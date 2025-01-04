Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.0 комментариев
Российские войска блокировали логистику в Великой Новоселке
В Великой Новоселке российские войска почти полностью блокировали логистические маршруты украинских сил, что затрудняет пополнение их сил и боекомплектов.
Логистика украинских вооруженных сил в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики практически полностью заблокирована, передает ТАСС. В российских силовых структурах уточнили, что все основные и второстепенные дороги, используемые для транспортировки военных грузов и снабжения, перекрыты.
«Великая Новоселка практически блокирована. Все дороги и второстепенные логистические пути перерезаны», – сообщают источники в российских силовых структурах.
ВСУ сталкиваются с проблемами в пополнении сил и запасов боеприпасов, что усложняет их оборону. Российские силы продолжают контролировать стратегические направления в данном районе, усиливая давление на украинскую группировку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобождена от ВСУ в начале января, так как украинские подразделения находятся в тяжелом положении.
Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка находится в полуокружении, поскольку российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.
Политолог Михаил Онуфриенко спрогнозировал условия для обвала обороны ВСУ.