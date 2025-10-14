Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.2 комментария
Боец «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».
«Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».
Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.
«Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.
Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.
После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.
Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.
По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.