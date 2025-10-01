В Одессе из-за непогоды погибли девять человек

Tекст: Вера Басилая

В результате сильной непогоды в Одессе и Одесском районе за сутки погибли девять человек, включая одного ребенка, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, спасатели уже почти сутки устраняют последствия стихии, а число жертв продолжает уточняться.

По информации ГСЧС, сотрудники экстренных служб спасли из подтопленных районов 362 человека и эвакуировали 227 автомобилей. В операции задействованы 255 спасателей и 68 единиц спецтехники. В ведомстве отметили, что спасательные работы продолжаются.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что за несколько часов в городе выпало осадков больше чем за полтора месяца. Из-за этого в Одессе остановили движение городского транспорта, организовали оперативные штабы по районам и привели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.