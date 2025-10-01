Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
В Одессе из-за непогоды погибли девять человек
Из-за сильной непогоды в Одессе и пригороде погибли девять человек, включая одного ребенка, из подтопленных районов эвакуированы 362 человека, спасательные работы продолжаются уже почти сутки, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным ведомства, спасатели уже почти сутки устраняют последствия стихии, а число жертв продолжает уточняться.
По информации ГСЧС, сотрудники экстренных служб спасли из подтопленных районов 362 человека и эвакуировали 227 автомобилей. В операции задействованы 255 спасателей и 68 единиц спецтехники. В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что за несколько часов в городе выпало осадков больше чем за полтора месяца. Из-за этого в Одессе остановили движение городского транспорта, организовали оперативные штабы по районам и привели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ранее власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.