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    14 июля 2025, 18:15 • Общество

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    Эксперты объяснили значимость освобождения села Малиновка в Запорожской области

    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона.

    Российские войска освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области. Глава военного ведомства Андрей Белоусов уже поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач. Он также отметил, что бойцы уверенно продвигаются вперед, «шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области».

    Отметим, что Малиновка находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века населенный пункт был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году, а в советские годы численность его населения достигала 800-900 человек.

    Между тем, на минувшей неделе ВС России также выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член Общественной палаты России Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

    Что же касается Малиновки, то ее освобождение является важным шагом на пути к освобождению Гуляйполя, а в сумме с результатами на других участках фронта в Запорожской области это повлечет за собой слом обороны ВСУ на пока еще оккупированной противником территории.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального «контрнаступа» летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    «Если говорить об освобождении Малиновки, то это действительно важный населенный пункт. В контексте информационной составляющей он является ярким примером самобытности южнорусских людей. А в военном – это оборонительный форпост, сдерживавший наше продвижение с юга и востока», – добавляет Владимир Рогов.

    «Именно в Малиновку было введено большое количество солдат ВСУ и созданы укрепы, благодаря которым оборона противника держалась довольно долго. Теперь же наши бойцы получают возможность продвижения не просто с юга или востока к Гуляйполю, но уже и с северо-востока», – считает спикер.

    По его словам, Малиновка является «прародителем будущего окружения Гуляйполя». «Сейчас эти контуры едва заметны. Но надо понимать, что движение в направлении того же Червоного и Зеленого Гая даст возможность продвижения по оккупированной территории Запорожской области. А непосредственно по Гуляйполю наши ребята и так бьют достаточно точно», – говорит собеседник.

    Он также напомнил, что Гуляйполе является важнейшим элементом обороны противника на этих землях, а до недавнего времени было основным хабом для переброски вооружений. «В целом, до города Запорожья у ВСУ осталось три крупных города – Гуляйполе, Степногорск и Орехов», перечислил Рогов. Впрочем, российским военным придется столкнуться с рядом трудностей на пути к освобождению Гуляйполя, предупреждает эксперт.

    «Движение в степной местности – это всегда непросто, потому что не за что «цепляться». С другой стороны, в таких же условиях находится и противник. Полагаю, теперь мы увидим новый виток войны беспилотников. И надо признать, что у ВСУ дроновая составляющая на этом направлении наиболее концентрированная», – рассуждает спикер.

    В заключение Рогов также напомнил про летний «контрнаступ» противника в 2023 году и указал: «К счастью, на направлении Гуляйполя плотность минирования местности значительно меньше, чем на Ореховском, так что этот фактор должен нам несколько упростить продвижение».

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