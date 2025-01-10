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    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    10 комментариев
    10 января 2025, 11:29 • Новости дня

    Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация на линии фронта действительно тяжелая. Усталость от войны на Украине достигла значительных масштабов, и, по его словам, людям уже надоело продолжение военных действий. Он отметил, что эти факторы способствуют общему негативному настроению среди участников встречи, передает ТАСС.

    Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялось заседание контактной группы по координации военных поставок Украине, которое может стать последним в этом формате из-за изменений в подходах новой администрации в Белом доме.

    Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на 2 млрд долларов.

    Однако канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии.

    Между тем,  сообщала, что смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников.

    10 января 2025, 06:30 • Новости дня
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации

    В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ участник шоу «Танцы» на ТНТ Раков

    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский танцор Владимир Раков, известный по участию в танцевальном шоу «Танцы» на ТНТ, ликвидирован в зоне специальной военной операции на Украине, он участвовал в боевых действиях против российских войск в составе вооруженных сил Украины; о его смерти сообщила хореограф Галина Пеха.

    Пеха сообщила, что Раков был ликвидирован 6 января «во время выполнения боевого задания». Он принимал участие в шестом сезоне шоу «Танцы» на российском телеканале ТНТ в 2019 году, дошел до полуфинала, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, Раков служил в стрелковом батальоне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы редактор украинского шоу «МастерШеф» Антон Вовк чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.


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    10 января 2025, 03:25 • Новости дня
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро

    Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро

    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение Украине дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии Анналеной Бербок и Борисом Писториусом, пишет Spiegel со ссылкой на источники.

    Согласно данным Spiegel, в предлагаемую помощь входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Бербок и Писториусу стремились реализовать проект до выборов в Бундестаг 23 февраля, передает ТАСС.

    Планировалось провести 3 млрд евро через бюджетный комитет как дополнительные расходы, используя схему, ранее уже применявшуюся для помощи Киеву. Ведомство федерального канцлера дало понять, что не поддержит пакет. Аргументом стало нежелание ставить новое правительство перед свершившимся фактом и уверенность в наличии достаточных средств у Германии для продолжения поддержки Украины. В бюджете на 2025 год предусмотрено 4 млрд евро на эти цели.

    По данным Spiegel, в Социал-демократической партии Германии считают, что Шольц не хочет объявлять о новой помощи в разгар предвыборной кампании. Германия остается вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов 23 февраля, однако кабмин ФРГ исключил такую возможность.

    Шольц выступает против передачи Украине ракет Taurus, объясняя это стремлением Германии поддерживать Украину максимально, но с осмотрительностью, чтобы не подвергать риску европейскую безопасность.

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    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

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    9 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили скопления иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 163 районах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 14 американских снарядов РСЗО HIMARS и 71 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 794 беспилотника, 590 ЗРК, 20 307 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 352 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 012 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников.

    Как отметил британский аналитик Александр Меркурис, первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ. Украинские войска за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков.

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    9 января 2025, 18:09 • Новости дня
    В Польше допустили занятие Россией всей территории Украины

    Mysl Polska: Россия может занять всю территорию Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей и поражений на фронте Украина может потерять всю свою территорию, пишет польское издание Mysl Polska.

    В статье польского издания Mysl Polska говорится, что Россия может занять всю Украину. «Сегодня ситуация для Киева выглядит трагической. Нельзя исключать, что русские займут всю Украину», – подчеркивается в материале, передает РИА «Новости».

    Автор также указал, что Россия не была инициатором конфликта – Москва защищала свою безопасность, отвечая на активизацию на Украине подразделений ЦРУ и натовских инструкторов.

    Кроме того, в статье отмечается экономическое банкротство Украины и ее поражения на фронте, что ведет к усталости западных партнеров от необходимости финансирования Киева. Также обсуждается возможность начала мирного процесса, несмотря на запрет Зеленского вести диалог с Россией и все реже звучащее требование о возвращении к границам 1991 года.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость обсуждать территориальные вопросы с Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    9 января 2025, 19:52 • Новости дня
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Команда избранного президента США Дональда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями, пишет Financial Times (FT).

    Как пишет FT, команда Трампа пересмотрела свой подход к урегулированию конфликта на Украине, передает РБК. Европейские чиновники, участвующие в переговорах с будущей администрацией США, отмечают, что Трамп и его команда стремятся выглядеть сильными. «Они одержимы силой и желанием выглядеть сильными, поэтому пересматривают подход к Украине», – подчеркнул один из чиновников.

    Несмотря на это, в команде Трампа пока нет четкого плана разрешения конфликта, пишет издание. Однако заявления Трампа о том, что конфликт удастся разрешить за шесть месяцев, указывают на намерение продолжать поддерживать Украину после его инаугурации, отмечается в материале. Это заявление сильно отличается от его предвыборного обещания урегулировать конфликт за сутки.

    Европейские партнеры восприняли слова Трампа как признак того, что его администрация не собирается немедленно отказаться от поддержки Киева, пишет FT. В администрации Трампа также опасаются негативных последствий, если действия на Украине будут сравниваться с «катастрофическим выводом войск из Афганистана» при Джо Байдене.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал несерьезными для России сигналы команды Трампа по Украине, а канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о желании Трампа завершить украинский конфликт.

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    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

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    9 января 2025, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух бригад теробороны ВСУ около Александрии, Викторовки, Дарьино, Зазулевки, Казачьей Локни, Куриловки, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино, Николаевки, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Бондаревкой, Веселовкой, Гончаровкой, Гуево, Кругленьким, Кубаткиным, Локней, Мартыновкой, Мирным, Никольским, Погребками, Русским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Богдановкой, Водолагами, Журавкой и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей, арторудие, четыре миномета, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 бронемашин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг сообщалось, что в Курской области 26 украинских военных сдались в плен российским силовикам.

    Кроме того, пленный боец ВСУ заявил о брошенных в Сумской области солдатах.

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    10 января 2025, 00:18 • Новости дня
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам заседания контактной группы в формате «Рамштайн» решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на сумму 2 млрд долларов, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что встреча была «хорошей», удалось получить «очень хороший результат». Он пояснил: «Плюс 2 млрд долларов дополнительных пакетов помощи для Украины». Также в ходе мероприятия была утверждена стратегия поддержки Киева на 2025 год, что, по словам Зеленского, имеет важное значение для страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 января прошло 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии. Politico указала, что нынешний министр обороны США Ллойд Остин, посетивший Германию для своей последней встречи с союзниками, покинет пост в ближайшее время. Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль.

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    9 января 2025, 23:47 • Новости дня
    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО

    Киев раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого по вопросам членства в ЕС и НАТО и Волынской резни

    Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на высказывания кандидата в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого о том, что Украине не место в Евросоюзе и НАТО до решения исторических вопросов.

    Навроцкий заявил, что Украина не должна быть частью ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни. По его мнению, страна, «которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», передает ТАСС.

    Украинский МИД назвал эти утверждения манипулятивными и отверг их. «Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов своей страны и добрососедских украинско-польских отношений», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что между Киевом и Варшавой ведется конструктивный диалог по вопросам исторического прошлого. МИД Украины призвал не использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше рассчитывали решить проблему глорификации ОУН – УПА на Украине и связанную с ней проблему исторической памяти о жертвах Волынской резни в ответ на помощь Киеву.

    Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, что власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни.

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    10 января 2025, 00:47 • Новости дня
    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом

    Мелони на встрече в Риме пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины со стороны Италии

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме подтвердила поддержку Украины, пообещав создание лучших условий для достижения мира, сообщил правительственный Дворец Киджи.

    Мелони в четверг встретилась в Риме с Зеленским. В ходе встречи, которая продолжалась около часа, Мелони подчеркнула, что Италия продолжит всестороннюю поддержку Украины. Она заявила, что Италия будет оказывать помощь, создавая «для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира».

    Зеленский прибыл в Италию с необъявленным визитом. В пятницу его примет президент страны Серджо Маттарелла, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миссии миротворцев на Украине. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным. Таяни также заявил, что если российские войска продолжат наступать, Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась.

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    9 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Маск счел сильное лидерство в США условием урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине возможно при условии наличия сильного лидерства внутри США, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Во время онлайн-дискуссии с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск заявил: «Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов».

    Он выразил уверенность, что избранный президент США Дональд Трамп способен решить украинский конфликт «довольно быстро». Тем не менее Маск отказался комментировать, каким образом Трамп намерен добиться этого, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кит Келлог, будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине, поставил цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля.

    Financial Times пишет, что команда Трампа пересматривает подход к разрешению конфликта на Украине, планируя завершить его за шесть месяцев, что контрастирует с предвыборными обещаниями. Трамп заявил о своем желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

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    10 января 2025, 06:35 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины прозвучала воздушная тревога, в украинской столице произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв также был слышен в районе города Черкассы, передает ТАСС.

    Сирены воздушной тревоги работают еще в шести областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой.

    Напомним, в ночь на пятницу уже сообщалось о взрывах в Киеве.

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    10 января 2025, 03:41 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Также воздушная тревога объявлялась в Киевской области. Позднее тревога в столице Украины и области была отменена, передает ТАСС.

    В среду взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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    10 января 2025, 10:46 • Новости дня
    При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека

    ВСУ нанесли удар по супермаркету в Донецке, ранены четыре человека

    При обстреле ВСУ супермаркета в Донецке ранены четыре человека
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела со стороны ВСУ супермаркета в Киевском районе Донецка пострадали четыре человека, повреждены также офисы и жилые дома, сообщили в оперативных службах.

    По данным оперативных служб, четверо получили ранения после удара по супермаркету Донецка, который нанесли украинские военные утром в пятницу, передает ТАСС.

    Обстрел произошел в Киевском районе Донецка. Помимо супермаркета, в зоне поражения оказались офисные здания и жилые дома. В результате обстрела были повреждены более десяти автомобилей.

    Вооруженные силы Украины в четверг 25 раз обстреляли ДНР, выпустив 75 снарядов. Ранее в среду при обстреле ДНР были ранены три мирных жителя, включая ребенка.

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    10 января 2025, 05:43 • Новости дня
    Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Ростовской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено 16 БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

    «Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    В селе Чалтырь из-за атаки загорелись частный дом и припаркованные рядом машины, в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия, в хуторе Крюков повреждено семь жилых домов и школа.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Воронежскую и Брянскую области.

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    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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