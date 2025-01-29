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    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    15 комментариев
    29 января 2025, 23:45 • Новости дня

    ЕС заявил о намерении поддержать Данию против угроз присоединения Гренландии к США

    Глава Евросовета заявил о защите целостности Дании от претензий США на Гренландию

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выразил намерение защищать территориальную целостность Дании после угроз президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию к Америке, что вызвало обеспокоенность в ЕС.

    Евросоюз выразил готовность защищать территориальную целостность Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. Глава Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу Euronews подчеркнул, что вопрос суверенитета и стабильности границ Дании является крайне важным для ЕС.

    «Территориальная целостность Дании, суверенитет Дании, стабильность ее границ, для нас, безусловно, – вопрос первостепенной важности», – сказал он

    Кошта добавил, что Евросоюз стремится поддерживать хорошие отношения с США и выразил уверенность в возможности конструктивного диалога с Дональдом Трампом.

    В начале января Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США и пригрозил ввести высокие торговые пошлины против Дании, если она не откажется от острова. Ранее, во время первого президентского срока, он уже предлагал купить Гренландию, на что датские и гренландские власти ответили отказом.

    Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии, согласно которому Америке предоставлены военные базы на острове, включая космическую базу Питуффик, выполняющую стратегические оборонные задачи.

    Бэкграунд (628 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    29 января 2025, 10:08 • Новости дня
    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия

    Bloomberg: ЕС рассматривает введение поэтапного запрета на импорт алюминия из России

    ЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
    @ Arne Dedert/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg.

    Евросоюз рассматривает возможность включения поэтапного запрета на импорт алюминия из России в очередной санкционный пакет. Этот пакет готовится в преддверии третьей годовщины начала конфликта на Украине. Согласно источникам агентства Bloomberg, планируется разрешить европейским покупателям продолжать приобретение российского алюминия в течение года при системе квот, после чего вступит в силу полный запрет на импорт, передает «Интерфакс».

    Предложения нуждаются в одобрении всех членов ЕС и могут быть изменены до момента формального внесения на рассмотрение. Ранее некоторые страны ЕС высказывались против запрета, отмечая сложности в замене российских продуктов на аналогичные из других стран.

    По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года ЕС импортировал около 320 тыс. тонн алюминия из России, что составляет приблизительно 6% от общего объема поставок. Кроме того, в рамках нового пакета обсуждается отключение порядка 15 банков от системы SWIFT, а также введение санкций против более 70 судов, перевозящих российскую нефть.

    Ранее Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций против России ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан.

    Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT, также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские европейские санкции являются обоюдоострым оружием, от которого страдают в том числе и жители Европы.

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    29 января 2025, 10:59 • Новости дня
    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию

    Bloomberg: США и ЕС договорились усилить давление на Россию для мира на Украине

    США и ЕС договорились оказывать давление на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласовали усиление давления на Россию ради «справедливого мира» на Украине, сообщает Bloomberg.

    США и Европейский союз решили продолжать оказывать максимальное давление на Россию. Агентство сообщило, что Рубио и Каллас договорились, что США и ЕС продолжат «давить» на Россию. Они считают, что такие действия помогут достичь более «справедливого и устойчивого мира» на Украине, передает RT.

    Помимо вопросов, связанных с Россией, стороны обсудили возможности укрепления сотрудничества между ЕС и США. В центре внимания оказались общие приоритеты во внешней политике и вызовы, исходящие от Китая. Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что стороны были единодушны в оценке необходимости координации действий для достижения мира.

    На фоне усиливающихся геополитических вызовов Каллас и Рубио подчеркнули важность альянса ЕС и США, что может стать ключом к эффективному противодействию глобальным угрозам и способствовать решению текущих международных проблем.

    Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России в целях сохранения своих позиций и давления.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    29 января 2025, 17:36 • Новости дня
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    Reuters: ЕС отказался от запрета импорта СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, пишет Reuters.

    По данным Reuters, причиной стала невозможность быстро найти альтернативные источники газа, передает ТАСС.

    Один из дипломатов, на которого ссылается агентство, отметил, что без заключения новых сделок риск остаться без газа возрастает, так как поставки ограничены не только из России, но и из США. Еврокомиссия выдвинула эту идею, однако несколько государств-членов выразили значительное несогласие, чтобы комиссия решила пока не предлагать данную меру.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе.

    Газета Financial Times писала, что Германия продолжает получать российский сжиженный природный газ через страны ЕС, скрывая его происхождение, несмотря на отказ от прямых поставок, а Politico сообщала, что Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами.

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    29 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

    Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа
    @ Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индейские племена сообщили о преследованиях их членов федеральными агентами во время рейдов, связанных с антииммигрантской политикой администрации президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

    Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

    При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

    Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    29 января 2025, 04:14 • Новости дня
    АP: США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID

    Госдеп приостановил выплаты украинским чиновникам по программе помощи

    Tекст: Максим Попов

    Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    По информации агентства, должностные лица на Украине могут остаться без выплат, предусмотренных программой иностранной поддержки, финансируемой Госдепартаментом США, передает РИА «Новости». Это решение связано с недавним заявлением Белого дома, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке на 90 дней оказания помощи другим странам для анализа их соответствия внешнеполитическим интересам США.

    Отмечается, что гражданские программы, имеющие критическое значение для военной активности Украины, инициируются Госдепом и в настоящее время находятся под угрозой. Поддержка заработной платы, предоставляемая США для функционирования украинского правительства, также может быть затронута, несмотря на экономический ущерб, вызванный вооруженным конфликтом.

    Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

    USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития.

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    29 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США

    DOGE под руководством Маска сэкономил для США миллиард долларов в день

    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Департамент по достижению государственной эффективности США под руководством Илона Маска заявил об экономии одного миллиарда долларов в день для федерального бюджета благодаря сокращению расходов и реструктуризации, передает ABC News.

    Как сообщает телеканал, недавно созданный Департамент по достижению госэффективености США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, уже обеспечивает экономию федеральному правительству в размере около миллиарда долларов в день, передает РИА «Новости».

    Этот результат достигается главным образом за счет отказа от найма на должности, которые не являются необходимыми, сокращения программ инклюзивности и прекращения выплат иностранным организациям.

    В департаменте подчеркнули, что, несмотря на впечатляющие начальные показатели, их цель — увеличить ежедневную экономию до трех миллиардов долларов. Их задача — еще более радикально сократить расточительные расходы и повысить эффективность работы государственных органов.

    Также стало известно, что бизнесмен Вивек Рамасвами, который должен был возглавить DOGE вместе с Маском, покинул свой пост. По информации телеканала, Рамасвами рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Огайо.

    Однако, помимо положительных моментов, против DOGE уже поданы три судебных иска. По некоторым данным, департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете, утверждая, что он был создан незаконно и должен соблюдать требования прозрачности и этики.

    Ранее сообщалось, что первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств. 

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    29 января 2025, 09:27 • Новости дня
    Новый глава Пентагона отозвал охрану и допуск к секретной информации у генерала Милли

    Новый глава Пентагона Хегсет отозвал у генерала Милли допуск к секретной информации и охрану

    Tекст: Вера Басилая

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у генерала Марка Милли доступ к секретной информации и личную охрану на фоне расследования его действий, заявил официальный представитель Пентагона Джон Уллиот.

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет принял решение отозвать у генерала Марка Милли, бывшего главы объединенного комитета начальников штабов, доступ к секретной информации и разрешение на личную охрану. По словам Уллиота, у Милли временно отозвали охрану и доступ к секретной информации, поскольку в отношении него проводится расследование, передает РИА «Новости».

    Джон Уллиот пояснил, что расследование, инициированное Хегсетом, будет проведено главным инспектором Пентагона, чтобы выяснить обстоятельства и факты, связанные с поведением генерала Милли. Итоги этого расследования помогут главе Пентагона Хегсету принять решение о возможном пересмотре воинского звания Милли.

    В июле 2024 года издание Politico сообщало, что команда Дональда Трампа, в случае его победы на выборах президента США, намерена начать расследование против ряда высокопоставленных чиновников, включая генерала Милли.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу комитета начальников штабов Марка Милли.

    Также сообщалось, что Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.

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    29 января 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту

    Трамп назвал журналиста Джима Акосту нечестным репортером и «поздравил» с плохими рейтингами

    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал журналиста CNN Джима Акосту худшим репортером и обрадовался его переводом на менее популярное время из-за низких рейтингов.

    В своем посте Трамп выразил удовлетворение проблемами с рейтингами Акосты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Акосту перевели на менее престижное время трансляции из-за его низкой популярности и отсутствия таланта.

    «Джим – капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», – написал американский президент.

    Напомним, Трамп еще в период первого правления часто конфликтовал с журналистами, включая продемократический канал CNN, который он называл «фейковым» и даже предлагал его закрыть, что вызывало резкую реакцию многих СМИ и политиков.

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    29 января 2025, 08:00 • Новости дня
    Politico: Евросоюз не запретил импорт СПГ из России

    Politico: Евросоюз не включил полный запрет импорта СПГ из России в новые санкции

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз решил не вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России в новом пакете санкций, ограничившись лишь некоторыми терминалами, пишет Politico.

    Евросоюз не стал включать полный запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в свой новый пакет санкций, передает ТАСС.

    Согласно данным Politico, Еврокомиссия намерена представить проект шестнадцатого пакета антироссийских санкций в среду.

    Ожидается, что в него войдут ограничения, касающиеся терминалов по приему СПГ, которые не подключены к общей газораспределительной сети ЕС. Это значит, что большинство импорта российского СПГ останется вне зоны действия новых санкций.

    Таким образом, новые меры, предложенные Еврокомиссией, не затрагивают все аспекты импорта российского СПГ, сохраняя значительную часть поставок неизменной, несмотря на критические высказывания со стороны некоторых стран ЕС.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

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    29 января 2025, 14:25 • Новости дня
    NYT: Трамп смягчил ограничения на помощь другим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания, пишет New York Times (NYT).

    Как пишет NYT, в документе, составленном госсекретарем США Марко Рубио, говорится о частичном отступлении от указа с целью продолжения предоставления помощи в жизненно важных сферах, передает РИА «Новости».

    Изменения касаются программ гуманитарной помощи, связанных с медицинскими услугами, обеспечением населения питанием и достижением базового уровня жизни. Однако, как отмечается в публикации, указ не предусматривает исключений для программ, связанных с абортами и вопросами «разнообразия, равенства и инклюзивности».

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    29 января 2025, 08:41 • Новости дня
    В США чиновникам предложили крупные выплаты за увольнение

    Чиновникам США предложили компенсацию в виде зарплаты за восемь месяцев при увольнении

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев при условии увольнения до 6 февраля, чтобы стимулировать их возвращение в офисы.

    Как передает портал Axios, власти США предложили чиновникам федерального правительства компенсацию в размере восьми месячных зарплат в случае их добровольного увольнения. Это предложение касается тех, кто ранее получил указание вернуться на работу в офисы после удаленной работы. Предполагается, что заявление об увольнении должно быть подано до 6 февраля, чтобы получить все полагающиеся выплаты до 30 сентября, передает ТАСС.

    Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил порталу, что лишь 6% федеральных служащих работают в офисах полный рабочий день спустя пять лет после начала пандемии COVID-19, что считает неприемлемым. По его словам, Белый дом ожидает, что от 5 до 10% федеральных служащих примут это предложение, что потенциально касается сотен тысяч человек.

    По информации Axios, эта мера не распространяется на служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих. Правительство рассчитывает, что такая схема позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.

    Кроме того, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от всех федеральных служащих незамедлительно вернуться в офисы. Он также заморозил набор новых служащих в федеральные ведомства, чтобы усилить контроль над кадровой политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам. Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    Первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.

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    29 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Оппозиция Словакии второй раз не смогла инициировать вотум недоверия Фицо

    Tекст: Вера Басилая

    Прозападной оппозиции Словакии вновь не удалось собрать кворум для голосования о недоверии правительству Роберта Фицо, так как в заседании приняли участие лишь 58 депутатов, сообщил портал Teraz.

    Портал сообщил, что прозападная оппозиция Словакии снова не смогла собрать достаточное количество депутатов для открытия внеочередного заседания Национального совета по вопросу вотума недоверия правительству. В зале присутствовали лишь 58 депутатов от оппозиционных партий, что недостаточно для кворума, передает ТАСС.

    Всего в Национальном совете Словакии 150 депутатов, и для начала заседания требуется присутствие как минимум 76 парламентариев. Это стало еще одной неудачей оппозиции в их попытках выразить недоверие правительству под руководством Роберта Фицо.

    Ранее внеочередное заседание парламента Словакии по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо не открылось из-за отсутствия необходимого числа депутатов.

    Представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо, ссылаясь на внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели, а также призвали правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.

    Фицо заявил о намерении принять превентивные меры против возможных попыток насильственного свержения правительства.

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