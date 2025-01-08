«Телеграф»: Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Зеленский принял решение идти на второй срок в качестве президента Украины, однако официально эта информация пока не подтверждена, передает ТАСС.

«Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах», – цитирует издание источники в окружении Зеленского.

При этом «Телеграф» указывает, что эти шансы будут зависеть от решения экс-главнокомандующего ВСУ, который может стать главным конкурентом Зеленского на выборах. Залужный пока не определился со своим политическим будущим.

Издание также отмечает, что даже в случае победы Зеленский столкнется с новыми политическими реалиями. У него уже не будет монобольшинства в Верховной раде, и ему придется создавать коалицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 2 января Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине.

Напомним, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение.