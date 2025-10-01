Tекст: Вера Басилая

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

«Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

«Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.