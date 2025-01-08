Делегация Совета нацбезопасности США прибыла в Киев

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что возглавлял делегацию Уинфилд Свонтон, который отвечает за украинское направление в СНБ. Основной целью визита стало обсуждение итогов помощи США Украине в 2024 году и планирование взаимодействия команд министерств обороны на 2025 год, передает ТАСС.

Во время встречи были также затронуты вопросы, касающиеся статуса объявленных ранее инвестиций в украинское производство беспилотников и развитие других совместных проектов в области оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание уделили дальнейшей помощи США в вопросах поставок определенных видов вооружения и боеприпасов. Были синхронизированы позиции по украинским потребностям и возможностям американской стороны, говорится в сообщении украинского ведомства.

Визит делегации состоялся накануне 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое пройдет 9 января на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

30 декабря стало известно, что суммарная военная помощь США Украине при администрации президента Джо Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд.