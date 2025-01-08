Пентагон сообщил об «очень значительном пакете закупки» нового оружия для Украины в ближайшее время

Tекст: Мария Иванова

США собираются объявить о предоставлении Украине «очень значительного» пакета военной помощи, сообщает РИА «Новости». Высокопоставленный представитель Пентагона на пресс-брифинге заявил, что вскоре будет озвучено значительное объявление о новом транше в рамках программы закупок вооружений USAI для Украины.

Представитель Пентагона также прокомментировал текущую ситуацию с отправкой Киеву вооружений, которые уже находятся на американских складах. Он признал, что ВСУ пока не получили около 10-20% всей помощи, ранее обещанной Вашингтоном. Это указывает на существующие задержки в поставках вооружений, что может влиять на способность Украины эффективно использовать предоставленные ресурсы.

Россия, со своей стороны, неоднократно выражала беспокойство по поводу поставок вооружений Украине. Москва отмечает, что такие действия осложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО в ситуацию, что может привести к негативным последствиям. В Кремле подчеркивают, что накачивание Украины оружием не способствует мирным переговорам и может усилить напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов, который будет официально объявлен на заседании контактной группы в Германии.

В среду делегация Совета национальной безопасности США прибыла в Киев для обсуждения помощи Украине, включая вопросы инвестиций в производство беспилотников и развитие проектов в оборонно-промышленном комплексе.

Между тем в тот же день в отставку после более чем 20-летней службы в Министерстве обороны США ушла Лора Купер, занимавшая должность главного координатора поставок оружия Украине в Пентагоне.