  • Новость часаЕС собрался полностью отказаться от российского алюминия
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев
    Белый дом: Команда Байдена тратила бюджет США как пьяные матросы
    Фицо рассказал, как Зеленский сорвал переговоры о транзите газа
    Появилось видео крушения истребителя F-35 на Аляске
    Над девятью регионами России сбиты 104 украинских БПЛА
    ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске
    Трамп запретил операции по смене пола у детей в США
    Фицо пригрозил заблокировать в Евросовете помощь Украине
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

    3 комментария
    Юлия Басова Юлия Басова «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды.

    5 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    13 комментариев
    29 января 2025, 10:15 • Новости дня

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

    Коментарии (14)
    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


    Коментарии (9)
    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    Коментарии (2)
    28 января 2025, 17:32 • Новости дня
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    Страны ОПЕК+ проигнорировали призыв Трампа увеличить добычу нефти
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не изменили план увеличения добычи нефти, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, не отреагировали на призыв президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении добычи нефти, передает «Московский комсомолец». На заседании министры стран картеля решили придерживаться ранее принятого плана, предполагающего постепенное увеличение добычи с апреля.

    Трамп ранее заявлял, что высокие цены на нефть затрудняют мирные переговоры по Украине, и предложил снизить их, чтобы уменьшить финансовую поддержку России для ведения конфликта. Однако министры ОПЕК+ решили, что изменение плана добычи нефти в настоящий момент нецелесообразно.

    Министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим отметил, что долгосрочная стабильность на нефтяном рынке должна быть приоритетом.

    Ранее Трамп выразил намерение добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

    Коментарии (4)
    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

    Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

    Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена продемонстрировала полный распад госуправления. В такой ситуации в Белом доме могли на самом деле вынашивать идею убийства президента России. Впрочем, Такер Карлсон, выступивший с обвинением в адрес демократов, мог таким образом предостеречь американцев от возможного возвращения либеральных элит из окружения Байдена, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

    «Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

    «Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

    «В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

    В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

    В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

    По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

    «Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп заявил о намерении Microsoft приобрести TikTok

    Трамп сообщил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok в США

    Tекст: Александра Юдина

    Microsoft обсуждает покупку американского подразделения TikTok, интерес к приложению также проявляют и другие компании, включая Perplexity и миллиардера Фрэнка МакКорта, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп рассказал, что Microsoft Corp. ведет переговоры о приобретении американского подразделения TikTok, принадлежащего ByteDance Ltd, пишет Bloomberg.

    «Да, я бы сказал, что Microsoft участвует в обсуждениях о покупке», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов на борту Air Force One.

    Приложение TikTok, насчитывающее более 170 млн пользователей в США, привлекло внимание многих компаний. Стартап Perplexity также выступил с предложением о слиянии с TikTok US, а бывший владелец Los Angeles Dodgers, миллиардер Фрэнк МакКорт, сделал официальное предложение о покупке.

    Также Трамп подчеркнул, что теперь его мнение о необходимости запрета приложения изменилось из-за наличия большого количества выгодного контента.

    Ранее сообщалось, что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называют Ларри Эллисона, главу Oracle. Также есть информация о том, что в торгах может принять участие Илон Маск, известный космический магнат. Позднее он заявил, что Китай не будет участвовать в покупке TikTok.

    Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

    Коментарии (4)
    29 января 2025, 04:14 • Новости дня
    АP: США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID

    Госдеп приостановил выплаты украинским чиновникам по программе помощи

    Tекст: Максим Попов

    Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    По информации агентства, должностные лица на Украине могут остаться без выплат, предусмотренных программой иностранной поддержки, финансируемой Госдепартаментом США, передает РИА «Новости». Это решение связано с недавним заявлением Белого дома, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке на 90 дней оказания помощи другим странам для анализа их соответствия внешнеполитическим интересам США.

    Отмечается, что гражданские программы, имеющие критическое значение для военной активности Украины, инициируются Госдепом и в настоящее время находятся под угрозой. Поддержка заработной платы, предоставляемая США для функционирования украинского правительства, также может быть затронута, несмотря на экономический ущерб, вызванный вооруженным конфликтом.

    Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

    USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития.

    Коментарии (3)
    29 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США

    DOGE под руководством Маска сэкономил для США миллиард долларов в день

    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Департамент по достижению государственной эффективности США под руководством Илона Маска заявил об экономии одного миллиарда долларов в день для федерального бюджета благодаря сокращению расходов и реструктуризации, передает ABC News.

    Как сообщает телеканал, недавно созданный Департамент по достижению госэффективености США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, уже обеспечивает экономию федеральному правительству в размере около миллиарда долларов в день, передает РИА «Новости».

    Этот результат достигается главным образом за счет отказа от найма на должности, которые не являются необходимыми, сокращения программ инклюзивности и прекращения выплат иностранным организациям.

    В департаменте подчеркнули, что, несмотря на впечатляющие начальные показатели, их цель — увеличить ежедневную экономию до трех миллиардов долларов. Их задача — еще более радикально сократить расточительные расходы и повысить эффективность работы государственных органов.

    Также стало известно, что бизнесмен Вивек Рамасвами, который должен был возглавить DOGE вместе с Маском, покинул свой пост. По информации телеканала, Рамасвами рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Огайо.

    Однако, помимо положительных моментов, против DOGE уже поданы три судебных иска. По некоторым данным, департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете, утверждая, что он был создан незаконно и должен соблюдать требования прозрачности и этики.

    Ранее сообщалось, что первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств. 

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 14:21 • Новости дня
    Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии

    Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии после указа Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему Латвия приостановила обучение украинских медиков в скором времени после указа президента США Дональда Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Латвия временно прекратила обучение украинских медицинских специалистов из-за указа Трампа о заморозке финансовой помощи иностранным государствам.

    Захарова отметила, что ситуация вызывает вопросы о степени независимости латвийского режима, добавив, что страна, которая стремится к независимости, не должна допускать, чтобы внешние указания влияли на принятие важных решений.

    «Какое-то слово крутится в голове на букву «п», точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность. Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство? – указала дипломат.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

    По данным Wall Street Journal, американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 09:27 • Новости дня
    Новый глава Пентагона отозвал охрану и допуск к секретной информации у генерала Милли

    Новый глава Пентагона Хегсет отозвал у генерала Милли допуск к секретной информации и охрану

    Tекст: Вера Басилая

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет отозвал у генерала Марка Милли доступ к секретной информации и личную охрану на фоне расследования его действий, заявил официальный представитель Пентагона Джон Уллиот.

    Новый глава Пентагона Пит Хегсет принял решение отозвать у генерала Марка Милли, бывшего главы объединенного комитета начальников штабов, доступ к секретной информации и разрешение на личную охрану. По словам Уллиота, у Милли временно отозвали охрану и доступ к секретной информации, поскольку в отношении него проводится расследование, передает РИА «Новости».

    Джон Уллиот пояснил, что расследование, инициированное Хегсетом, будет проведено главным инспектором Пентагона, чтобы выяснить обстоятельства и факты, связанные с поведением генерала Милли. Итоги этого расследования помогут главе Пентагона Хегсету принять решение о возможном пересмотре воинского звания Милли.

    В июле 2024 года издание Politico сообщало, что команда Дональда Трампа, в случае его победы на выборах президента США, намерена начать расследование против ряда высокопоставленных чиновников, включая генерала Милли.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу комитета начальников штабов Марка Милли.

    Также сообщалось, что Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 08:22 • Новости дня
    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту

    Трамп назвал журналиста Джима Акосту нечестным репортером и «поздравил» с плохими рейтингами

    Трамп «поздравил» с плохими рейтингами американского журналиста Акосту
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал журналиста CNN Джима Акосту худшим репортером и обрадовался его переводом на менее популярное время из-за низких рейтингов.

    В своем посте Трамп выразил удовлетворение проблемами с рейтингами Акосты, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Акосту перевели на менее престижное время трансляции из-за его низкой популярности и отсутствия таланта.

    «Джим – капитальный лузер, который облажается, где бы ни оказался», – написал американский президент.

    Напомним, Трамп еще в период первого правления часто конфликтовал с журналистами, включая продемократический канал CNN, который он называл «фейковым» и даже предлагал его закрыть, что вызывало резкую реакцию многих СМИ и политиков.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 19:14 • Новости дня
    Дания отвергла идею Трампа о взятии Гренландии под контроль США

    Глава МИД Дании Расмуссен: Трамп не получит Гренландию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр обороны Троэльс Лунд Поульсен категорически отвергли возможность взятия Гренландии под контроль Соединенными Штатами. Это заявление прозвучало в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа, который выразил желание присоединить Гренландию к территории США, передает ТАСС.

    Лекке Расмуссен заявил: «Ну, Трамп не получит Гренландию. Гренландия есть Гренландия, и гренландский народ – это народ, также с точки зрения международного права», – передает его слова агентство Ritzau. Министр отметил, что идея о передаче Гренландии абсурдна, и подчеркнул суверенитет гренландского народа.

    На вопрос о возможности вторжения со стороны США, Расмуссен ответил, что Трамп не получит Гренландию, отметив, что это не та территория, которую нужно захватывать. Также он добавил, что не собирается давать советы Трампу о том, что тот не должен делать.

    Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен поддержал своего коллегу, заявив, что полностью согласен с его комментариями. Он заявил это после фракционного заседания Либеральной партии, председателем которой он является.

    В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 13:29 • Новости дня
    WSJ: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

    Wall Street Journal: Чиновников шокировала приостановка Трампом иностранной помощи

    Tекст: Александра Юдина

    Американские чиновники и гуманитарные организации были шокированы решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить программы иностранного финансирования, сообщила газета The Wall Street Journal.

    По данным издания, решение Трампа о приостановке программ иностранного финансирования вызвало шок у американских чиновников и работников гуманитарных организаций, передает ТАСС.

    «Сегодня у всех моих знакомых волосы встали дыбом и отвисла челюсть», – заявил лидер правозащитной организации Refugees International Джереми Кониндайк.

    Преобразования могут затронуть программы на сумму порядка 60 млрд долларов, что, по мнению официальных лиц, может «серьезно навредить» критически важным проектам в других странах.

    Такое сокращение финансирования дает шанс Китаю и другим соперникам США на мировой арене улучшить свои позиции в качестве надежных партнеров.

    Многие чиновники, работающие в сфере иностранной помощи, направили многочисленные запросы в Госдепартамент США, чтобы их программы были выведены из-под действия нового распоряжения.

    Они указывают, что отмена финансирования создает риск для человеческих жизней. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что пауза необходима для оценки эффективности помощи и ее соответствия курсу новой администрации.

    Политическое издание Politico сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио приказал немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, что затрудняет помощь Украине и Тайваню.

    Однако программы военного финансирования для Израиля и Египта будут продолжены. Решения о дальнейшей судьбе финансирования будут приниматься после проверки, которую проведет глава внешнеполитического ведомства США.

    Агентство Reuters добавило, что USAID уже приостановило проекты, связанные с Украиной. Решения по продолжению или изменению программ будут приниматься по результатам проверки, проведенной госсекретарем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 тыс. фунтов, введенный при Байдене. Белый дом отправил уведомления об увольнении 12 инспекторов крупных федеральных агентств США. Также администрация Дональда Трампа обсуждает возможность использования замороженных российских активов.

    Коментарии (0)
    29 января 2025, 08:41 • Новости дня
    В США чиновникам предложили крупные выплаты за увольнение

    Чиновникам США предложили компенсацию в виде зарплаты за восемь месяцев при увольнении

    Tекст: Мария Иванова

    Американские власти предложили федеральным чиновникам выплаты за восемь месяцев при условии увольнения до 6 февраля, чтобы стимулировать их возвращение в офисы.

    Как передает портал Axios, власти США предложили чиновникам федерального правительства компенсацию в размере восьми месячных зарплат в случае их добровольного увольнения. Это предложение касается тех, кто ранее получил указание вернуться на работу в офисы после удаленной работы. Предполагается, что заявление об увольнении должно быть подано до 6 февраля, чтобы получить все полагающиеся выплаты до 30 сентября, передает ТАСС.

    Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил порталу, что лишь 6% федеральных служащих работают в офисах полный рабочий день спустя пять лет после начала пандемии COVID-19, что считает неприемлемым. По его словам, Белый дом ожидает, что от 5 до 10% федеральных служащих примут это предложение, что потенциально касается сотен тысяч человек.

    По информации Axios, эта мера не распространяется на служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих. Правительство рассчитывает, что такая схема позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.

    Кроме того, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от всех федеральных служащих незамедлительно вернуться в офисы. Он также заморозил набор новых служащих в федеральные ведомства, чтобы усилить контроль над кадровой политикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск с полной оплатой около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки помощи другим странам. Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    Первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов, пишет The Wall Street Journal.

    Коментарии (0)
    28 января 2025, 13:18 • Новости дня
    В Египте опровергли телефонные переговоры ас-Сиси и Трампа

    Египетский телеканал опроверг сообщения о переговорах ас-Сиси и Трампа о палестинцах

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о телефонных переговорах между президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом не соответствует действительности, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Представитель телеканала заявил, что телефонные переговоры такого уровня всегда официально объявляются в соответствии с протоколом, а текущая информация в СМИ не является достоверной. Источник не уточнил, планируются ли такие переговоры Трампа и ас-Сиси в будущем, но подчеркнул важность осторожности при подготовке материалов на эту тему, учитывая «сложную ситуацию на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

    Ранее во вторник корреспондент портала Axios Барак Равид заявил в соцсети X, что Трамп якобы сообщил о разговоре с ас-Сиси. По словам Равида, якобы обсуждался вопрос переселения палестинцев из сектора Газа на египетскую территорию, и американский политик выразил надежду, что ас-Сиси и король Иордании Абдалла II согласятся на такой шаг.

    Египетский МИД резко осудил идею переселения палестинцев, назвав это нарушение их прав неприемлемым. Каир подчеркнул, что подобные действия могут подорвать региональную стабильность и привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Египетская сторона выразила свою озабоченность возможными последствиями для региона, если палестинский народ будет лишен своей земли.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

    Зампред ХАМАС Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посла России вызвали в МИД Азербайджана из-за публикаций об авиакатастрофе AZAL
    ВСУ отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске
    Задержанных в Тунисе российских туристов распределили по разным тюрьмам
    На Украине предупредили о последствиях для СМИ из-за заморозки помощи США
    США передали Украине 90 ракет Patriot из израильских запасов
    Двойник Леонардо Ди Каприо получил удостоверение ветерана СВО
    Сумма требований российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона

    Тарифная война Трампа вышла боком самим Штатам

    Начатая Трампом восемь лет назад тарифная война не решила тех проблем, которые должна была решить. США не получили ожидаемых новых производств и рабочих мест. Наоборот, они получили кучу негативных последствий, тогда как пострадавшие страны завязали новые торговые альянсы и союзы. Если тарифы не сработали, зачем же Трамп снова угрожает ими? Подробности

    Перейти в раздел

    Администрация Байдена планировала покушение на Путина руками украинцев

    Администрация Джо Байдена могла готовить покушение на Владимира Путина. Эксперты допускают, что американцы планировали осуществить преступный замысел руками украинских спецслужб. Отказаться же от покушения Вашингтон вынудило вскрытие этих планов российской разведкой. Но для чего Штатам потребовалась разработка столь шокирующей операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Советский Союз возродил из пепла столицу Польши

    Ровно 80 лет назад Советский Союз принял решение оказать помощь в воссоздании одного из самых красивых городов Европы, только что освобожденного Красной армией и до основания разрушенного гитлеровцами – Варшавы. Сегодня и польское, и европейское руководство об этом умалчивает. Каким оказался вклад СССР в возрождение польской столицы? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп стал для Дании новым Гитлером

    Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС в защите от натиска Дональда Трампа. Для нового президента США контроль над Гренландией стал навязчивой идеей – и ему все равно, насколько услужливым союзником Копенгаген был прежде. За страхом и унижением датчан приятно наблюдать. Но есть нюанс. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы дозрели до переговоров

      Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

    • Новый глава Пентагона – это сенсация

      С подачи президента США Дональда Трампа главой Пентагона все-таки стал Пит Хегсет, хотя это казалось невероятным. В прежние времена таких министров обороны в США быть не могло. Хегсета можно назвать ветераном и патриотом с хорошим образованием, но можно и иначе. Например, алкоголиком, бабником и неудачником.

    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............