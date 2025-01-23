Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».14 комментариев
Трамп предложил экс-руководителя сети фаст-фуда на пост постпреда США при ЕС
Экс-главу сети фаст-фуда CKE Restaurants Паздера выдвинули на пост представителя США при ЕС
Эндрю Паздер, бывший руководитель CKE Restaurants, станет постоянным представителем США при Евросоюзе по предложению президента Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Эндрю Паздера на пост постоянного представителя США при Евросоюзе, сообщает ТАСС. Трамп объявил о своем решении в социальной сети Truth Social, подчеркнув успешный опыт Паздера как адвоката, бизнесмена и экономического обозревателя.
Эндрю Паздер ранее занимал пост генерального директора компании CKE Restaurants, управляющей сетями ресторанов быстрого питания Carl’s Jr и Hardee’s. В своей публикации Трамп отметил, что Паздер за семнадцать лет на посту генерального директора вывел компанию из финансовых трудностей, обеспечив ее стабильность и рост.
Президент также выразил уверенность, что Паздер будет эффективно представлять интересы США в Евросоюзе, благодаря своему успешному опыту и деловым качествам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назначил временных руководителей на ключевые посты в своей администрации, включая Минобороны и Госдеп, а также назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету» и назначил журналистку Fox News Тэмми Брюс руководителем пресс-службы Государственного департамента.