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Кабмин ФРГ исключил визит Шольца в Москву до выборов в феврале
Кабмин ФРГ: Шольц не приедет в Москву до выборов 23 февраля
Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует визит в Москву до выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля, заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.
Как передает РИА «Новости», на вопрос об исключении возможности визита до выборов Хебештрайт ответил утвердительно: «Да».
Пресс-секретарь отметил, что слухи о возможном визите Шольца в Россию распространял депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Он дважды пытался донести неверные сведения, в том числе через публикацию в издании Spiegel в декабре. Хебештрайт сообщил, что эти слухи вызвали резонанс в Германии и за рубежом, включая Украину.
Ранее Кизеветтер заявлял, что Шольц якобы планирует посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля.
Между тем власти Германии планируют судебное преследование Кизеветтера за распространение информации о встрече Шольца с президентом России Владимиром Путиным, названной правительством злостным вымыслом.