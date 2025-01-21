NYP: Освобождены первые осужденные участники штурма Капитолия

Tекст: Валерия Городецкая

Издание NYP сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия, передает ТАСС.

Среди освобожденных оказались братья Эндрю и Мэттью Валентин, которые ранее были осуждены за участие в январских событиях 2021 года. Им не пришлось пробыть за решеткой и недели, так как решение о помиловании было принято вскоре после вынесения приговора 17 января.

«Первые двое обвиняемых по делу 6 января освобождены. Это произошло спустя несколько часов после того, как президент подписал исторический указ о помиловании. Эндрю и Мэттью Валентин были освобождены», – заявил Пол Инграссиа, представившийся координатором Белого дома по связям с министерством юстиции, добавив, что «сегодня положен конец несправедливости». Видео его выступления было опубликовано изданием New York Post.

Инграссиа также разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) фотографию братьев, сделанную после их освобождения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении помиловать осужденных за штурм Капитолия, который произошел 6 января 2021 года.

Он также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.