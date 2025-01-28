Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский

Tекст: Александра Юдина

В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.

По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.

Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.

Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.