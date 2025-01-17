Мир между Израилем и ХАМАС продержится очень недолго

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Представители Израиля и ХАМАС на встрече в Дохе подписали сделку, завершающую нынешний этап войны в секторе Газа, который шел с октября 2023 года. Тогда вторжение боевиков ХАМАС и союзных им палестинских группировок на израильскую территорию привело к жесточайшим бомбардировкам Газы, унесшим жизни десятков тысяч людей. В пятницу, 17 января, соглашение было одобрено военно-политическим кабинетом Израиля.



Сама сделка разбита на три этапа. В ходе первого из них (который продлится шесть недель) Израиль выводит войска из большей части сектора Газа, а также освободит около тысячи палестинских заключенных. Кроме того, Тель-Авив разрешит беженцам вернуться в северную часть сектора и пустит туда колонны гуманитарной помощи. В ответ ХАМАС освободит 33 заложника из почти сотни, которые находятся в его руках, или передаст их тела, если они погибли.

В ходе второго и третьего этапа планируется освобождение остальных заложников (на втором этапе живых, на третьем – передача тел), полный вывод израильских войск и принятие плана по восстановлению Газы. При этом четкие параметры второго и третьего этапа будут согласовываться в ходе реализации первого. То есть в ближайшие 42 дня.

Главным победителем от сделки стали, конечно, Соединенные Штаты. «Если хотя бы несколько заложников выйдут на свободу (а выпускать их должны, согласно условиям сделки, порционно), то это станет безусловной тактической победой США, которые выступили главным посредником на переговорах. И действующий президент Байден, и избранный президент Трамп были заинтересованы в том, чтобы эта сделка состоялась», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Поэтому, по словам Елены Супониной, уходящая и приходящая администрации действовали в унисон. Оба спецпредставителя (Стив Уиткофф от лица Трампа и Бретт МакГерк от лица Байдена) плотно участвовали в переговорном процессе. Сделку специально придвинули к инаугурации Трампа, но не поставили после нее – чтобы это можно было воспринимать при желании и как подарок Байдену, и как подарок Трампу.

Байден хотел закончить свое правление на мажорной ноте. Трампу же нужна своя мажорная нота – нормализация отношений между Израилем и монархиями Залива (то есть, проще говоря, развитие Авраамовых соглашений), в том числе для объединения арабов и израильтян против Ирана. А жестокая война в Газе фактически остановила реализацию этих соглашений – арабские лидеры обязаны были учитывать общественное мнение в своих странах и приостановили всю коммуникацию с Тель-Авивом.

Что же касается непосредственных участников конфликта, то, на первый взгляд, получилась боевая ничья. «Как мы и прогнозировали, Израиль не добился того, о чем так много говорил премьер Биньямин Нетаньяху. Радикальное движение ХАМАС не уничтожено. Кроме того, Израилю придется вывести свои войска из сектора Газа, за исключением отдельных зон, оставленных за ним для контроля над ситуацией», – говорит Елена Супонина.

Уничтожение ХАМАС было для Тель-Авива принципиальным моментом. Организация пережила войну. А значит, эффект от нападения 7 октября – когда ХАМАС показал, что Израиль уязвим, – остается в силе.

В свою очередь, и ХАМАС не может считаться победителем. Да, они выжили – но лишь выжили. «Радикалы в Палестине сильно ослаблены в результате этого конфликта. Да и частичное сохранение израильского военного присутствия резко поменяет ситуацию по сравнению с той, что была несколько лет назад, – говорит Елена Супонина. – Так что ни та ни другая сторона не выглядит победителем, хотя каждая будет трактовать этот результат в свою пользу. Обычная ситуация для израильско-палестинских конфликтов последних лет», – говорит Елена Супонина.

Однако в стратегическом плане выгод от сделки для Израиля все-таки больше. Во-первых, потому, что по итогам войны стратегически ХАМАС ослаблен. Да, он может набрать новых бойцов, но израильтяне уничтожили руководство организации, которое просто так по мановению руки с улицы взять нельзя. Точно так же нельзя взять обученных и опытных бойцов.

Да и будущее организации под вопросом. И дело не только в уничтоженной инфраструктуре Газы, 70% зданий которой повреждено, а на территории сектора сейчас находятся 42 млн тонн обломков. И не только в том, что жители сектора Газа (вопреки пропаганде) не поддерживают ХАМАС и желают, чтобы он перестал управлять Газой.

Главное в том, что основной спонсор боевиков – Иран – резко ослаб из-за поражения в Сирии. А все его потенциальные сменщики (кроме разве что Турции, да и то отчасти) не заинтересованы в использовании Газы для опосредованной борьбы с Израилем. А значит радикалы из ХАМАС им не нужны.

Во-вторых, Израиль фактически обязался соблюдать лишь первую фазу – то есть 42-дневное перемирие. Никаких письменных гарантий о том, что вторая и третья фазы наступят, Израиль не давал.

Отчасти потому, что против полноценного соглашения выступает часть действующего израильского кабмина – прежде всего ультраправые его члены. Так, министр финансов Бецалель Смотрич требовал возобновления войны «с большой силой, в полном масштабе и в новой форме, пока мы не достигнем полной победы», угрожая в ином случае выйти из состава правительства.

И они согласились подписаться под нынешним соглашением лишь потому, что понимают, что, во-первых, оно временное и, во-вторых, эти 42 дня перемирия являются своего рода взяткой, которую Израиль предлагает требующему от Израиля покорности Дональду Трампу.

«Дело не в том, что у Трампа была палка, которой он мог бить Израиль и которой не было у Байдена. Дело в том, что его президентство сулит перспективу пряников, которые Байден никогда не предложит», – считает издание Atlantic. И речь не только о мирном соглашении с Заливом – ультраправые считают, что Трамп позволит им полностью аннексировать территорию Западного Берега, на котором проживают более полумиллиона израильских поселенцев.

Ну и, наконец, поможет воевать с ХАМАС в том случае, если палестинцы дадут для этого повод. Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц четко заявил: если ХАМАС не выполнит условий соглашения и Израиль решит возобновить боевые действия, то США его поддержат. Так что Ближний Восток, по всей видимости, ждет лишь 42 дня мира.