Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.3 комментария
Жители Гренландии высказались о присоединении к США
Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США
Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.
Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.
Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.
«Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.
Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.
Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.
Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.
Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.