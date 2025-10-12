Арагчи отверг переговоры о ядерной программе Ирана с евротройкой

Tекст: Ирма Каплан

Каирское соглашение было заключено из-за бомбардировок иранских ядерных объектов, вызванных «незаконными нападениями» со стороны США и Израиля. МАГАТЭ не имело протоколов для инспекции поврежденных объектов, что потребовало новых рамок сотрудничества, объяснил Арагчи в интервью национальному ТВ, выдержки из которого приводит агентство IRNA.

Министр Ирана отметил, что реализация соглашения зависела от отсутствия «незаконных действий» в Совете Безопасности ООН по восстановлению старых резолюций. Нынешние действия трех европейских стран в Совбезе (Франции, Германии и Великобритании) привели к тому, что соглашение «практически утратило свою эффективность».

Возобновление соглашения возможно, отметил Арагчи, но при справедливых предложениях, гарантирующих права иранского народа.

Сейчас Каирское соглашение приостановлено, а сотрудничество с МАГАТЭ ведется в соответствии с постановлениями парламента Ирана. Новые запросы на инспекцию передаются в Высший совет национальной безопасности.

Иран заинтересован в сотрудничестве по Бушерской АЭС и Тегеранскому реактору, отношения не разорваны, но запросы рассматриваются исходя из национальных интересов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны так называемой евротройки инициировали восстановление санкций против Ирана, что было поддержано США.

В Тегеране заявили, что не примут условия ядерной сделки, если позиция евротройки останется прежней. Совет ЕС в конце сентября объявил о возвращении ряда санкций против Ирана, связанных с распространением ядерного оружия, после решения стран евротройки.