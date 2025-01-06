Кабмин ФРГ исключил визит Шольца в Москву до выборов в феврале

Кабмин ФРГ: Шольц не приедет в Москву до выборов 23 февраля

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», на вопрос об исключении возможности визита до выборов Хебештрайт ответил утвердительно: «Да».

Пресс-секретарь отметил, что слухи о возможном визите Шольца в Россию распространял депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Он дважды пытался донести неверные сведения, в том числе через публикацию в издании Spiegel в декабре. Хебештрайт сообщил, что эти слухи вызвали резонанс в Германии и за рубежом, включая Украину.

Ранее Кизеветтер заявлял, что Шольц якобы планирует посетить Москву до досрочных парламентских выборов, назначенных на 23 февраля.

Между тем власти Германии планируют судебное преследование Кизеветтера за распространение информации о встрече Шольца с президентом России Владимиром Путиным, названной правительством злостным вымыслом.