Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя

Tекст: Анастасия Куликова

«Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

«Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

«Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального «контрнаступа» летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

«Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

Напомним, на минувшей неделе ВС России также выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.