Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
СК возбудил дело после нападения подростка на школу в Курске
СК России возбудил уголовное дело после нападения подростка на школу в Курске
Возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который в балаклаве с молотком и ножами напал на школу в Курске, сообщили в Следственном комитете.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка, совершившего нападение на школу в Курске утром в пятницу, передает ТАСС.
Представители СК по Курской области сообщили, что следователями уже начаты неотложные следственные действия. Проводится осмотр места происшествия, а также предпринимаются меры для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее 16-летний подросток в балаклаве и с молотком ворвался в курскую школу №54, где разбил окна и пытался устроить поджог при помощи жидкости для розжига, а после попытался скрыться, но был задержан.