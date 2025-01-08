В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
AP: США объявят о новой военной помощи Украине на 500 млн долларов
США запланировали предоставить Украине 500 млн долларов в виде военной помощи
Американские чиновники сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, который будет официально объявлен на заседании контактной группы в Германии.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 млн долларов, сообщает Associated Press/a> со ссылкой на американских чиновников.
«США собираются предоставить Украине дополнительно 500 млн долларов в виде вооружений», – говорится в публикации. Официальное объявление о новом пакете помощи ожидается на предстоящем заседании контактной группы по помощи Киеву, которое пройдет в четверг в Германии, передает РИА «Новости».
В рамках этой инициативы США планируют передать Украине вооружение со складов американской армии. Такое решение, по мнению американских властей, должно усилить обороноспособность Украины на фоне продолжающегося конфликта. Однако Россия негативно относится к подобным действиям, считая, что они усложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для России. По его словам, США и НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки оружия, но и через подготовку украинских военных на территории Британии, Германии и других стран. В Кремле также отмечают, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
В среду делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине, включая вопросы инвестиций в производство беспилотников и развитие проектов в ОПК сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
В этот же день стало известно, что отставку после более чем 20-летней службы в Министерстве обороны США ушла Лора Купер, занимавшая должность главного координатора поставок оружия Украине в Пентагоне, сообщило издание Politico.
Ранее администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию. Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, заявил Пентагон.