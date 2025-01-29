ЕС заявил о намерении поддержать Данию против угроз присоединения Гренландии к США

Глава Евросовета заявил о защите целостности Дании от претензий США на Гренландию

Tекст: Денис Тельманов

Евросоюз выразил готовность защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. Глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу Euronews подчеркнул, что вопрос суверенитета и стабильности границ Дании является крайне важным для ЕС.

«Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, – вопрос первостепенной важности», – сказал он



Кошта добавил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с США и выразил уверенность в возможности конструктивного диалога с Дональдом Трампом.

В начале января Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США и пригрозил ввести высокие торговые пошлины против Дании, если она не откажется от острова. Ранее, во время первого президентского срока, он уже предлагал купить Гренландию, на что датские и гренландские власти ответили отказом.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Америке предоставлены военные базы на острове, включая космическую базу Питуффик, выполняющую стратегические оборонные задачи.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.