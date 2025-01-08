  • Новость часаВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50 тыс. человек
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    21 комментарий
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    19 комментариев
    8 января 2025, 14:53 • Новости дня

    Делегация Совета нацбезопасности США прибыла в Киев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине, включая вопросы инвестиций в производство беспилотников и развитие проектов в ОПК, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

    Отмечается, что возглавлял делегацию Уинфилд Свонтон, который отвечает за украинское направление в СНБ. Основной целью визита стало обсуждение итогов помощи США Украине в 2024 году и планирование взаимодействия команд министерств обороны на 2025 год, передает ТАСС.

    Во время встречи были также затронуты вопросы, касающиеся статуса объявленных ранее инвестиций в украинское производство беспилотников и развитие других совместных проектов в области оборонно-промышленного комплекса. Особое внимание уделили дальнейшей помощи США в вопросах поставок определенных видов вооружения и боеприпасов. Были синхронизированы позиции по украинским потребностям и возможностям американской стороны, говорится в сообщении украинского ведомства.

    Визит делегации состоялся накануне 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое пройдет 9 января на авиабазе Рамштайн в Германии.

    Ранее сообщалось, что администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    30 декабря стало известно, что суммарная военная помощь США Украине при администрации президента Джо Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд.

    7 января 2025, 19:21 • Новости дня
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области

    Эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на поле под Курском

    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские разведчики обнаружили, что эвакуационная группа ВСУ выбросила раненых солдат на открытом поле у Курска, оставив их без помощи.

    Согласно сообщению военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в Telegram-канале, в районах Курской области произошел инцидент с участием эвакуационной группы Вооруженных сил Украины. Разведчики группы «Север» зафиксировали передвижение украинской эвакуационной группы, состоящей из двух автомобилей, которые забрали несколько раненых.

    Во время движения к своим позициям, по неизвестной причине, из автомобиля были выброшены двое еще живых украинских военнослужащих. Этот поступок, по словам Коца, впервые зафиксирован операторами беспилотных летательных аппаратов «Северян». Подобные случаи, когда украинские военные не забирают раненых, ранее были известны, однако выбрасывание из машин отмечено впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что Украина отказалась забирать 630 своих пленных.

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    7 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что «диктатура» в Белоруссии лучше демократии в Украине, отметив при этом напряжение вокруг страны и желание недоброжелателей втянуть республику в войну.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на портале БелТА, отметил, что вокруг страны нарастает напряжение и существуют силы, стремящиеся втянуть Белоруссию в конфликт. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и на Украине, заявив: «Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине».

    «Везде что-то… Фермеры что-то ломают, навозом забрасывают правительство, войны идут и прочее. Вооружаются. А этот маленький островок (не такой уж и маленький, как я считаю, но островок) – мирный. И вы знаете, им же (недоброжелателям за рубежом) жмет. Там жмет. Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну», – высказался Лукашено.

    Лукашенко подчеркнул, что возможное втягивание страны в войну станет серьезным испытанием: «Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат». Он выразил уверенность, что время расставит все на свои места, и призвал белорусов к выдержке: «Ни в коем случае нельзя шарахаться».

    Также президент упомянул о высказываниях Владимира Зеленского о Белоруссии. Лукашенко отметил, что Зеленский недавно заявил: «Жыве Беларусь!», и намекал на возможность изменений в стране по украинскому сценарию. Лукашенко выразил надежду, что подобное развитие событий в республике не произойдет.

    Ранее в Минске заявили, что Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому в начале СВО.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    7 января 2025, 16:55 • Новости дня
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России

    В ВСУ признали невозможность F-16 соревноваться с российскими самолетами

    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские истребители F-16 уступают в воздушных боях российским самолетам из-за технологического отставания, отметил начальник управления коммуникаций ВСУ Юрий Игнат, который подчеркнул необходимость модернизации вооружения Украины.

    Истребители F-16 не могут конкурировать в воздушных боях с технологичными самолетами России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РИА Новости». По его словам, для эффективного противостояния российским самолетам Украина нуждается в более мощных модификациях F-16 с улучшенными радарами и дальнобойными ракетами.

    Игнат отметил, что украинским пилотам было бы трудно в одиночку соревноваться с российскими самолетами, обладающими высокой технологической оснащенностью. Он также подчеркнул, что введение на вооружение Украины более современных самолетов, таких как F-35, могло бы значительно усилить обороноспособность страны и создать мощную сдерживающую силу в центре Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16, а ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве.

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    7 января 2025, 21:20 • Новости дня
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

    Трамп заявил о понимании позиции России по вопросу вступления Украины в НАТО, передает

    РИА «Новости». Трамп отметил, что Россия на протяжении многих лет утверждала, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. «Это как будто было высечено в камне», – сказал он.

    Трамп также упомянул, что президент США Джо Байден заявил о необходимости присоединения Украины к НАТО, что, по его мнению, привело к появлению НАТО на пороге России. Он подчеркнул, что может понять чувства России по этому поводу.

    Кроме того, Трамп обвинил действующего лидера США Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Выступление Трампа состоялось в его резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Столь громкое заявление избранного президента США прозвучало на фоне обострения отношений между Россией и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа, а также он рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    8 января 2025, 08:45 • Новости дня
    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ

    Haldelsbatt: Зеленский не упомянул о потере Курахово украинскими войсками в видеообращении

    Haldelsbatt: Зеленский умолчал о потере Курахово ВСУ
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении не упомянул о том, что украинские войска потеряли контроль над Курахово, несмотря на продолжающиеся бои в этом районе, сообщило немецкое издание Haldelsbatt.

    По информации Haldelsbatt, украинский Генштаб сообщил о боях в районе Курахово, но в обновленных сводках упомянутые населенные пункты находятся к западу от Курахово. Это предполагает, что город был потерян украинскими силами, передает РИА «Новости».

    В статье также указывается, что на данный момент непонятно, где именно украинские войска выстроили новую линию обороны.

    Ранее российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов, отличившихся при освобождении Курахово, выделив 5-ю и 110-ю мотострелковые бригады.

    После взятия Курахова российские силы будут иметь возможность перерезать украинскую линию обороны в Запорожье и выйти в тыл запорожской группировки ВСУ.

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    8 января 2025, 05:22 • Новости дня
    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины

    Взрывчатка из Кишинева была отправлена с Украины и предназначалась для Грузии

    В аэропорту Кишинева нашли взрывчатку с Украины
    @ Cristian Straista/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатку, замаскированную под игрушечный автомобиль, отправленную с Украины в Грузию.

    В аэропорту Кишинева молдавские пограничники обнаружили взрывчатое вещество в одной из посылок, передает ТАСС. Объект был замаскирован под игрушечный автомобиль и предназначался для доставки в Грузию. Источники радиостанции Pulsmedia сообщили, что посылка была отправлена с Украины.

    Полиция Молдавии сообщила во вторник, что специалисты центра технико-криминалистической экспертизы были вызваны для обезвреживания подозрительного предмета, который был успешно нейтрализован. На данный момент ведется расследование для установления личности отправителя и получателя опасной посылки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ представила аудиозапись, на которой жена украинского агента инструктирует его перед подготовкой теракта против российского военнослужащего. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник мгновенно погибли после взрыва в Москве, когда самодельная бомба была начинена поражающими элементами.

    Подозреваемый в попытке устроить покушение на известного военного блогера и на офицера Минобороны признался на видео, что действовал по заданию главного управления разведки украинского военного ведомства.

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    8 января 2025, 10:21 • Новости дня
    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине

    Financial Times: Конфликт на Украине не стоит считать определяющим мировой порядок

    Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западным странам стоит избегать восприятия конфликта на Украине как решающего фактора для мирового порядка, пишет Financial Times.

    В материале издания отмечается, что не имеет значения, какой будет потенциальная мирная сделка, или на какие уступки согласится Киев, передает РИА «Новости».

    Важно понимать, что этот конфликт не стоит рассматривать как столкновение глобального масштаба, способное изменить международный порядок. Автор статьи также отметил, что США и Европа должны сосредоточиться на достижении выгодной для Украины мирной сделки в пределах разумного. При этом журналист советует избегать излишней шумихи вокруг боевых действий.

    «Украина – не центр вселенной», – резюмировал обозреватель, подчеркивая необходимость адекватного восприятия ситуации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.

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    8 января 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ и скоплениям наемников
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны.

    Также удар был нанесен по месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, а также 105 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39 723 беспилотника, 590 ЗРК, 20 290 танков и других бронемашин, 1507 машин РСЗО, 20 284 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 983 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Ранее стало известно, что за первую неделю 2025 года ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов.

    В 2024 году ВС России нанесли более 1,5 тыс. ударов по Украине высокоточным оружием.

    В первый день года ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК.

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    8 января 2025, 01:01 • Новости дня
    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx

    Концерн Rheinmetall отправил первую БМП Lynx на Украину для тестирования

    Rheinmetall поставил на Украину первую БМП Lynx
    @ Rheinmetall Defence/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Германский концерн Rheinmetall в конце 2024 года поставил Украине первую новейшую боевую машину пехоты Lynx, произведенную на заводе в Унтерлюсе, для испытаний вооруженными силами и принятия решения о серийном производстве.

    Германский оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первую новейшую гусеничную боевую машину пехоты (БМП) Lynx в конце 2024 года, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Это событие демонстрирует сотрудничество между Украиной и Германией в области обороны. БМП была произведена на заводе компании в Унтерлюсе, федеральная земля Нижняя Саксония.

    По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, машина будет опробована вооруженными силами Украины, чтобы как можно скорее принять решение о серийном производстве. В настоящее время Lynx производится в Венгрии для вооруженных сил этой страны, а также планируется сотрудничество с итальянским концерном Leonardo для совместного производства.

    Компания Rheinmetall рассматривает возможность сборки Lynx на своем заводе на Украине. Первая презентация этой модели БМП состоялась в 2016 году. Концерн Rheinmetall, являясь крупнейшей оборонной компанией Германии, получает значительные прибыли на фоне конфликта на Украине и планирует увеличить производственные мощности в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завод Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов в Литве планируют запустить в 2026 году, что усилит оборону Литвы, ЕС и НАТО.

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил появление второго завода Rheinmetall на Украине, который вскоре начнет работу.


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    7 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода

    Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в первые полгода президентства

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, и допустил, что это может произойти в первые шесть месяцев после его официального вступления в должность. Своими планами политик поделился, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), передает ТАСС.

    «Я надеюсь провести переговоры задолго до истечения шести месяцев», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности его контактов с Путиным в течение первых трех – шести месяцев после вступления в должность президента США. По словам Трампа, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине. Он также вновь заявил, что «эта война не должна была начаться». Между тем 5 января пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Путина с Трампом и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    России не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Избранный президент США Дональд Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

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    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    7 января 2025, 15:58 • Новости дня
    На Украине уволили замглавы Минветеранов после скандала с унижением

    Заместителя министра по делам ветеранов Украины уволили за унижения сотрудника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслану Величко-Трифонюк уволили после скандала с унижением сотрудника Евгения Шибалова.

    На Украине уволили заместителя министра по делам ветеранов Руслану Величко-Трифонюк после скандала с унижением сотрудника, сообщает РИА «Новости». Величко-Трифонюк занималась вопросами европейской интеграции в министерстве. Об увольнении сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Бывший военный Евгений Шибалов, который возглавлял управление европейской интеграции и международного сотрудничества в министерстве, заявил, что подал заявление об увольнении из-за постоянных беспочвенных унижений со стороны руководства. После этого инцидента Министерство по делам ветеранов инициировало проверку. Уже 6 января в Кабмин были направлены документы для увольнения Величко-Трифонюк.

    Мельничук также сообщил об увольнении других высокопоставленных чиновников. Были уволены заместитель и первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Виталий Зубрий и Игорь Гаевский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины приняло решение уволить заместителя министра обороны Александра Сергея, а также правительство Украины решило уволить Юрия Джигира, который занимал должность заместителя министра обороны, спустя месяц после подачи представления об отставке.

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    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

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    8 января 2025, 01:21 • Новости дня
    Пентагон: Приход Трампа не изменит военную помощь Украине

    Пентагон заявил, что смена власти в США не повлияет на военную помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, заявил Пентагон.

    Представитель Пентагона уверил, что приход администрации Дональда Трампа не скажется на работе международной группы западных стран по координации поставок вооружений Украине. На брифинге во вторник представитель отметил уверенность в европейских обязательствах и миссии, подчеркнув высокую степень доверия в возможностях и опыте европейских стран в этой сфере, сообщает ТАСС.

    Также представитель Пентагона выразил уверенность, что работа западных стран по укреплению военных возможностей Украины будет продолжена. Он отметил, что деятельность по улучшению военной поддержки Украине продлится «в том или ином виде».

    Девятое января в Германии пройдет 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн. На встрече будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин. Это заседание станет очередным шагом в усилении сотрудничества стран в военной поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Администрация США планирует анонсировать финальный пакет военной помощи для Украины в четверг, 9 января, во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию.

    Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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