Сенатор Епифанова объяснила, почему НАТО обеспокоены ситуацией на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, надежды Зеленского и поддержка США не принесут позитивных изменений на Украине и в Европейском союзе. Епифанова подчеркнула, что украинский президент в своих интервью признает серьезные проблемы, а европейским инвесторам абсурдная война уже надоела и обходится слишком дорого, передает RT.

Она также отметила, что одолеть российскую государственность и мощь невозможно, попытка сделать это с помощью Зеленского была обречена на провал. Епифанова добавила, что здравомыслящие люди, включая часть украинцев, осознают это. «Они возвращаются в суровую реальность, видя потери, бегство миллионов и нищету», – добавила сенатор.

Епифанова подчеркнула, что несмотря на усталость, Зеленскому все труднее находить средства на продолжение конфликта. Однако, по ее мнению, спонсоры у него все еще остаются, а Европа продолжает поддерживать украинского лидера.

После завершения встречи формата «Рамштайн» глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия. Он отметил усталость украинцев от военного конфликта с Россией.