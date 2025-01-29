Скачко: Украинские медиа без американских грантов ждет борьба за выживание

Политолог Скачко: Украинские СМИ без западных грантов обречены на естественный отбор

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Судя по всему, теперь все украинские СМИ перейдут на ограниченное финансирование из одного источника. Это в свою очередь будет сопровождаться увольнениями, сокращениями, урезанием бюджетов и борьбой за каждое место в СМИ», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Какой это будет источник? Теоретически, это действующая власть и финансово-промышленные группы, поддерживающие Зеленского. Однако они и сами в немалой степени сидят на западных грантах. Так что в результате мы увидим очень урезанную версию прежнего украинского медиарынка», – заметил он.

«Еще одни интересанты – силы, видящие лидера в экс-президенте Петре Порошенко. Купить украинские СМИ может и группа, поддерживающая экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова. В областные СМИ будут вкладываться, скорее всего, влиятельные и богатые сторонники мэра Киева Виталия Кличко», – спрогнозировал собеседник.

«Стоит отметить, что немалая часть этих СМИ – это пропагандисты и агитаторы. И будущие владельцы могут посчитать, что не все из них справились с задачей по ментальному превращению Украины в «Антироссию». Поэтому перекупят далеко не всех. На украинском медиарынке искусственным методом запущен естественный отбор», – подчеркнул эксперт.

Ранее директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи. «В первый же год военного конфликта рекламный рынок упал – в частности, в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился», – указала она, добавив, что региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10%, чего не хватит для работы.

Романюк опасается «монополизации медиапространства», которое раньше контролировали «пять крупных олигархов», сообщает РИА «Новости». «Может быть, кто-то захочет воспользоваться ситуацией, чтобы захватить медиапространство и превратить в инструмент влияния», – предположила она.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило все проекты на Украине.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, считает, что такое решение по Украине – сигнал Вашингтона о недовольстве политикой офиса Владимира Зеленского.