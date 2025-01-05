Фигуранта дела о взятке Минобороны перевели под домашний арест

Александра Свистунова, обвиняемого в даче взятки, перевели под домашний арест

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России о смягчении меры пресечения директора Княгинской швейной фабрики Александра Свистунова. Его перевели с содержания под стражей на домашний арест. Свистунов обвиняется в даче взятки экс-начальнику вещевого управления Минобороны РФ Владимиру Демчику при выполнении государственного контракта.

Информатор агентства уточнил: «Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения Александру Свистунову, который дал признательные показания по делу о даче Демчику взятки в особо крупном размере при выполнении госконтракта. Фигурант дела отправлен под домашний арест».

Дело касается взятки, которую, как полагают следователи, Свистунов дал в 2017 году в размере 4 млн рублей для победы своей фабрики в тендере на госконтракт стоимостью 574 млн рублей. В конце прошлого года суд принял решение о смягчении меры пресечения бизнесмену, который был арестован в октябре 2024 года.

Также суд ранее удовлетворил просьбу военных следователей о наложении ареста на имущество Свистунова на сумму более 35 млн рублей для обеспечения взыскания штрафов и других имущественных обязательств. В отношении Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки, арестовано имущество, включая загородный дом, квартиру и более 100 млн рублей. Демчик продолжает находиться в СИЗО и отрицает свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество Александра Свистунова арестовали на сумму более 35 млн рублей, так как его подозревают в даче взятки в особо крупном размере бывшему начальнику вещевого управления Минобороны в рамках госконтракта.