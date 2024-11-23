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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    23 ноября 2024, 16:02 • Новости дня

    Посол Израиля заявил об ожиданиях от Трампа новых «Соглашений Авраама»

    Посол Израиля в Германии Просор заявил об ожиданиях от Трампа новых «Соглашений Авраама»

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль рассчитывает на заключение новых «Соглашений Авраама» с Саудовской Аравией при избранном президенте США Дональде Трампе, заявил посол Израиля в Германии Рон Просор.

    Просор выразил надежду, что Дональд Трамп заключит новые «Соглашения Авраама», включая Саудовскую Аравию. Они должны способствовать прямому контакту между народами, что позитивно влияет на восприятие Израиля в арабском мире, передает РИА «Новости».

    Просор отметил, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Судана и Марокко, посетив Израиль, открывают его с новой стороны.

    «Они не становятся сионистами, но их отношение к нам меняется», – подчеркнул посол.

    Дипломат добавил, что Израилю необходимо продолжать расширять зону действия соглашений, чтобы включить в них Саудовскую Аравию и другие страны региона. По мнению Просора, это позволит еще больше укрепить мирные отношения на Ближнем Востоке и наладить взаимодействие с арабскими государствами.

    Ранее сообщалось, что Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход», который основан на успешной серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известных как «соглашения Авраама».

    Эти соглашения подписали в период с 2020 по 2021 год, благодаря чему суверенитет Израиля признали ОАЭ и Бахрейн, к которым позже присоединились Судан и Марокко. Данная инициатива получила широкое признание среди международников, так как она способствовала укреплению региональной безопасности и началу экономического сотрудничества между ближневосточными акторами.

    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Москва осудила удары Израиля по Пальмире

    Захарова заявила о грубом нарушении Израилем суверенитета Сирии из-за ударов по Пальмире

    Tекст: Евгения Караваева

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

    Захарова призвала все стороны конфликта руководствоваться гуманистическими ценностями, сформировавшимися к XXI веку, передает ТАСС

    «Решительно осуждаем эту атаку, в результате которой, по данным сирийских властей, погибли 36 человек и более 50 получили ранения, имеются значительные разрушения объектов жилой застройки», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что действия Израиля на территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и международного права.

    Российская сторона вновь настоятельно призывает всех участников региональной эскалации прислушаться к голосу разума. Москва подчеркивает недопустимость выхода за рамки цивилизованного поведения, что особенно важно в условиях современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Израиля нанесли удары по жилым строениям и промышленной зоне в сирийской Пальмире, что привело к гибели 36 человек и ранению более 50.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

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    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

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    23 ноября 2024, 01:57 • Новости дня
    Израиль атаковал южные пригороды Бейрута

    Израильские ВВС нанесли удары по районам Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях в Бейруте

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Израильские ВВС в субботу ночью нанесли серию ударов по южным районам Бейрута, сообщает Al Manar со ссылкой на собственного корреспондента. Атака затронула такие районы, как Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях. Перед ударами представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предупреждал местных жителей об эвакуации, заявляя, что в этих районах находятся объекты «Хезболлах».

    В сообщениях Telegram-канала Al Manar говорится: «Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по районам Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута».

    С 1 октября Израиль проводит наземную операцию на юге Ливана против сил «Хезболлах». Продолжаются воздушные бомбардировки, что привело к гибели мирных жителей и лидеров шиитского движения. Более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, «Хезболлах» продолжает наземные бои и ракетные обстрелы израильской территории.

    В Израиле заявляют, что главная цель военной кампании – создание условий для возвращения 60 тыс. жителей северной части страны, которые были эвакуированы после начала обстрелов «Хезболлах», поддерживающей ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сирийскому городу Пальмира, повредив жилые дома и промышленный район. В результате бомбардировок погибли 36 человек и более 50 человек получили ранения. Москва выразила резкое осуждение израильских ударов и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 03:02 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 13 палестинцев в секторе Газа

    Израильские атаки в Газе привели к гибели 13 палестинцев и 24 раненым

    Tекст: Денис Тельманов

    Не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, израильская армия провела рейд в городе Газа, в результате которого погибли семь палестинцев, а несколько человек получили ранения.

    В южной части сектора в городе Хан-Юнис израильская авиация нанесла бомбовый удар, в результате чего погибли не менее трех человек и 24 получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа, также погибли три человека.

    Ситуация в регионе обострилась после событий 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля, убивая жителей приграничных местностей и захватывая заложников. Израиль ответил на это началом военной операции в Газе, целью которой является уничтожение военной и политической структуры ХАМАС и освобождение всех похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир предложил распространить израильский суверенитет на Западный берег реки Иордан в ответ на решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

    Израильская авиация ночью атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня
    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


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    23 ноября 2024, 06:44 • Новости дня
    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута

    Израильские ВВС обстреляли объект в центре Бейрута, разрушив жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские самолеты выпустили четыре ракеты по зданию в Бейруте, разрушив его и ранив жителей. Сообщается о возможной цели атаки – одном из руководителей «Хезболлы».


    Истребители израильских ВВС нанесли удар по предполагаемому объекту шиитской организации «Хезболла» в центре Бейрута, сообщает ТАСС. По информации источника в службе гражданской обороны, по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    В результате атаки здание обрушилось, перегородив проезжую часть улицы Фатхалла. Среди мирных жителей есть пострадавшие, их эвакуацией занимаются кареты скорой помощи. Удары произошли в ранние утренние часы, вызвав сильные взрывы, которые разбудили жителей столицы Ливана.

    Как сообщает телеканал Al Jadeed, целью атаки могло быть убийство одного из руководителей «Хезболлы». На месте происшествия продолжаются спасательные работы, ведется разборка завалов, уточняется число погибших и пострадавших.

    Израильские самолеты остаются в небе над Бейрутом, совершая полеты на низкой высоте. Это создает дополнительное напряжение в и без того сложной ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

    Кроме того, не менее 13 палестинцев погибли в результате атак израильской армии в секторе Газа, среди жертв оказались жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат.

    Ранее Москва выразила резкое осуждение израильских ударов по Пальмире, в результате которых погибли 36 человек, и призвала стороны не выходить за рамки цивилизованного поведения.

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    23 ноября 2024, 15:29 • Новости дня
    В Абхазии предложили тестировать валюту Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба предложил протестировать в республике единую валюту Союзного государства России и Белоруссии, видя в этом возможность формализовать ее финансовую роль.

    По его словам, Абхазия в данный момент использует российский рубль, но ее финансовая система не интегрирована формально в систему России. Оппозиционер считает, что это необходимо формализовать для более эффективного взаимодействия, передает РБК.

    «Один из камней преткновения – это как раз единая валюта Союзного государства. Абхазия может выступить некоей песочницей, где можно протестировать эту историю», – сказал Ардзинба.

    Он подчеркнул, что эксперимент с валютой позволит определить финансовую роль Абхазии в Союзном государстве. Пока что Республика формально не имеет определенного статуса в этом объединении, однако такие шаги могут изменить статус-кво.

    Ранее Ардзинба отмечал, что Абхазия положительно настроена к Москве благодаря президенту России Владимиру Путину. Он утверждает, что отношения между Абхазией и Россией должны развиваться динамично и взаимовыгодно, что может послужить основой для проведения подобных финансовых экспериментов.

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    23 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла»

    Al Hadath: Израиль нанес удар по Бейруту для ликвидации главы «Хезболла» Хейдара

    Tекст: Вера Басилая

    Израильская авиация нанеслаавиаудар по центральной части Бейрута для ликвидации главы оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара, сообщает Al Hadath.

    Самолеты израильских ВВС атаковали ночью центральную часть столицы Ливана, целью удара было убийство начальника оперативного штаба «Хезболла» Мухаммеда Хейдара. Однако телеканал Al Hadath не уточнил, удалось ли нанести ущерб военному руководителю или он остался в живых, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация, что авианалет израильских сил на район Эль-Боста эль-Фаука в центре Бейрута был нацелен на устранение Таляля Хамие, руководителя диверсионного спецподразделения 910, отвечающего за внешнюю безопасность «Хезболла».

    Согласно сообщениям СМИ, израильские ВВС вновь атаковали южные окраины Бейрута, где предположительно находятся объекты шиитской организации. Налет начался с бомбардировки пригородов Шуэйфат и соседнего квартала Эль-Амрусия, который расположен неподалеку от кампуса Ливанского университета.

    Представитель израильской армии ранее предупредил жителей южных районов Бейрута о предстоящих воздушных атаках и рекомендовал срочно покинуть опасную зону. В дальнейшем ожидаются удары по районам Харет-Хорейк и Хадас.

    Ранее Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту.

    Ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре города, и по району Эль-Боста эль-Фаука было выпущено по меньшей мере четыре ракеты.

    Израильская авиация атаковала южные районы Бейрута, включая Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, что привело к разрушениям и масштабным эвакуациям.

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    23 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Минздрав Ливана сообщил о четырех погибших при авиаударе по Бейруту

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная атака израильских ВВС на Бейрут привела к гибели четырех человек и ранениям у 33, спасатели продолжают разборку завалов, сообщает Минздрав республики.

    Израильские ВВС совершили авиаудар по центральной части Бейрута, целью которого было убийство главы службы внешней безопасности «Хезболлах» Талляля Хамие, передает РИА «Новости».

    Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разборку завалов. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, а число раненых возросло до 33 человек.

    На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим. О судьбе Талляля Хамие, который, по словам Al Hadath, был целью атаки, пока не сообщается.

    Напомним, ракетный удар Израиля обрушил жилое здание в центре Бейрута.

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