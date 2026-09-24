Работавшие на разведку Украины петербуржцы осуждены на 13 лет колонии

Эксперт: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

Эксперт Шеслер: Зеленский в ООН мечется между шантажом и попрошайничеством

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В Киеве прекрасно понимают, что ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже. Основные плательщики в украинский бюджет терпят огромные убытки. Ретейл, металлургия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес заморозили сколько-нибудь существенную деятельность. А внешнее финансирование не помогает Украине закрыть бюджетные дыры», – говорит политолог Лариса Шеслер.

По ее словам, приближающаяся зима грозит Украине еще большими проблемами. «Энергетические пробелы даже деньгами закрыть не получится. Инфраструктура и логистика полуразрушены, около трети локомотивов выведено из строя российскими дронами. Стране нужны генераторы, трансформаторы для ремонта подстанций, мобильные хранилища топлива», – детализировала спикер.

«Кроме того, поставленное оборудование нужно было бы налаживать, тестировать, запускать в работу, присоединять к энергосетям. А подавляющая часть технических специалистов попросту сбежала из страны из-за всевозможных неурядиц и опасности быть насильно мобилизованным. Сами украинские эксперты называют ближайшие полгода «зимой судного дня», – продолжает аналитик.

В итоге, пояснила эксперт, Зеленский в ООН мечется от шантажа к жалобам, от попрошайничества – к угрозам в адрес России. «В Сети уже метко определили, что он попал в «колесо генотьбы» – словосочетание, примерно означающее «позорную борьбу». Он проявляет низкую политическую культуру и популизм, лавирует между зрадой (крах или поражение) и перемогой (победа или успех)», – сыронизировала собеседница.

Спикер также обратила внимание на напряженную встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Политическая ситуация в Европе также складывается не в пользу поддержки Украины. В Германии набирают обороты правые силы, выступающие за ограничение сотрудничества с Киевом. Во Франции растет популярность Марин Ле Пен. Премьер Венгрии Петер Мадьяр категорически отверг возможность создания хранилищ для украинских нефтепродуктов», – продолжила эксперт.

«Изменения в Европе сопровождаются значительными социальными и экономическими проблемами, ростом стоимости нефти, дефицитом дизеля. Все говорит, что европейским странам нужно способствовать решению украинского кризиса, а не поддерживать милитаристские устремления Киева. Таким образом, думаю, требования Брюсселем реформ от украинского руководства – лишь повод для сущностного изменения отношений с Банковой», – полагает аналитик.

В похожей повестке прошла и встреча Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, пояснила Шеслер. «Судя по продолжительности встречи, она представляла собой во многом протокольное мероприятие с декларированием своих позиций и общими фразами», – детализировала собеседница.

«Президенту США нужно усиливать свои электоральные позиции перед выборами в Конгресс. Это невозможно сделать без решения проблем на внутриамериканском топливном рынке. Американский лидер считает, что первопричиной проблем является украинский кризис. Поэтому он требует от Киева прекратить удары по российским НПЗ и ратует за скорейшее подписание мирного договора», – отметила спикер.

«Что касается Японии, то она заявлением о поддержке Киева сохраняет агрессивную риторику в адрес России, ничем не рискуя и ни к чему себя не обязывая. Воинственные высказывания без какой-то особой материальной помощи стоят недорого», – резюмировала политолог.

Напомним, с 22 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня в рамках Генассамблеи ООН. В мероприятиях принимают участие лидеры и представители 193 государств – членов ООН.

Так, накануне прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой глава Белого дома не дал визави ответить ни на один вопрос журналистов, передает РИА «Новости». В ходе общения с прессой американский лидер высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Также он напомнил о росте цен на дизтопливо.

По словам Трампа, он обсуждает с российским лидером Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения России и Украины. Открытая часть встречи главы Белого дома с Зеленским продолжалась около десяти минут.

Затем, после 40-минутной закрытой встречи, Зеленский заявил, что надеется завершить конфликт на Украине до зимы. «Я готов к трехсторонней встрече», – указал он. «Нам в этом поможет президент Трамп», – добавил Зеленский.

Также в рамках ГА ООН состоялась встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Беседа была «напряженной», сообщает Bloomberg. Европейская делегация заявила, что для продолжения финансовой помощи Киева Брюсселю необходимо видеть украинский прогресс в разработке нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближения к законодательству ЕС.

Помимо этого, Зеленский встретился с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. «Токио поддерживает Киев. Эта политика не изменится. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом для помощи Украине и сохранения санкций против России», – заявила глава японского правительства.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего выступления в ООН заявил, что «коалиция желающих» не отступит в своей поддержке Украины, но она также «готова обеспечить мир и стабильность» в Европе.

Поездку Зеленского на ГА ООН можно считать проваленной, поскольку он почти ничего не выпросил у США, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для сторонников Трампа Зеленский – токсичный тип. Теперь роль Зеленского в мировой политике – сидеть и помалкивать», – добавил он.