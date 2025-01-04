  • Новость часаООН осудила атаку ВСУ на российских журналистов
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    Зачем ВС России новый род войск
    Военный эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области
    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске
    Маск прокомментировал бой на ножах якутского штурмовика с украинцем
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона под Донецком
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Умер российский актер Станислав Дубков
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

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    4 января 2025, 22:58 • Новости дня

    Стало известно о возможной поездке Шольца в Москву до 23 февраля

    Депутат Бундестага заявил, что Шольц может посетить Москву до выборов в Германии 23 февраля

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Родерих Кизеветтер утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля.

    Как сообщает ТАСС, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил о вероятности визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля. Это событие, по его словам, может произойти перед досрочными парламентскими выборами в Германии, что свидетельствует о повышенном интересе к контактам с Россией на фоне внутренней политической борьбы.

    Кизеветтер отметил, что все больше поступает сведений о возможной поездке Шольца, подчеркивая ее значимость для германо-российских отношений. «Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с президентом Путин», – написал он в соцсети X.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, заявив, что запросы на визит Шольца в Москву не поступали. Дополнительно, в кабинете министров Германии утверждают, что сообщения о планах канцлера являются вымыслом. Журнал Der Spiegel предположил, что визит может быть обусловлен желанием повысить рейтинг Социал-демократической партии Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, подчеркнув важность воли граждан в политике страны. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину в ответ на мнение Шольца о необходимости поиска работы украинцами в Германии.

    4 января 2025, 19:05 • Новости дня
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сочла ожидаемым то, что сирийские политики отказались пожимать ей руку на встрече в Дамаске.

    «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

    Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.

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    4 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии

    Депутат Бундестага назвала визит Бербок в Сирию черным днем для внешней политики ФРГ

    Депутат Бундестага сочла унижением отказ Бербок в рукопожатии в Сирии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск обернулся скандалом для внешней политики ФРГ, когда представители новых сирийских властей во главе с Ахмедом аш-Шараа отказали ей в рукопожатии, заметила депутат Бундестага Севим Дагделен.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен назвала визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Дамаск «черным днем для германской внешней политики», сообщает ТАСС.

    Она отметила, что Бербок даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Дагделен также подчеркнула, что это унижение является «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Во время визита в Дамаск, который состоялся в пятницу, Анналена Бербок прибыла с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Это был первый визит европейских министров иностранных дел в Сирию после ухода Башара Асада с поста президента. Встречавшие их представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались пожать руку немецкому министру.

    Ситуация в Сирии кардинально изменилась в конце ноября 2024 года, когда вооруженные оппозиционные формирования начали наступление на сирийскую армию. 8 декабря они вошли в Дамаск, что привело к отставке Башара Асада и его отъезду из страны. Вскоре после этого Мухаммед аль-Башир, глава «Правительства спасения» в провинции Идлиб, объявил себя руководителем сирийского переходного правительства, которое должно функционировать до марта 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны на фоне опасений усиления влияния России и Китая в регионе, отметило немецкое издание Tagesschau.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Бербок о российских базах в Сирии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    4 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Tagesschau: Бербок посетила Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tagesschau сообщил о визите Бербок в Сирию для противодействия влиянию России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию вместе с французским коллегой, чтобы установить контакт с новыми правителями страны, опасаясь усиления влияния России и Китая в регионе, сообщило немецкое издание Tagesschau.

    Издание отмечает, что Бербок намерена вести диалог даже с повстанцами, которые находятся в списке террористов ООН, сообщает Ura.ru.

    Как пишет Tagesschau, министр могла бы облегчить себе задачу и сказать, что это абсолютно невозможно и неправильно. «Если сейчас хлопнут дверьми Германия или ЕС, то придут другие. Россия и Китай не боятся контактов», – пишет издание.

    Ранее Бербок призвала «убрать российские военные базы из Сирии», выразив готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки, при этом сирийские политики отказались пожимать руку Бербок во время ее визита в Дамаск, демонстрируя свое отношение к визиту, а официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии, напомнив о присутствии американских баз в Германии.

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    4 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Шольц пообещал не поддаваться на провокации Маска после обидных высказываний

    Шольц отказался реагировать на оскорбления Маска, назвавшего его «шутом», а Штайнмайера «тираном»

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, который ранее назвал Шольца «шутом», подчеркнув, что в Германии политика определяется волей граждан, а не заявлениями предпринимателей.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern пообещал сохранять сдержанность в связи с критикой американского миллиардера Илона Маска.

    Как передает ТАСС, Шольц отметил, что Социал-демократическая партия уже давно привыкла к нападкам со стороны крупных предпринимателей в СМИ, и нынешняя ситуация не является исключением. Канцлер подчеркнул, что несмотря на глобальный охват современных медийных платформ, «по существу, нет ничего нового» и важно сохранять самообладание.

    Ранее Илон Маск позволил себе резкие высказывания в адрес Шольца, назвав его «шутом», а президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера – «антидемократическим тираном».

    В ответ Шольц отверг эти обвинения, заявив: «Федеральный президент не является антидемократическим тираном, Германия – сильная и стабильная демократия». По его словам, в стране все зависит от воли граждан, а не от хаотичных заявлений американского миллиардера.

    Шольц также подчеркнул, что не намерен приглашать Маска для личных встреч. Он отметил, что не считает нужным добиваться расположения предпринимателя и оставляет это другим.

    Ранее Белый дом предпочел не комментировать критику Илона Маска в адрес властей Европы.

    Отметим, что накануне американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Стармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку.

    До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц осудил Илона Маска за статью в поддержку правой партии «Альтернатива для Германии», назвав это вмешательством в выборы.

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    4 января 2025, 14:47 • Новости дня
    Оппозиция Германии поддержала размещение миротворцев на Украине

    ХДС предложил разместить немецких миротворцев на Украине после спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкая оппозиционная партия ХДС заявила о необходимости размещения немецких миротворцев на Украине после завершения специальной военной операции, заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает польское издание Rzeczpospolita.

    По его мнению, альтернативы такому размещению после окончания специальной операции нет. Кизеветтер подчеркнул, что Германия обязана вмешаться в происходящее на Украине в нужное время с хорошо оснащенными войсками, отметив, что исключение этого варианта было бы неразумным, передает РБК.

    Кизеветтер добавил, что участие немецких миротворцев должно осуществляться в рамках совместных действий ЕС и НАТО.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия.

    При этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих на украинскую территорию не рассматривается.

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    4 января 2025, 21:28 • Новости дня
    Депутат Бундестага назвала дискуссию о военных ФРГ на Украине жуткой

    Депутат Бундестага Дагделен назвала дискуссию о военных ФРГ на Украине жуткой

    Tекст: Мария Иванова

    Депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен из группы «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» прокомментировала обсуждение возможного участия Бундесвера в миротворческой миссии на Украине, пишет ТАСС.

    По мнению Дагделен, предложение Родериха Кизеветтера из Христианско-демократического союза (ХДС) об отправке немецких военных на Украину является «жуткой призрачной дискуссией». Она отметила, что Кизеветтер своим призывом об участии НАТО и предоставлении Киеву «ядерного зонтика» мог бы выиграть соревнование по «опьянению войной».

    Родерих Кизеветтер ранее выступал за участие немецких военных в возможной миссии на Украине после окончания конфликта. В интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung он заявил, что Германия должна быть готова внести значительный вклад в поддержание мира и формирование европейской безопасности. По его мнению, миротворческая миссия будет эффективной и реалистичной только в рамках ЕС и НАТО, что обеспечит Украине «ядерный зонтик».

    Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе упомянула о возможности отправки немецких миротворцев на Украину при условии прекращения огня. Бербок подчеркнула, что наряду с гарантиями безопасности можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня» и добавила, что Германия намерена поддерживать усилия, направленные на достижение мира.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон также затрагивал эту тему в феврале, обсуждая возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже. Хотя участники тогда не пришли к согласию, такой сценарий в будущем не исключается.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что появление иностранных войск на Украине может привести к крайне негативным и непоправимым последствиям.

    Накануне немецкая оппозиционная партия ХДС заявила о необходимости размещения немецких миротворцев на Украине после завершения специальной военной операции.

    Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину стало результатом внутригерманской политической борьбы, отмечал немецкий политолог Александр Рар.


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    4 января 2025, 15:20 • Новости дня
    Мужчина погиб после падения авто в реку на Лужнецкой набережной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате падения автомобиля в Москву-реку на Лужнецкой набережной погиб мужчина 1981 года рождения, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Тело мужчины уже извлекли из воды, ведутся работы по извлечению оттуда автомобиля, сказал собеседник ТАСС.

    Напомним, в субботу водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в Москву-реку.

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    4 января 2025, 07:22 • Новости дня
    Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае

    Кафе сгорело в окрестностях села Владимировка в Хабаровском крае

    Tекст: Денис Тельманов

    В Хабаровском крае, в окрестностях села Владимировка, сгорело придорожное кафе «Уют», обошлось без пострадавших, посетители и персонал успели покинуть здание до прибытия пожарных.

    Придорожное кафе «Уют» полностью сгорело в Хабаровском крае в окрестностях села Владимировка, сообщает РИА «Новости». Дым от пожара растянулся вдоль трассы на несколько километров. Возгорание началось с кровли здания площадью около 250 квадратных метров.

    По информации краевого главка МЧС, все находившиеся в здании десять человек смогли самостоятельно покинуть кафе до прибытия пожарных. Пострадавших в результате происшествия нет. Пожарные службы проводят работы по проливу и разбору конструкций здания.

    Из кафе были вынесены пять газовых баллонов. Причины возгорания пока остаются неизвестными, ведется расследование обстоятельств и последствий пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске выяснили, что к ремонту сгоревшего театра были привлечены нелегальные мигранты, что привело к ущербу более 10 млрд рублей. В деревне Демидовка Тульской области произошел пожар в частном доме, где погибли трое детей, оставшиеся без присмотра. В Лесном городской елка загорелась из-за фейерверка, что привело к ущербу более 600 тыс. рублей.

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    4 января 2025, 06:45 • Новости дня
    Брянская область отразила атаку четырех беспилотников

    В Брянской области силы ПВО уничтожили четыре реактивных беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Как сообщает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об уничтожении четырех беспилотников за ночь. По его словам, беспилотники самолетного типа были сбиты силами ПВО министерства обороны России. Инцидент произошел около 1.00 мск, когда Богомаз сообщил о первом уничтоженном реактивном беспилотнике.

    Губернатор также отметил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы. Богомаз поделился этой информацией в своем Telegram-канале.

    Ранее в районе Брянской области уже фиксировались случаи сбития беспилотных летательных аппаратов, что вызывает обеспокоенность среди населения и властей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива, и инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Силы противовоздушной обороны в Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, которые также не причинили разрушений и пострадавших. Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью.

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    4 января 2025, 16:46 • Новости дня
    МВД Германии объяснило сбой в своих системах технической неполадкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перебои в работе компьютерных систем федеральной полиции Германии произошел из-за технической проблемы в IT-оборудовании, а не с действиями хакеров, заявили в МВД страны.

    Инцидент не связан с действиями хакеров и является следствием технической неисправности, сказал представитель МВД ФРГ, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    «До настоящего времени нет никаких признаков того, что имели место хакерская атака или другой инцидент в сфере безопасности IT-систем», – заверил он.

    Речь идет об оборудовании в информационной системе Федерального ведомства по уголовным делам (BKA).

    В пятницу в Германии произошел сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции, что парализовало контроль въезда в страну во всех аэропортах и создало длинные очереди.

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    4 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Жильцам эвакуированных домов Воронежа разрешили вернуться после подрыва БПЛА

    Жителям Воронежа разрешили вернуться домой после подрыва дронов в Левобережном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронеже жильцам, эвакуированным из-за инцидента с подрывом БПЛА, разрешили вернуться домой после завершения обследований на улицах Димитрова и Иркутской.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жильцам домов на улице Димитрова, рядом с местом подрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разрешено вернуться в свои квартиры, передает РИА «Новости». Обследование территории завершилось, и специальными службами был дан допуск к возвращению.

    Ранее днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Были повреждены окна в ряде квартир, в связи с чем жители трех домов были эвакуированы, а 16 человек временно размещены в пунктах временного пребывания. Один из аппаратов, упавший на улице Димитрова, был подорван.

    Гусев также добавил, что на улице Иркутской были произведены два подрыва на месте падения частей БПЛА. «В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», – сообщил он в своем Telegram-канале, подчеркивая, что безопасность остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом районе эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Также в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах, однако пострадавших нет.


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    4 января 2025, 23:25 • Новости дня
    Стали известны детали маршрута пострадавших от удара ВСУ журналистов

    Попавшие под удар дрона ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, которые направлялись в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова.

    Как сообщает ТАСС, в Донецкой Народной Республике группа журналистов была атакована украинским беспилотником во время поездки в Горловку. Они везли гуманитарную помощь в местный храм. Среди пострадавших была редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина, которая рассказала о происшествии.

    «Мы были в Горловке, «Блокнот» отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр Мартемьянов нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов», – сказала Ларина.

    По ее словам, основной удар боеприпаса пришелся на крышу автомобиля, в котором находился внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ларина уточнила, что удар был настолько сильным, что у Мартемьянова не было шансов выжить. Остальные пассажиры, среди которых была и Ларина, успели выпрыгнуть из машины до взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты РИА «Новости», которые пострадали от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

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    4 января 2025, 23:18 • Новости дня
    Глава Союза журналистов России прокомментировал отношение ВСУ к прессе

    Глава СЖР заявил о целенаправленных убийствах российских журналистов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

    Российские журналисты сталкиваются с угрозой жизни в зоне боевых действий, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в интервью ТАСС. По его словам, снайперы и операторы дронов, действующие на территории конфликта, пытаются убить представителей российских СМИ, чтобы заглушить их голос и нарушить международные конвенции.

    «Когда мы работали в Югославии, надпись «пресса» на бронежилете нас спасала. Теперь же эта надпись, начиная с 2014 года, стала черной меткой, особенно для украинских снайперов и операторов дронов. Они, возможно, получают премии за убийство российских журналистов», – подчеркнул Соловьев. Он отметил, что российские журналисты вынуждены смешиваться с военными, чтобы избежать идентификации.

    Соловьев также напомнил о первой жертве среди военкоров в 2025 году – Александре Мартемьянове, который погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка. С начала конфликта в 2014 году более 30 журналистов погибли при исполнении служебного долга.

    Соловьев отметил контраст в безопасности журналистов, заявив, что западные журналисты не боятся работать с обозначением «пресса» на бронежилетах, так как уверены, что их жизни не угрожает опасность со стороны российских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов в субботу. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии.

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    4 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Глава Росатома рассказал о начале монтажа оборудования на плавучих АЭС в 2025 году

    Лихачев сообщил о начале монтажа на новых плавучих АЭС в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Росатом в 2025 году приступит к монтажу оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках, которые планируется использовать для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

    Как сообщает РИА «Новости», генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил о начале монтажа оборудования на новых плавучих атомных электростанциях в 2025 году. Эти модернизированные плавучие энергоблоки будут использоваться для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Всего планируется построить четыре энергоблока, один из которых будет резервным.

    Лихачев также рассказал, что в настоящее время в России реализуется проект по строительству плавучих энергоблоков в арктическом исполнении ПЭБ-106 с реакторными установками РИТМ-200С мощностью 106 мегаватт. Первый такой энергоблок «Академик Ломоносов» уже работает с 2019 года в порту города Певек на Чукотке.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Алексей Лихачев добавил, что в рамках новой генсхемы размещения генерации по поручению президента России Владимира Путина планируется нарастить долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Для этого будут введены новые мощности в восьми регионах, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. В частности, в Приморском и Хабаровском краях планируется строительство блоков с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-600 соответственно.

    Алексей Лихачев также подчеркнул, что Росатом продолжит работы по ликвидации экологически опасных объектов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В частности, это касается переработки токсичной смеси «зеленого масла» в Ярославской области, опасной для Волги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на третьем серийном ледоколе проекта 22220 «Якутия» состоялась церемония поднятия флага России в Петербурге, знаменуя завершение его строительства на Балтийском заводе. На Сибирском химкомбинате в Северске стартовала эксплуатация модуля по производству ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300 в рамках проекта «Прорыв», как сообщалось в Росатоме. Глава «Росатома» Алексей Лихачев дал старт опытно-промышленным испытаниям на первых объектах национальной системы обращения с промышленными отходами I и II классов, и испытания начались в Саратовской и Курганской областях.

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