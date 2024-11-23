Посол Израиля заявил об ожиданиях от Трампа новых «Соглашений Авраама»

Посол Израиля в Германии Просор заявил об ожиданиях от Трампа новых «Соглашений Авраама»

Tекст: Вера Басилая

Просор выразил надежду, что Дональд Трамп заключит новые «Соглашения Авраама», включая Саудовскую Аравию. Они должны способствовать прямому контакту между народами, что позитивно влияет на восприятие Израиля в арабском мире, передает РИА «Новости».

Просор отметил, что жители Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Судана и Марокко, посетив Израиль, открывают его с новой стороны.

«Они не становятся сионистами, но их отношение к нам меняется», – подчеркнул посол.

Дипломат добавил, что Израилю необходимо продолжать расширять зону действия соглашений, чтобы включить в них Саудовскую Аравию и другие страны региона. По мнению Просора, это позволит еще больше укрепить мирные отношения на Ближнем Востоке и наладить взаимодействие с арабскими государствами.

Ранее сообщалось, что Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход», который основан на успешной серии договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, известных как «соглашения Авраама».

Эти соглашения подписали в период с 2020 по 2021 год, благодаря чему суверенитет Израиля признали ОАЭ и Бахрейн, к которым позже присоединились Судан и Марокко. Данная инициатива получила широкое признание среди международников, так как она способствовала укреплению региональной безопасности и началу экономического сотрудничества между ближневосточными акторами.