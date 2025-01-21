Глава Генштаба Израиля подал в отставку

Глава Генштаба Израиля Халеви подал в отставку

Tекст: Валерия Городецкая

Халеви объявил о подаче прошения об отставке, передает ТАСС. В официальном заявлении, распространенном армейской пресс-службой, Халеви признал свою ответственность за провал Армии обороны Израиля при отражении атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года.

Генерал сообщил министру обороны Израиля Исраэлю Кацу о своем решении оставить должность с 6 марта 2025 года.

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, а палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.