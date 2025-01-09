Politico: Смена главы Пентагона повлияет на поставки оружия Украине

Politico: Смена главы Пентагона может нарушить координацию поставок оружия Украине

Tекст: Вера БасилаяК

Согласно информации, опубликованной в газете Politico, смена главы Пентагона в этом месяце может существенно повлиять на деятельность группы западных стран, занимающейся координацией поставок вооружений Украине. Это связано с тем, что нынешний министр обороны Ллойд Остин, находящийся в Германии на своей последней встрече с союзниками, покинет пост в ближайшее время, передает ТАСС.

Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль. Это вызывает обеспокоенность на Западе на фоне скептицизма новой администрации избранного президента США Дональда Трампа и новых ультраправых европейских правительств в отношении оказания помощи Украине.

Между тем представители НАТО, чьи слова передает издание, полагают, что группа сможет продолжать свою работу в иной форме, даже без Остина. Британия и Германия рассматриваются как потенциальные лидеры в новой структуре. Однако европейские страны пока намерены дождаться, какое место займет новый министр обороны США в этой координации.

На 9 января запланировано 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

Также сообщалось, что до своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.