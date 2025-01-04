Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.3 комментария
Дональд Трамп назначил Тэмми Брюс руководителем пресс-службы Госдепа
Дональд Трамп заявил о назначении журналистки Тэмми Брюс из Fox News главой пресс-службы Госдепа США
Избранный президент США Дональд Трамп назначил журналистку Fox News Тэмми Брюс руководителем пресс-службы Государственного департамента, она сменит на этом посту Мэттью Миллера.
Трамп объявил о назначении Брюс на должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что журналистка имеет многолетний опыт работы в СМИ, и выразил уверенность в ее способности проявить «силу убеждения и бесстрашие духа» на новой должности.
Брюс заменит Мэттью Миллера, который ранее занимал этот пост.
Трамп заявил, что для него большая честь объявить о новом назначении. В своем объявлении на социальной платформе Truth Social он отметил, что Брюс более двух десятилетий предоставляла правдивую информацию американским гражданам. Президент также упомянул о выдвижении Марко Рубио на должность госсекретаря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.
Между тем, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пока глава МИД России Сергей Лавров находится под санкциями, Россия не снимет санкции с американского сенатора Марко Рубио.