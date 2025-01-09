Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?0 комментариев
Politico: Смена главы Пентагона повлияет на поставки оружия Украине
Politico: Смена главы Пентагона может нарушить координацию поставок оружия Украине
Смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников, сообщила газета Politico.
Согласно информации, опубликованной в газете Politico, смена главы Пентагона в этом месяце может существенно повлиять на деятельность группы западных стран, занимающейся координацией поставок вооружений Украине. Это связано с тем, что нынешний министр обороны Ллойд Остин, находящийся в Германии на своей последней встрече с союзниками, покинет пост в ближайшее время, передает ТАСС.
Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль. Это вызывает обеспокоенность на Западе на фоне скептицизма новой администрации избранного президента США Дональда Трампа и новых ультраправых европейских правительств в отношении оказания помощи Украине.
Между тем представители НАТО, чьи слова передает издание, полагают, что группа сможет продолжать свою работу в иной форме, даже без Остина. Британия и Германия рассматриваются как потенциальные лидеры в новой структуре. Однако европейские страны пока намерены дождаться, какое место займет новый министр обороны США в этой координации.
На 9 января запланировано 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии.
Ранее Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.
Также сообщалось, что до своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.