Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?2 комментария
Главы Минобороны США и Украины обсудили сотрудничество
Министры обороны США и Украины обсудили подготовку к встрече в Рамштайне
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили подготовку к заседанию на авиабазе Рамштайн в Германии, где будут утверждены «дорожные карты» по восьми направлениям военной помощи Украине до 2027 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его американский коллега Ллойд Остин провели встречу перед началом 25-го заседания западных стран по координации поставок вооружений Украине, передает ТАСС. Заседание проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.
Умеров сообщил, что лидеры коалиции утвердят «дорожные карты» по восьми направлениям сотрудничества. Эти карты зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи Украине как минимум до конца 2027 года. Он отметил, что документы, разработанные совместно с партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи в областях, таких как ПВО, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие сферы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Ллойд Остин признал, что Россия обладает определенным преимуществом в конфликте на Украине, США анонсировали «очень значительный» пакет закупки нового оружия для Украины, а также объявили о новой военной помощи Украине на 500 млн долларов.