Ученые зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за день

Ученые ИПГ зафиксировали вторую мощную вспышку на Солнце за день
Ученые зарегистрировали еще одну сильную вспышку в рентгеновском диапазоне, которая произошла в группе солнечных пятен и длилась более получаса, сообщили в институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
На Солнце 13 октября зафиксирована вторая по счету за сутки вспышка предпоследнего класса мощности М, передает ТАСС. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. В сообщении уточняется: «13 октября в 12.19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246(N23W17) зарегистрирована вспышка M2.8 продолжительностью 36 минут».
Ранее в этот же день была зафиксирована еще одна вспышка класса М1.9. Солнечные вспышки по мощности рентгеновского излучения делятся на классы A, B, C, M и X, причем каждый следующий класс в 10 раз мощнее предыдущего.
Вспышки такого уровня могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Когда облака плазмы достигают Земли, они способны вызвать магнитные бури, влияющие на работу связи и энергосистем.
