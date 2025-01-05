Кабмин ФРГ решил подать в суд на депутата за ложь о встрече Шольца с Путиным

Правительство ФРГ намерено преследовать депутата за слухи о встрече Шольца с Путиным

Tекст: Денис Тельманов

Немецкий Кабмин намерен обратиться в суд против депутата бундестага Родериха Кизеветтера, передает ТАСС. Депутат от Христианско-демократического союза заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал эту информацию клеветой и подчеркнул, что правительство готовит правовые шаги против Кизеветтера.



Хебештрайт заявил, что слухи, распространяемые депутатом, не имеют под собой оснований. Он подчеркнул, что поездка Шольца в Москву не рассматривается и не имеет смысла. «То, чем занимается депутат Кизеветтер, является клеветой», – сообщил Хебештрайт редакционному объединению RND.

Кизеветтер ранее опубликовал в социальной сети X сообщение о том, что якобы существуют планы Шольца встретиться с Путиным до досрочных парламентских выборов в Германии, назначенных на 23 февраля. Он утверждал, что информация об этом активно циркулирует.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что в Христианско-демократическом союзе обсуждают возможный визит Шольца в Россию для поднятия рейтинга Социал-демократической партии перед выборами. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что таких запросов в Москву не поступало, а сама информация является выдумкой. Канцлер Шольц также назвал слухи о поездке в Москву ложью и «глубоко неприличными».

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Родерих Кизеветтер утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным, а канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, который ранее назвал его «шутом», подчеркнув, что в Германии политика определяется волей граждан, а не заявлениями предпринимателей.