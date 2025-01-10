Афганистан захотел транзитировать российский СПГ

Кабул выразил намерение подписать договор на транзит 50 млн кубометров российского СПГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на KazanForum 2025, Хабибуллин уточнил: «Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 млн кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию», подчеркнув возможность транспортировки газовозами, сообщает РИА «Новости»,

Кроме того, уже состоялись пробные отгрузки газа, что подтверждает готовность сторон к сотрудничеству в этой сфере. В 2023 году на полях форума был подписан контракт на ежегодный транзит 50 млн тонн российских нефтепродуктов, а в 2024 году заключено соглашение на транзит 2 млн тонн российской пшеницы и муки.

Напомним, в 2023 году Кабул заявил о намерении закупать нефтепродукты у «Татнефти», что может означать желание покупать топливо со скидкой.

Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявлял газете ВЗГЛЯД, что это могло бы позволить расширить экспорт и в будущем обиться отмены дисконта на российские ресурсы.