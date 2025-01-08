В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.4 комментария
Делегация Совета нацбезопасности США прибыла в Киев
Делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине, включая вопросы инвестиций в производство беспилотников и развитие проектов в ОПК, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что возглавлял делегацию Уинфилд Свонтон, который отвечает за украинское направление в СНБ. Основной целью визита стало обсуждение итогов помощи США Украине в 2024 году и планирование взаимодействия команд министерств обороны на 2025 год, передает ТАСС.
Во время встречи были также затронуты вопросы, касающиеся статуса объявленных ранее инвестиций в украинское производство беспилотников и развитие других совместных проектов в области оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание уделили дальнейшей помощи США в вопросах поставок определенных видов вооружения и боеприпасов. Были синхронизированы позиции по украинским потребностям и возможностям американской стороны, говорится в сообщении украинского ведомства.
Визит делегации состоялся накануне 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое пройдет 9 января на авиабазе Рамштайн в Германии.
Ранее сообщалось, что администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.
30 декабря стало известно, что суммарная военная помощь США Украине при администрации президента Джо Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд.