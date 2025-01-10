Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год

Tекст: Вера Басилая

Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».

Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.

«Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.

Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.

Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.

«Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.

«Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.

Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.