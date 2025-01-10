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Российский полковник оценил военный план Минобороны Украины на 2025 год
Полковник Кошкин счел нереализуемым военный план Минобороны Украины на 2025 год
Реализация военного плана Минобороны Украины на 2025 год невозможна из-за финансовых трудностей, которые могут усугубиться после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.
Кошкин заявил, что Украина не сможет реализовать свой военный план на 2025 год. Основная причина, по его словам, кроется в финансовых трудностях, которые испытывает Киев уже в настоящее время, передает «Лента.ру».
Андрей Кошкин отметил, что субсидии на ведение боевых действий, которые Украина получает, уже оцениваются как завершающие.
«Их выделение было существенным, но сейчас никто не видит смысла в дальнейшем увеличении финансирования», – подчеркнул он.
Кошкин добавил, что неизвестно, какие именно суммы Киев получает на данный момент, но существующих средств недостаточно для выполнения всех задач, обозначенных в плане Минобороны Украины.
Полковник также указал на неопределенность, связанную с позицией Дональда Трампа после его инаугурации.
«Очевидно, что таких больших ассигнований, как при Джо Байдене, больше не будет», – считает Кошкин. Он также упомянул, что катастрофа с пожарами в Лос-Анджелесе вынуждает США сосредоточиться на внутренних проблемах.
«Лос-Анджелес в 2022 году передавал Украине пожарное оборудование, но теперь эти ресурсы понадобятся самим американцам», – добавил эксперт.
Ранее на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» Киев представил военную стратегию на 2025 год, включающую стабилизацию линии фронта и укрепление обороноспособности страны.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных пунктов стратегии выделены стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны и усиление защиты неба и морских путей.