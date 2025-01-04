Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до выборов в Германии 23 февраля

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил о вероятности визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля. Это событие, по его словам, может произойти перед досрочными парламентскими выборами в Германии, что свидетельствует о повышенном интересе к контактам с Россией на фоне внутренней политической борьбы.



Кизеветтер отметил, что все больше поступает сведений о возможной поездке Шольца, подчеркивая ее значимость для германо-российских отношений. «Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с президентом Путин», – написал он в соцсети X.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, заявив, что запросы на визит Шольца в Москву не поступали. Дополнительно, в кабинете министров Германии утверждают, что сообщения о планах канцлера являются вымыслом. Журнал Der Spiegel предположил, что визит может быть обусловлен желанием повысить рейтинг Социал-демократической партии Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, подчеркнув важность воли граждан в политике страны. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину в ответ на мнение Шольца о необходимости поиска работы украинцами в Германии.

