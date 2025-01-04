Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине
Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине
Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.
Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.