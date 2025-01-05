Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.0 комментариев
Вступивший в ВСУ редактор украинского шоу «МастерШеф» ликвидирован в зоне СВО
В зоне СВО ликвидирован вступивший в ВСУ музыкальный редактор украинского кулинарного шоу «МастерШеф» Вовк
В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован музыкальный редактор украинского кулинарного реалити-шоу «МастерШеф» Антон Вовк, который воевал против российских сил и был младшим сержантом в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщил украинский канал СТБ.
Вовк был ликвидирован 28 декабря. В 2020 году он занял должность старшего музыкального редактора в StarLight Commercial Production, одной из компаний группы Starlight Media, куда входит канал СТБ, передает РБК.
«МастерШеф» выходит на СТБ с 2011 года. Помимо «МастерШефа», Вовк участвовал в создании таких проектов, как «У Украины есть талант», «Мой секрет», «Адские муки», «Званый ужин» и других.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в зоне СВО также были ликвидированы чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец, сын главного раввина Украины Матитьягу (Антон) Самборский. Все они участвовали в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины.