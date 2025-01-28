Депутат Бундестага Дагделен назвала санкции ЕС против России саморазрушительными для Германии

Tекст: Елизавета Шишкова

На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что такие меры могут обернуться значительным вредом для экономики Германии.

«Глупее и быть не может: саморазрушительные санкции ЕС против России, особенно для Германии, продолжаются», – написала Дагделен. Она убеждена, что участие в экономической войне с Россией равнозначно выстрелу себе в ногу.

Дагделен также отметила, что, несмотря на санкции, каждая пятая атомная электростанция в США продолжает функционировать на российском уране, что подчеркивает противоречивость и неэффективность этих ограничительных мер.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение продлить еще на полгода санкции против России, срок действия которых истекает 31 января.

Европейский союз наложил санкционные ограничения на троих российских граждан, обвиняемых в кибератаках на страны ЕС, по мнению объединения, эти лица якобы работают офицерами ГРУ.