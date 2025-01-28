Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Помилованного Трампом участника штурма Капитолия застрелил полицейский
В Индиане полицейский застрелил Мэтью Шаттла, которого помиловал президент США Дональд Трамп после штурма Капитолия, при попытке его ареста за правонарушение, сообщает телеканал ABC7.
В штате Индиана произошел инцидент, в ходе которого полицейский застрелил 42-летнего Мэтью Шаттла. Шаттл был остановлен шерифом за правонарушение, однако в результате попытки его ареста оказал сопротивление, передает RT.
По данным телеканала, во время возникшей ссоры заместитель шерифа применил оружие и застрелил подозреваемого.
Полицейские продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. 21 января первые осужденные участники штурма Капитолия в январе 2021 года братья Эндрю и Мэттью Валентин вышли на свободу.
Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.