    Вслед за Россией Запад начал грабить Китай
    Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора
    Рютте описал советским анекдотом про «Ладу» ситуацию с закупками F-35 и Patriot
    НАТО готов ослабить ограничения на применение военной техники против России
    Захарова ответила генсеку НАТО на шутку о «Ладе» и холодильнике
    США объявили дату заявления о поставках оружия Украине
    Дробницкий: Трамп перешел к политике Байдена по Украине
    Трамп заявил об ударе США по судну около берегов Венесуэлы
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    21 комментарий
    14 октября 2025, 22:00 • Новости дня

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою

    Боец с позывным «Мио» представлен к званию Героя России за победу в неравном бою
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время зачистки здания в Новогригоровке военнослужащий с позывным «Мио» проявил исключительное мужество, вступив в бой с пятью боевиками ВСУ и одержав победу, рассказал командир роты 60-й отдельной мотострелковой бригады с позывным «Тиктак».

    «Таких людей немного. Гранату кинуть не сложно, сложнее понять, как поведет себя противник, и вовремя занять нужную позицию. Все сделал правильно – задача выполнена на пять с плюсом», – отметил комроты «Тиктак» в беседе с телеканалом «Звезда».

    Военнослужащий «Мио» отличился во время боев за Новогригоровку в Запорожской области, проявив решительность и самообладание в критический момент боя, несмотря на серьезный риск.

    «Мио» метнул гранату в здание, уничтожив двоих, а затем повторно атаковал бегущих троих боевиков, ликвидировав всю группу.

    Сейчас военнослужащий «Мио» выполняет новое боевое задание, он представлен к званию Героя России.

    После освобождения Нововасилевского бойцы группировки «Восток» продолжили наступление. Они вошли в Новогригоровку, расположенную примерно в трех км. Среди трофеев 60-й бригады оказались автоматический гранатомет, образцы стрелкового оружия, гранаты, документы и шевроны.

    Штурмовые группы заходили в поселок малыми подразделениями по два бойца, постепенно занимая укрытия. Для маскировки от обнаружения с воздуха применялись маскировочные плащи и антидроновые одеяла.

    По словам участников операции, противник прикрывался мирными жителями, выставляя их у окон и подвалов. В рядах противника были и иностранные наемники, один из которых пытался сдаться, но был ликвидирован собственным FPV-дроном.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия сделала важный шаг к освобождению всей Запорожской области. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что город Запорожье будет освобожден российскими войсками так же, как и во времена Великой Отечественной войны.

    14 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста

    Политолог Скачко: Одесса стала символом идеологической борьбы со всем русским

    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Геннадий Труханов некогда был видной фигурой в украинском руководстве, однако в последнее время он все больше увязал в националистических кругах, пытаясь, видимо, спасти свое положение. Однако борьба Киева со всем, что хоть как-то связано с Россией, оказалась бескомпромиссной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова гражданства Украины.

    «На Украине давно идет процесс избавления от всего русского. Начался он, конечно же, не в 2022-м, но после старта спецоперации ситуация лишь усугубилась. Банковую перестали устраивать даже самые малые компромиссные меры: она встала на рельсы тотальной и всеобъемлющей трансформации страны», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «И Одесса на этом фоне приобрела колоссальное идеологическое значение. Этот, по своей сути и природе, русский город стали насильно перекраивать, а борьба с мэром Геннадием Трухановым превратилась в вопрос времени. Офис Зеленского не столько хочет разобраться с этой фигурой, сколько подчеркнуть собственную власть над городом», – пояснил он.

    «Хотя и сам Труханов, конечно, не был удобен для властей Украины. Еще с самого начала его руководства ходили слухи о том, что он якобы пытается усидеть на двух стульях, устоять между Киевом и Москвой. Вместе с главой Харькова Геннадием Кернесом они представляли собой «партию двух Ген», нередко вставляя палки в колеса Петру Порошенко (признан экстремистом) и Владимиру Зеленскому», – акцентирует собеседник.

    «Но после смерти Кернеса Труханов остался один, из-за чего ему пришлось подстраиваться под националистическую конъюнктуру. Он пытался максимально продемонстрировать свою «украинскость», активно заигрывал с бандеровцами и жонглировал абсолютно бредовыми антироссийскими заявлениями», – продолжает эксперт.

    «Но этого оказалось мало. И вот теперь у него якобы нашли гражданство РФ, что на нынешней Украине означает не просто отставку, а фактический приговор к полному вычеркиванию из социальной жизни. Скорее всего, на его место придет «правильный» националист, который не будет перечить Зеленскому», – говорит он.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Данное решение автоматически лишает его занимаемой ранее должности. Причиной для подобных мер стало наличие у главы города российского паспорта, что, впрочем, он сам активно отрицает.

    Как отметил Труханов, он намерен оспаривать действия Зеленского в суде. Если же вопрос не удастся решить в пределах правового поля Украины, то экс-мэр Одессы собирается обратиться в Европейский суд по правам человека. Он также напомнил, что его руководство городом продлилось 12 лет, и за все это время он успешно проходил все необходимые для чиновников проверки.

    С призывом лишить Труханова гражданства к Зеленскому якобы обратилась общественность. В понедельник на одном из правительственных сайтов Украины появилась соответствующая петиция, которая собрала более 25 тыс. подписей. В документе, в частности, содержался призыв с проверкой главы Одессы на наличие паспорта РФ.

    Примечательно, что во вторник Владимир Зеленский также поручил рассмотреть вопрос о создании одесской городской военной администрации, напоминает РБК. При этом проблемы Труханова начались задолго до лишения гражданства. Еще в 2023 году его арестовали по подозрению в растрате более 92 млн гривен (194 млн рублей) при покупке административного здания завода «Краян». Однако наказания ему удалось избежать.

    Несмотря на то, что сам Труханов наличие российского паспорта всегда отрицал, еще в сентябре 2017 года Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о предоставлении гражданства РФ политику является незаконным. При этом экс-мэр Одессы получал российский паспорт несколько раз.

    Первый документ был выдан ему еще в 2002 году в Дагестане (до 1992 года капитан Труханов служил в российской армии в Северо-Кавказском военном округе, соответственно, там имеются документы, подтверждающие его проживание в РФ на момент распада СССР), второй – в 2003-м в Сергиевом Посаде. Видимо, там же он получал загранпаспорт. В 2011-м он обратился в российские государственные структуры с просьбой заменить первый документ в связи с достижением 45 лет.

    Комментарии (2)
    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    На ваш взгляд
    Как вы оцениваете заявления Вашингтона о возможной передаче Украине ракет Tomahawk?




    Результаты
    14 комментариев


    Комментарии (7)
    14 октября 2025, 16:47 • Видео
    Украина воюет с Россией из-за взятки

    Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 06:38 • Новости дня
    Британский доброволец рассказал об уничтожении Challenger российскими танками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский участник спецоперации на стороне России Эйден Миннис отметил низкую эффективность танков Challenger в столкновениях с российской бронетехникой, подчеркнув их регулярные потери.

    Миннис рассказал о низкой эффективности британских танков Challenger, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Честно говоря, не очень. Их постоянно уничтожают при любом взаимодействии с российскими визави».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский боец Миннис заявил, что британские СМИ напоминают ему пропаганду Геббельса. Британский доброволец Миннис пригрозил бывшим соотечественникам, воюющим на стороне ВСУ на Украине. Два британца сражаются на стороне России в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили поселок Балаган в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой народной республики (ДНР), а также продолжили продвижение в восточных кварталах Димитрова, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Белицкого, Артемовки, Василевки, Новопавловки, Торецкого и Красноармейска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 550 военнослужащих, две бронемашины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Варачино и Новой Сечи Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Графским и Колодезным, отчитались в Минобороны.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, бронемашину и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска, Куриловки Харьковской области, Новоселовки и Дробышево ДНР.

    При этом потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная артиллерийская установка, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Звановки, Дроновки, Иванополья, Яблоновки, Берестока и Константиновки ДНР.

    Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся оражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Успеновки, Барвиновки Запорожской области, Водяного, Покровского и Новониколаевки Днепропетровской области.

    Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области, а также Московское в Донецкой народной республике.

    За прошлую неделю российские войска  освободили пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    «Сотрудники ТЦК» на сутки заблокировали машину с экс-футболистом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Тернополе на Украине машину с бывшим футболистом, тренером Сергеем Задорожным и его супругой заблокировали неизвестные в военной форме, которые заявили, что являются сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Неизвестные, одетые в балаклавы и военную форму, в течение суток блокировали автомобиль с гражданскими лицами. Они представились военкомами и действовали в присутствии полиции, установив металлические ежи под колеса машины у торгового центра, передает ТАСС.

    Задорожного и его жену дома ждут двое детей. По словам женщины, ее муж пока не получил отсрочку от мобилизации, но подал необходимые документы для оформления.

    Вокруг автомобиля собралась толпа возмущенных прохожих, которые активно спорили с людьми в камуфляже. Особое негодование вызвал призыв не давать находящимся в машине ни еды, ни воды.

    Как сообщили украинские СМИ, в местном ТЦК заверили, что их представителей там нет. В полиции отказались объяснять, кто блокирует машину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти выделили 500 млн гривен на экстренную мобилизацию. Власти Украины заявили, что не намерены прекращать мобилизацию даже при достижении перемирия.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотники над Воронежской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над двумя муниципалитетами Воронежской области силы ПВО уничтожили более пяти беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

    «Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Гусев в Telegram.

    По предварительной информации, в результате атаки повреждений инфраструктуры не произошло, никто не пострадал. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силами противовоздушной обороны России были уничтожены семь украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Один беспилотник был сбит над территорией Республики Крым.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 04:08 • Новости дня
    Посол в Бельгии Гончар предрек ЕС убытки в случае попытки изъять активы России

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная конфискация суверенных активов России приведет к убыткам внутри Евросоюза, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.

    Гончар заявил, что любые попытки конфисковать или использовать суверенные активы России будут расценены как воровство и незаконный шаг, который противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

    «Реакция будет соразмерной. Могу вас заверить, что если еэсовцы все же решатся реализовать этот замысел, их разговоры о солидарности быстро сменятся подсчетом убытков», – заявил Гончар, подчеркнув, что правовая база для ответных мер в России уже создана.

    Посол отметил, что страны, причастные к попыткам изъятия российских активов, понесут ответственность, и спрятаться от последствий не получится. Он добавил, что ранее бельгийские власти считали конфискацию нецелесообразной и предупреждали о рисках для доверия к западным финансовым институтам, но теперь обсуждают возможность изъятия при наличии коллективных гарантий со стороны всех стран ЕС.

    По словам посла, чем сложнее коллективному Западу находить средства для поддержки киевского режима и чем тяжелее ситуация на Украине, тем настойчивее Евросоюз и наиболее русофобские страны-члены стараются убедить сомневающихся, включая Бельгию, согласиться на изъятие российских замороженных активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель отказывается поддерживать любые меры, которые можно трактовать как конфискацию замороженных средств. Бельгийский депозитарий Euroclear призывал Еврокомиссию соблюдать международное право при обсуждении возможности использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии письменных гарантий от лидеров стран Евросоюза.

    Комментарии (0)
    13 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Эффективность украинских мобильных групп по борьбе с БПЛА оказалась минимальной

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность мобильных огневых групп, созданных на Украине для борьбы с дронами, оказалась крайне низкой, сообщил глава фонда, обеспечивающего третий армейский корпус ВСУ Олег Петренко.

    «Эффективность огневых мобильных групп близка к нулю, она минимальна», – приводит слова Петренко РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Мобильные огневые группы были созданы на Украине для ликвидации беспилотников и используют для этого зенитные установки, а также крупнокалиберные пулеметы.

    Однако, как отметил Петренко, наибольшую эффективность в борьбе с дронами показывают авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте и добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 06:31 • Новости дня
    ВСУ оказались в окружении между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска фактически заблокировали украинское подразделение, лишив его выхода к логистическим маршрутам и перекрыв путь к Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие взяли в оперативное окружение группировку Вооруженных сил Украины в районе между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко заявил: «Сейчас украинские боевики, которые находятся севернее Лысовки и северо-западнее Новопавловки, по сути, уже находятся в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем чуть-чуть, поскольку мы уже практически взяли под контроль всю логистику в данном населенном пункте». По его словам, это стало возможным благодаря освобождению 13 октября населенного пункта Московское.

    Марочко отметил, что у российских сил есть успехи и южнее Родинского, где военные расширили зону контроля. Он подчеркнул, что выход для украинских боевиков на Гришино, куда ведут основные дороги, уже фактически перекрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ утратили контроль над Шандриголово в ДНР. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР. В Северск перебросили группы с иностранными солдатами.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 07:28 • Новости дня
    Двух украинских штурмовиков с наркотиками взяли в плен под Алексеевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Алексеевка были задержаны двое украинских штурмовиков, при которых нашли наркотики и подозрительные ампулы., сообщили в российских силовых структурах

    Как передает РИА «Новости», российские силовые структуры сообщили о пленении двух военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в окрестностях села Алексеевка Сумской области.

    Собеседник агентства сообщил: «В ходе боев в районе Алексеевки взято в плен двое военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе досмотра у них обнаружены свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец рассказал о неадекватном поведении польского наемника на Украине. Российские военные заметили признаки наркотического опьянения у солдат ВСУ. Латиноамериканские наемники наладили сбыт наркотиков в рядах ВСУ.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 07:52 • Новости дня
    Армия России уничтожила группу ВСУ на Оскольском водохранилище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар по украинской группе, которая пыталась построить понтон и переправить силы через Оскольское водохранилище в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины переправить личный состав и технику на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что украинская армия пыталась в ночное время возвести понтонную переправу у населенного пункта Гороховатка. Киев планировал перебросить через водохранилище солдат, оружие и боеприпасы.

    «Данные действия были своевременно выявлены – российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовые дезертирства в Сумской области сорвали доукомплектование подразделений ВСУ. Бойцы рембата ВСУ решили массово покинуть армию из-за приказа отправиться на передовую. Командование ВСУ на три дня оставило военных без связи и еды.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 12:56 • Новости дня
    Штурмовики ВС России установили контроль над островом Переяславский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики 205-й мотострелковой бригады полностью установили контроль над островом Переяславский на херсонском направлении, вытеснив украинские подразделения и закрепившись на новых позициях, сообщил командир отделения штурмовиков 205-й Майкопской бригады с позывным «Алабай».

    По его словам, остров Переяславский на херсонском направлении перешел под полный контроль российских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    «Задачу выполнили успешно. Была поставленная боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции, которые находятся на острове Переяславский. Остров удержали, без потерь», – заявил «Алабай».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что западные инструкторы готовят бойцов ВСУ для диверсионной деятельности. Он также отметил увеличение числа атак дронов ВСУ на гражданские объекты в регионе. Сальдо заявил, что иностранные инструкторы заставляют украинских военных форсировать Днепр, несмотря на большие потери среди личного состава.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 08:08 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске подкреплений ВСУ к Дерилово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование перебросило дополнительные силы для укрепления позиций у Дерилово на северо-востоке Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ направили подкрепление своей группировке, размещенной у населенного пункта Дерилово Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что командование ВСУ отправило резервы в укрепрайон на высотах северо-восточнее населенного пункта Яровая для стабилизации ситуации на краснолиманском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Марочко отметил, что украинские ракеты «Фламинго» показывают слабость перед вооружением российского военно-промышленного комплекса. Российские войска продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    Марочко сообщил о жестком сопротивлении ВСУ у Волчанска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции и оказывают ожесточенное сопротивление, используя тактические группы для контратак у Волчанска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ожесточенные бои происходят у Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Марочко добавил, что украинские военные активно сопротивляются и не только обороняются, но и пытаются переходить в контратаки.

    Марочко отметил, что противник задействует ротные и батальонные тактические группы для удержания позиций и проведения наступательных действий в районе Волчанска. Кроме того, он сообщил о продвижении российских сил в нескольких районах Харьковской области за последние выходные и начало недели.

    Эксперт подчеркнул, что украинская сторона не только обороняет свои рубежи, но и старается навязать встречные бои, что свидетельствует о высокой интенсивности столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Министерство обороны России заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    Комментарии (0)
    14 октября 2025, 07:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 355 военных за сутки от действий группировки войск «Восток»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Восток» нанесла значительный урон ВСУ за сутки, уничтожив до 355 военных и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

    По его словам, потери украинских войск за последние сутки в зоне ответственности группировки «Восток» составили до 355 человек, передает ТАСС.

    Яковлев добавил, что также уничтожены два бронетранспортера M113, одна самоходная артиллерийская установка, одна буксируемая гаубица Д-30 и двадцать один автомобиль, три станции радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, две станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Котяков: В России появится налоговая выплата для поддержки работающих родителей
    Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой
    Царев: Сколько лет меня нет на Украине, но Зеленский меня помнит и боится
    Скачко: Пост главы Одессы освободили под видного националиста
    ЕС намерен пускать китайские товары в Европу только в обмен на технологии
    Эксперт назвал негативные последствия принудительного ограничения цен на бензин
    Иск от пострадавшего от Киркорова охранника принят к рассмотрению судом

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

