Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ в ДНР
Военнослужащие России в ЛНР нашли тоннель длиной порядка 700 метров, использовавшийся для скрытого перемещения украинских военных и организации обороны, сообщил командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава».
Сооружение было вырыто через всю лесополосу на константиновском направлении в ДНР, сказал собеседник РИА «Новости».
В этом тоннеле находились украинские боевики, которые были уничтожены российскими военными.
«Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» (атаку) достаточно долго», – заявил «Дава».
Также он пояснил, что такие сооружения позволяют скрытно перемещаться по лесополосам, оставаясь незамеченными с воздуха.
«Один вход и один выход», – добавил командир, подчеркнув сложность обнаружения таких тоннелей с помощью беспилотников.
Город Константиновка, где был найден туннель, находится на подконтрольной ВСУ части ДНР и расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра.
Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал, что ВСУ перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю.