Magyar Nemzet: Прекращение транзита газа ухудшило экономику Украины

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что решение Владимира Зеленского не продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа через территорию Украины ухудшило экономическое положение страны, которая теряет примерно 1 млрд долларов в год на транзитных сборах, передает ТАСС.

Издание отмечает, что украинское руководство собирается компенсировать потери, в четыре раза повысив тарифы на транспортировку газа внутри страны. Ожидается, что это обойдется украинской промышленности в 1,6 млрд гривен ежегодно.

«Зеленский и его команда сделают все, чтобы война продолжалась, и поэтому ничто не кажется им дорогостоящим», – говорится в публикации.

Magyar Nemzet также напомнила о диверсификации энергетических источников Евросоюза, который увеличил импорт трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США.

Венгрия, по данным издания, в меньшей степени пострадала от прекращения транзита газа через Украину, так как она получает основные объемы по трубопроводу «Турецкий поток». В 2023 году объем поставок в Венгрию вырос до 5,6 млрд кубометров, а в 2024 может превысить 7 млрд.

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 07.00 1 января была остановлена транспортировка российского природного газа через территорию страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

Между тем, цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

Газета ВЗГЛЯД писала, как отсутствие российского газа изменит Европу.