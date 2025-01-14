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Google перестал работать у части пользователей в России
Сервисы американской компании Google перестали работать у части российских пользователей, они сталкиваются со сбросом соединения.
Ряд российских пользователей не могут воспользоваться поисковиком и другими сервисами Google, передает «Газета.Ru».
При попытке открыть главную страницу поисковика на экране появляется сообщение о том, что соединение с сайтом не удалось установить, а само соединение было сброшено. Пока причины сбоя остаются неизвестными.
До этого пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также со сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.