земли соответствует уровню G1, что является минимальным значением в пятибалльной шкале, где максимальный уровень G5 оценивается как «экстремально сильный», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы зафиксировали рост числа активных областей на поверхности Солнца. Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозировали начало воздействия корональной дыры на Солнце на Землю в воскресенье.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    Российский физик доказал способность шума Леви управлять волнами

    Физик Семенов экспериментально доказал влияние шума Леви на бистабильные системы

    Tекст: Мария Иванова

    Российский физик Владимир Семенов впервые экспериментально доказал, что шум Леви позволяет управлять направлением и скоростью распространения волн в бистабильных системах, регулируя асимметрию процессов.

    Российский физик Владимир Семёнов из Саратовского национального исследовательского университета имени Н.Г. Чернышевского впервые экспериментально доказал, что шум Леви может управлять направлением и скоростью распространения волн в бистабильных системах, передает РИА Новости. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобрнауки РФ.

    В ведомстве пояснили, что бистабильные системы встречаются в различных областях – от химических реакций и процессов горения до распространения эпидемий. В таких системах формируются домены, разделённые волновыми фронтами, и управление их движением способно изменить свойства материалов и повлиять на динамику популяций.

    По словам Семенова, «в бистабильных системах шум Леви может выступать не только в качестве деструктивного фактора, разрушающего сформированные пространственные структуры, но также играть положительную роль, а именно, в качестве инструмента управления скоростью и направлением распространения пространственных структур». Обычно в подобных исследованиях используется гауссов шум, однако шум Леви отличается асимметрией и редкими резкими скачками большой амплитуды.

    Исследование показало, что без асимметрии шум разрушает фронты и домены, а при наличии асимметрии задаёт им направление. Скорость и направление зависят также от типа связи между элементами системы – однонаправленной или двунаправленной.

    В Минобрнауки отметили, что открытие может найти применение в медицине, нейрофизиологии, энергетике, биологии и даже алгоритмах машинного обучения. Шум Леви, превращаясь из деструктивного в управляющий фактор, открывает широкие возможности для контроля над сложными процессами в природе и технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые установили мировой рекорд точности квантовых вычислений.

    Ранее исследователи СФУ создали гибкие и экологичные материалы для рентген-детекторов.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    SpaceX провела запуск прототипа космического корабля Starship
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship произведен с космодрома Starbase в штате Техас, сообщила компания SpaceX.

    Старт состоялся в 18.24 по местному времени (02.24 мск), передает ТАСС.

    В ходе 11-го испытательного полета корабль должен вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Кроме этого, инженеры SpaceX намерены протестировать обновления, которые должны помочь добиться возвращения прототипа на стартовую площадку.

    Ожидается, что испытательный полет продлится около часа и завершится приводнением Starship в водах Индийского океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе SpaceX завершила десятый испытательный запуск ракеты-носителя с прототипом Starship приводнением в Индийском океане. В 2025 году три предыдущие попытки закончились потерями аппарата.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Канада объявила о планах построить лунный атомный реактор

    СВС: Канада планирует создать лунный атомный реактор

    Tекст: Мария Иванова

    Канадское космическое агентство выделило финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Канада рассчитывает создать ядерный реактор для установки на Луне, передает ТАСС.

    По информации канала CBC, Канадское космическое агентство выделило компании Canadian Space Mining Corporation 1 млн канадских долларов (710 тыс. долларов США) на разработку реактора на низкообогащенном уране. Еще 500 тыс. канадских долларов (357,1 тыс. долларов США) получила компания MDA Space, ранее создавшая манипуляторы Canadarm для МКС, на разработку средств автономного управления установкой на Луне.

    Ожидается, что если проект будет успешным, канадский реактор могут отправить на Луну в рамках одной из миссий программы Artemis, которой руководит НАСА при участии Канады. Ранее издание Politico сообщало, что США могут ускорить создание собственной лунной АЭС на фоне планов России и Китая. В директиве НАСА отмечается, что страна, первой построившая АЭС на Луне, сможет установить «запретную зону», ограничив возможности других государств.

    В то же время 8 мая Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали соглашение о строительстве лунной электростанции для проведения фундаментальных исследований. Российская электростанция станет частью Международной научной лунной станции, запуск которой намечен на 2036 год. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее подчеркнул, что Россия намерена построить на Луне первую АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава НАСА подтвердил планы США по доставке ядерного реактора на Луну для обеспечения энергией будущей базы.

    Глава Роскосмоса объяснил важность использования ядерной установки для бесперебойной работы лунной базы.

    Ранее Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс» для осуществления дальних космических миссий.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 08:14 • Новости дня
    Ростовские ученые создали материал для «умных» костных имплантатов

    Ученые ЮФУ предложили основу для имплантатов, превращающихся в кость

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) нашли способ превращать фосфатный минерал брушит в костную ткань с помощью комбинации кальция и белка, что ускоряет приживление имплантатов.

    Ученые ЮФУ разработали основу для «умных» имплантатов, которые в будущем могут превращаться в настоящую костную ткань, передает РИА «Новости». Исследование опубликовано в журнале Journal of Physics and Chemistry of Solids.

    Главной проблемой при протезировании костей и зубов является приживаемость имплантатов. Специалисты ЮФУ предложили использовать фосфатный минерал брушит, который способен превращаться в гидроксиапатит – природный компонент костей и зубов. Управлять этим превращением удалось с применением двух добавок: карбоната кальция и белков.

    «Мы установили взаимный усиливающий эффект между карбонатом кальция и белками. Вместе они работают как катализатор, заставляя частицы брушита растворяться и сразу же выстраиваться в прочные кристаллы гидроксиапатита, идентичные натуральным», – рассказала заведующая лабораторией ЮФУ Елизавета Муханова.

    Ученые объяснили эффективность метода с помощью эффекта Ребиндера, позволяющего не только ускорить заживление, но и контролировать форму и размер кристаллов, что важно для прочности будущей кости. Принципиальное отличие работы ростовских ученых – в исследовании синергии сразу двух добавок и анализе механизма их совместного действия.

    Наиболее успешной оказалась смесь с яичным альбумином: она быстрее формирует «костный» материал при попадании в жидкость, напоминающую кровь или слюну. Образцы тестировались в разных средах, а для анализа структуры применяли рентгенофазовый метод и электронную микроскопию. Следующий шаг – оценка эффективности и безопасности новых материалов для применения в персонализированной медицине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские химики усовершенствовали способ синтеза жизненно важных лекарств.

    Ранее ученые из России создали новые молекулы для борьбы с оспой.

    Кроме того специалисты доказали взаимосвязь между жирной едой и стрессом.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Ученые сообщили об одном из крупнейших за год выбросов протуберанца с Солнца

    ИКИ РАН: Один из крупнейших в 2025 году протуберанцев оторвался от Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Крупный протуберанец, наблюдавшийся на восточном краю Солнца, оторвался и устремился в космос, пройдя на расстоянии около 20 млн км от звезды.

    Один из крупнейших протуберанцев 2025 года оторвался от Солнца, избежав прямого удара по Земле, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Выброс произошел в ночь на среду после нескольких дней наблюдения на восточном краю звезды.

    Ученые пояснили, что Солнце выбрасывает такие структуры в космос как единственный способ от них избавиться. По расчетам, плазменное волокно могло бы уже на следующий день задеть планету краем, а в случае удержания до пятницы – нанести прямой удар.

    Напомним, 1 июня прямой удар меньшего протуберанца вызвал магнитные бури уровня G4, длившиеся около четырех суток. Сейчас плазменное волокно удалилось от Солнца на 20 млн километров. Его траектория пройдет между Меркурием и Землей, не задев ни одну из планет.

    «Хороший тайминг, трудно отрицать», – отметили в лаборатории.

    Накануне ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце.

    На Солнце 12 октября сформировался гигантский протуберанец.

    Земля оказалась под воздействием потока плазмы, исходящего из корональной дыры на Солнце.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 10:41 • Новости дня
    Ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце

    В ИКИ РАН сообщили о вспышке класса М на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    Солнечная активность резко возобновилась, вызвав мощные вспышки класса М, зафиксированные в двух гигантских центрах по 150 тыс. километров.

    На Солнце, вопреки всем прогнозам, возобновились сильные вспышки класса М, передает Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили: «Трудно добавить что-то к заголовку. Так это выглядит на телескопах». Сейчас звезда демонстрирует полноценный системный всплеск активности.

    В центре солнечного диска активно горят два мощных центра, каждый около 150 тыс. километров. Это более десяти диаметров Земли, где Солнце сжигает энергию, выброшенную из глубины и продолжающую поступать. Специалисты отмечают, что быстрое восстановление активности после бурного начала октября стало неожиданностью.

    Текущий уровень вспышек составляет M1.0 – M2.0. Четырехмесячный максимум M6.4 был зафиксирован 28 сентября, и есть вероятность его превышения. Отклик геомагнитных индексов на этот системный всплеск ожидается примерно со среды или четверга.

    Напомним, анкануне сообщалось, что на поверхности Солнца зафиксирован рост активных областей.

    Земля попала под воздействие солнечной активности раньше срока.

    На Солнце ранее сформировался гигантский протуберанец.

    Комментарии (0)
    Главное
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой
    Трамп: Испания будет наказана за отношение к НАТО
    ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии
    Эксперт назвал негативные последствия принудительного ограничения цен на бензин
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Перейти в раздел

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации